Resilience étend ses opérations pour apporter la cyber-résilience en France et dans le Benelux

L'experte du secteur Marijke van Berkom rejoint le fournisseur d'assurance cyber pour soutenir les partenaires dans la region

LONDRES, 1er octobre 2024 /PRNewswire/ -- Resilience, la société leader dans les solutions de gestion des risques cyber, a élargi ses opérations d'assurance en Europe à la France et au Benelux, en recrutant l'experte en assurance cyber Marijke van Berkom en tant que Directrice France & Benelux pour diriger ses efforts de soutien aux clients et courtiers dans la région.

S'appuyant sur une expansion réussie au Royaume-Uni, en Europe du Sud, en Irlande et dans les pays nordiques, Resilience apportera son approche unique de la gestion des risques cyber et de la prévention des pertes à ces marchés européens clés. Dans le cadre des relations existantes de l'entreprise avec HDI Speciality Global et RSA UK & Europe, Resilience offrira jusqu'à 10 millions d'euros de couverture cyber disponible par risque, en tant que garantie principale ou complémentaire sur ces marchés.

"Aucun autre fournisseur d'assurance cyber sur le marché européen n'est aussi efficace pour prévenir les pertes des clients et garantir que nos clients améliorent leur résilience face aux cyberattaques et aux pannes informatiques, un fait que nos résultats confirment", a déclaré Vishal "V8" Hariprasad, PDG et Fondateur de Resilience. "Resilience a révolutionné la manière d'aborder les risques cyber. Elle traduit les risques liés à la sécurité et aux technologies de l'information des entreprises en termes financiers, afin qu'ils puissent être traités comme des risques commerciaux à accepter, à atténuer ou à transférer via une assurance cyber. Cette approche est très pertinente en Europe, alors que les cyberattaques continuent d'augmenter et que les dirigeants d'entreprise cherchent un moyen plus efficace de gérer les risques potentiels liés aux attaques et aux pannes."

Resilience a désigné Marijke van Berkom pour diriger les efforts d'expansion régionale de l'entreprise. Van Berkom est une professionnelle de l'assurance chevronnée, avec plus d'une décennie d'expérience sur les marchés français et néerlandais. Plus récemment, elle a passé trois ans en tant que souscriptrice en responsabilité civile professionnelle et cyber chez Chubb, basée à Lyon, où elle s'est spécialisée dans la souscription pour le secteur technologique. Avant son poste chez Chubb, van Berkom a occupé des postes clés en souscription chez AXA XL et ACE European Group, se concentrant sur la responsabilité civile et l'assurance professionnelle, avec un accent particulier sur la région du Benelux.

"Nous sommes privilégiés de pouvoir servir nos partenaires avec un soutien direct sur le marché sous la direction de Marijke en France et dans le Benelux", a déclaré Mario Vitale, président de Resilience. "Avec l'expérience et les connaissances de Marijke, nous sommes convaincus qu'elle a la confiance des partenaires alors que, ensemble, nous aidons à relever les plus grands défis dans la mesure, l'atténuation et la gestion des risques cyber pour les moyennes et grandes organisations."

