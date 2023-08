Ready Education bereidt met een nieuwe Chief Executive Officer de weg voor de volgende groeifase voor

Jim Brigadier, veteraan in de branche, benoemd tot nieuwe Chief Executive Officer

BURLINGTON, Mass., 2 augustus 2023 /PRNewswire/ -- Ready Education, wereldwijd een toonaangevende leverancier van mobiele oplossingen voor studentenervaringen om het succes van studenten in het hoger onderwijs te verbeteren, heeft vandaag de benoeming bekendgemaakt van Jim Brigadier als zijn nieuwe Chief Executive Officer (CEO). De heer Brigadier zal het voortouw nemen bij initiatieven om de positie van Ready Education als marktleider te versterken door studenten in contact te brengen met collega's, docenten en campusbronnen om het succes van studenten in de klas te optimaliseren.

De heer Brigadier brengt 23 jaar ervaring mee naar Ready Education in het laten groeien en leiden van onderwijstechnologiebedrijven. Meest recent was de heer Brigadier President, Global Markets bij Anthology, een SaaS/Cloud-aanbieder van bedrijfsoplossingen waarmee instellingen studenten in 88 landen gepersonaliseerde, intelligente ervaringen kunnen bieden.

Voorafgaand aan zijn meest recente functie bij Anthology, heeft de heer Brigadier verschillende uitvoerende functies bekleed bij Academic Partnerships en Ellucian, waar hij de omzet liet groeien, de expansie van go-to-market naar internationale markten geleid heeft en wereldwijde ondersteuning met klantervaring en succesteams heeft uitgebreid. Voorafgaand aan zijn tijd in onderwijstechnologie, was hij meer dan 8 jaar inlichtingenofficier bij het Amerikaanse Korps Mariniers.

"De belangrijkste kernwaarde van Ready Education is het succes van studenten op de eerste plaats zetten", aldus dhr. Brigadier. "Door bij elke beslissing de student centraal te stellen, blijven we innovatieve, digitale ervaringen mogelijk maken die tot sterkere, meer betrokken gemeenschappen leiden. De sterke fundamenten van Ready ,een breed portfolio van engagementproducten, indrukwekkende wereldwijde schaal en een getalenteerd team, bieden een springplank voor verdere groei en innovatie, en ik ben vereerd om lid te worden van het Ready Education-team en instellingen voor hoger onderwijs wereldwijd van dienst te zijn, terwijl ik prioriteit geef aan het succes van studenten in een snel evoluerende, digitale wereld."

Sinds 2020 is Ready Education gegroeid van samenwerking met meer dan 425 instellingen, voornamelijk in Noord-Amerika, tot meer dan 715 instellingen wereldwijd, en bedient nu meer dan 7 miljoen studenten.

"Ready Education is vandaag de dag de toonaangevende leverancier van oplossingen voor studentencommunicatie en -betrokkenheid wereldwijd, met een ongeëvenaarde schaalgrootte en wereldwijd bereik", aldus Gautam Gupta, Ready Education Board Member en Partner bij Level Equity. "Jim's uitzonderlijke leiderschap en indrukwekkende staat van dienst op het gebied van groeiende technologiebedrijven in het hoger onderwijs maken hem de ideale leider om Ready Education door de volgende groeifase te leiden en het bedrijf naar nieuwe hoogten te brengen."

Over Ready Education:

Vertrouwd door meer dan 715 instellingen om gemeenschappen op te bouwen en retentie te stimuleren, verbetert Ready Education wereldwijd het succes van studenten in het hoger onderwijs. De multinationale organisatie biedt mobiele apps waarin studenten centraal staan en waarmee universiteiten en hogescholen één centrale plek kunnen bieden voor communicatie, middelen, cursusbeheer en financiën. De oplossing voor de totale studentenervaring heeft een acceptatiegraad van meer dan 90% en is een integraal onderdeel van het vermogen waarmee de academische wereld haar digitale studentenervaring vormgeeft.

