Relu, leider in automatisering van tandheelkundige behandelplannen, breidt uit naar de Verenigde Staten

BOSTON, 12 september 2024 /PRNewswire/ -- Relu, pionier op het gebied van kunstmatige intelligentie met oplossingen voor tandheelkundige labo's en softwareleveranciers, kondigt met trots haar uitbreiding naar de Verenigde Staten aan, na wereldwijd succes in de automatisering van manuele stappen in het plannen van orthodontie en tandimplantaten. Deze strategische stap omvat de opening van een nieuw kantoor in Harvard Square, Boston, gepland voor 1 oktober 2024, waarmee Relu's toewijding aan baanbrekende technologie in 's werelds grootste tandheelkundige markt wordt versterkt.

Relu opens US office.

Amerikaanse aanwezigheid vergroot betrokkenheid bij klanten en partners

Nu de Amerikaanse markt in hoog tempo Relu's snelst groeiende geografie aan het worden is, vestigt het bedrijf een directe aanwezigheid om het groeiende klantenbestand beter van dienst te kunnen zijn. Om het belang van deze Amerikaanse uitbreiding te benadrukken, zal Relu's CEO en medeoprichter, Holger Willems, naar de VS verhuizen om het initiatief persoonlijk te leiden.

"Ik ben verheugd om onze Amerikaanse expansie te leiden met de opening van ons nieuwe kantoor in Boston. Verhuizen naar de Verenigde Staten, 's werelds grootste tandheelkundige markt, stelt ons in staat om dichter bij onze klanten en partners te zijn en het gebruik van onze AI-oplossingen in orthodontie en implantologie uit te breiden, ", legt Willems uit.

Groei versterken door betrouwbare technologie

Relu's missie is innovatie die tandheelkundige professionals in staat stelt patiëntenzorg opnieuw te definiëren. De Relu® Engine belichaamt deze ambitie en transformeert ingewikkelde tandheelkundige procedures met baanbrekende efficiëntie en nauwkeurigheid.

Philip Toh, voormalig Strategy Director bij Henry Schein, President bij The Smilist en lid van de Raad van Bestuur van Relu, geeft commentaar op het potentieel van deze uitbreiding: "Met de komst van Relu op Amerikaanse bodem hebben we het niet alleen over marktgroei; we zetten de toon voor een revolutie in de tandheelkundige zorgverlening. De nabijheid van onze gebruikers zal onze innovaties verder verrijken met nieuwe inzichten, waardoor elke vooruitgang uiterst relevant wordt."

Over Relu

Relu, opgericht in 2019, droomt om tandheelkundige behandelingen veiliger en sneller te maken. Ze verkopen geavanceerde computer vision en AI om handmatige workflows te automatiseren. Hun Relu® Engine en Relu® Creator worden gebruikt door tandheelkundige labo's en softwarepartners voor dagelijks meer dan duizenden orthodontische en implantaatbehandelingen. Relu heeft zijn hoofdkantoor in Leuven, BE en een kantoor in Boston, MA, USA. Meer informatie op relu.eu

