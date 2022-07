Radancy anuncia investimento estratégico da New Mountain

Nova parceria da New Mountain Capital impulsionará crescimento acelerado para a plataforma de fornecimento de talentos empresariais líder de mercado

NOVA YORK, 21 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A Radancy, líder global em soluções de software e serviços empresariais para abastecimento de talentos de ponta a ponta, anunciou hoje que fez parceria com a New Mountain Capital, uma empresa líder em investimentos orientada para o crescimento com mais de 37 bilhões de dólares em ativos sob gestão. O investimento da New Mountain Capital permitirá que a Radancy acelere seu roteiro de produtos de software e amplie seu conjunto de serviços focados em ajudar as empresas a identificar, engajar e contratar talentos de maneira otimizada. O atual investidor Gemspring Capital continuará sendo um investidor minoritário na empresa.

A aquisição de talentos é uma função essencial para todas as empresas, mas encontrar o talento "certo", da forma mais eficiente e em escala, é uma tarefa cada vez mais desafiadora no "novo" mundo do trabalho. A Radancy oferece uma plataforma de tecnologia de ponta, global e baseada na nuvem e serviços consultivos que automatizam o processo de recrutamento e oferecem uma experiência de candidato premium e personalizada, permitindo que os clientes encontrem os talentos que precisam para apoiar seus objetivos de negócios.

A adoção de soluções de tecnologia baseadas em IA para melhorar a forma como as empresas identificam, engajam e contratam talentos tem acelerado rapidamente. As empresas estão cada vez mais procurando plataformas avançadas de sites de carreira que ofereçam uma experiência de busca de emprego personalizada e contínua, tecnologia de publicidade programática orientada por dados para aumentar o ROI de mídia, soluções de gerenciamento de relacionamento com candidatos (CRM) para monitorar e interagir com pools de talentos proprietários e software automatizado de indicação de funcionários para ativar as redes de funcionários existentes. A plataforma unificada da Radancy é construída como uma solução holística para todas essas necessidades.

"O mundo do trabalho está passando por grandes mudanças e as empresas precisam se adaptar para permanecer competitivas na "guerra por talentos", disse Michelle Abbey, CEO da Radancy. "Estamos observando uma enorme demanda de empresas que estão passando por uma mudança fundamental dos modelos de operação de aquisição de talentos existentes, envolvendo processos manuais e ferramentas ad hoc, para uma abordagem mais integrada, aproveitando a plataforma de sourcing de talentos de ponta a ponta da Radancy. Este é um momento empolgante em nossa evolução e estamos confiantes de que a experiência da New Mountain no setor e o histórico comprovado de desenvolvimento de negócios nos ajudarão a acelerar nosso roteiro e continuar a agregar maior valor para nossos clientes."

"A Radancy provou ser líder no mercado, trazendo uma pilha de tecnologia totalmente integrada com dados e soluções orientadas por IA para ajudar as empresas a otimizar seus esforços de terceirização de talentos", declarou Lars Johansson, diretor geral da New Mountain Capital. "Estamos entusiasmados para fazer parceria com a Radancy para a próxima fase de crescimento à medida que eles continuam a transformar o mundo da aquisição de talentos. Vemos muitas possibilidades de crescimento pela frente e esperamos desenvolver o impressionante histórico de sucesso da equipe."

"A Radancy tem um histórico excepcional como parceira de confiança de seus clientes, atendendo a muitos dos empregadores mais respeitados do mundo e está bem posicionada para continuar na vanguarda da transformação digital da função de aquisição de talentos", acrescentou Sean Donovan, diretor da New Mountain Capital.

"Desde nosso investimento em 2018, a Radancy ampliou sua posição como líder de mercado em soluções de terceirização de talentos corporativos, desenvolvendo a plataforma líder de tecnologia de ponta a ponta do setor, ao mesmo tempo em que mantém um compromisso excepcional com o sucesso do cliente", disse Ravdeep Chanana, diretor administrativo da Gemspring Capital. "Estamos entusiasmados com a parceria contínua com a Radancy e acreditamos que a New Mountain será uma ótima parceira para o negócio na promoção de mais sucesso."

A Radancy e a Gemspring Capital foram assessoradas pela Lazard como consultora financeira e pela McDermott Will & Emery como consultora jurídica. Jefferies e Piper Sandler atuaram como consultores financeiros e a Ropes & Gray atuou como consultor jurídico da New Mountain Capital.

A Radancy é líder mundial em tecnologia de talentos, que resolve de forma inteligente os desafios mais críticos para os empregadores e entrega resultados que fortalecem suas empresas. A plataforma unificada da Radancy, aprimorada por dados avançados e profunda experiência no setor, está revolucionando a forma como os empregadores atraem e contratam os talentos que necessitam. A plataforma de software unificada da Radancy inclui um conjunto integrado e líder de mercado de soluções de tecnologia, incluindo a melhor plataforma de site de carreira da categoria, tecnologia de publicidade programática, plataforma de gestão de relacionamentos de candidatos e software de indicações de funcionários. Para mais informações, acesse www.radancy.com.

A New Mountain Capital é uma empresa de investimentos com sede em Nova York que enfatiza a construção e o crescimento de negócios, em vez de dívidas, uma vez que que busca valorização de capital de longo prazo. Atualmente, a empresa gerencia capital privado, capital público e fundos de crédito, com mais de USD 37 bilhões em ativos sob gestão. A New Mountain busca o que acredita ser os líderes de crescimento da mais alta qualidade nos setores cuidadosamente selecionados da indústria e, em seguida, trabalha intensivamente com a gestão para construir o valor dessas empresas. Para saber mais, acesse www.newmountaincapital.com.

A Gemspring Capital, uma empresa de capital privado sediada em Westport, Connecticut, com USD 1,5 bilhão em capital sob gestão, oferece soluções flexíveis de capital a pequenas e médias empresas. A Gemspring faz parceria com equipes de gestão de talentos e adota uma abordagem de parceria para ajudar a impulsionar o crescimento do faturamento e a geração de valor. As empresas-alvo têm até USD 500 milhões em faturamento e estão nos setores aeroespacial e de defesa, serviços comerciais, serviços ao consumidor, serviços financeiros e seguros, serviços de saúde, serviços industriais, serviços habilitados por software e tecnologia ou manufatura especializada. Para mais informações, acesse www.gemspring.com.

