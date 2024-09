Relu, un leader mondial de automatisation dentaire par l'IA, s'étend aux États-Unis

BOSTON, 12 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Relu, un pionnier des solutions d'intelligence artificielle pour les laboratoires dentaires et fournisseurs de logiciels, est fier d'annoncer son expansion aux États-Unis après un succès mondial dans l'automatisation de l'orthodontie et de la chirurgie dentaire. Cette décision stratégique comprend l'ouverture d'un nouveau bureau à Harvard Square, Boston, prévue le 1er octobre 2024, et renforce l'engagement de Relu à révolutionner la technologie dentaire dans le plus grand marché dentaire du monde.

Relu opens US office.

Accélérer la présence aux États-Unis pour renforcer l'engagement auprès des clients et des partenaires

Le marché américain devenant rapidement le segment à plus forte croissance de Relu, l'entreprise souhaite établir une présence directe afin de mieux servir sa base de clients grandissante et de favoriser des collaborations plus étroites avec les leaders de l'industrie. Pour souligner l'importance de cette expansion aux États-Unis, le PDG et cofondateur de Relu, Holger Willems, s'installera aux États-Unis pour diriger personnellement l'initiative.

" Je suis enthousiaste à l'idée de diriger notre expansion aux États-Unis avec l'ouverture de notre nouveau bureau à Boston. En nous installant aux États-Unis, le plus grand marché dentaire du monde, nous nous rapprochons de nos clients et de nos partenaires, ce qui accélère l'adoption de nos solutions d'IA en orthodontie et en implantologie", explique M. Willems.

Renforcer la croissance grâce à une technologie fiable

Au cœur de la mission de Relu se trouve une volonté d'innover sans relâche, non seulement pour améliorer ses prouesses techniques, mais aussi pour permettre aux professionnels du domaine dentaire de redéfinir les soins prodigués aux patients. Le Relu® Engine incarne cette ambition, transformant les procédures dentaires complexes avec une efficacité et une précision révolutionnaires. Ce dévouement à une technologie utile et efficace ouvre la voie au succès pour l'ensemble de l'industrie.

Philip Toh, ancien directeur stratégique chez Henry Schein, président de The Smilist et membre du conseil d'administration de Relu, commente le potentiel de cette expansion : "Avec l'arrivée de Relu sur le sol américain, nous ne parlons pas seulement de croissance; nous préparons le terrain pour une révolution dans la prestation des soins dentaires. La proximité de notre base d'utilisateurs insufflera à nos innovations une vision du monde réel, rendant chaque progrès profondément pertinent et immédiatement utile."

À propos de Relu

Relu a été fondé en 2019 avec le rêve de rendre les traitements dentaires plus sûrs et plus rapides. L'entreprise intègre sa technologie avancée de vision artificielle et d'IA pour automatiser les workflows manuels. Leur Relu® Engine et Relu® Creator sont utilisés chaque jour par des laboratoires dentaires et des fournisseurs de logiciels pour des milliers de traitements orthodontiques et implantaires. Le siège social de Relu est situé à Louvain, en Belgique, et la société possède un bureau à Boston, aux États-Unis. Pour en savoir plus, consultez relu.eu.

©2024 Relu

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2503222/Relu.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2038266/4905896/Relu_Logo.jpg