Reizen zonder te bewegen - Europa reist naar Hannover - virtueel

HANNOVER, Duitsland, 8 december 2020 /PRNewswire/ -- Digitale rondleidingen in 360°-formaat maken het mogelijk: Op dit moment reizen de Herrenhäuser Gärten, de Nana's, slot Mariënburg, het tentoonstellingsterrein en het nieuwe stadhuis door Duitsland en Europa. Binnen Duitsland wordt de multimedia advertentiecampagne van Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) ook in treinen en treinstations en op billboards in binnensteden vertoond, en niet alleen digitaal. Tot eind januari rijden er twee ultrasnelle ICE-treinen met de welbekende Hannover-motieven in "360° - wereldbolformaat" door het land. Op spoorwegstations als in in Kassel, Düsseldorf, Stuttgart of Frankfurt, en in binnensteden van Hamburg tot München trekken grote posters aandacht voor de advertentiecampagne. Elke poster toont een kant van Hannover die je uitnodigt voor een virtueel bezoek. De QR-code op de posters brengt reizigers direct naar de virtuele 360°-rondleidingen. Liefhebbers van Hannover kunnen met hun mobiele telefoon of tablet een digitale rondleiding maken en zich onderdompelen in hun persoonlijke reis naar al het moois dat de regio Hannover te bieden heeft. Een overzicht van alle rondleidingen is te vinden op: www.visit-hannover.com/360

De activiteiten in Duitsland worden aangevuld door advertenties in dagbladen in Noord-Duitsland, advertenties in apps vanaf het midden van Duitsland tot aan de kust en advertenties op socialemediaplatforms.

In Europese landen als Groot-Brittannië, Zweden, Denemarken, Nederland, België, Oostenrijk, Zwitserland, Polen, Italië en Spanje wordt ook in apps op mobiele apparaten gericht geadverteerd. Landspecifieke campagnes op socialemediaplatforms, banners, advertorials en krantenbijlagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar vullen de overige marketingactiviteiten aan. Naast de mogelijkheid om Hannover virtueel te bekijken, worden reizigers ook uitgenodigd om de stad volgend jaar persoonlijk te bezoeken, met als motto "Blijf gezond - tot ziens in 2021!"

Hans Nolte, Managing Director van HMTG, vertelt: De huidige herstartcampagne voor 2021 laat de economische en toeristische sterke kanten van Hannover zien, zowel op het gebied van ontspanning als zakelijk toerisme."

De "Reizen zonder te bewegen"-campagne is eind maart door HMTG gelanceerd en sindsdien aangevuld met meerdere nieuwe rondleidingen en virtuele trips. Tot nu toe staat de teller op meer dan 4,5 miljoen contacten met een bezoektijd tot 3 minuten in de 360-graden rondleidingen. Naast de bekende toeristische attracties zijn met name ook het congrescentrum en de talrijke congreslocaties voor bedrijfstoerisme populair. In dit belangrijke segment voor de regio Hannover, heeft de congresservice HannoverKongress sinds eind november een aanzienlijke groei in de vraag naar conferenties en congressen voor 2021 waargenomen.

Alle rondleidingen zijn te vinden op: www.visit-hannover.com/en/360.

Ga voor meer informatie over het congrescentrum en de talrijke andere congres- en evenementenlocaties direct naar:

www.visit-hannover.com/en/congress

