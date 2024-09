Sana Kliniken AG choisit RLDatix Optima pour transformer la gestion du personnel

Le partenariat permettra de faire progresser l'initiative en cours de Sana pour une transformation numérique complète et une assistance à l'ensemble de son personnel.

FRANCFORT, Allemagne, 25 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Sana Kliniken AG, l'un des principaux fournisseurs de soins de santé intégrés en Allemagne possédant plus de 40 hôpitaux, 50 centres de soins médicaux et 38 000 employés, s'associe à RLDatix, le principal fournisseur mondial de logiciels et de services d'opérations de soins de santé connectés, afin de mettre en œuvre les solutions de gestion du personnel basées sur le cloud de RLDatix à l'échelle de l'entreprise. Ce partenariat marque une étape importante dans l'amélioration de la gestion du personnel, de la satisfaction des employés et, en fin de compte, des soins prodigués aux patients.

Sana s'apprête à déployer Optima, la suite de gestion du personnel de RLDatix, qui offre aux employés un système de tableau de service automatique facile à utiliser, une gestion des absences de bout en bout et des fonctionnalités avancées de libre-service pour les employés. Ces fonctionnalités permettront aux employés de Sana de gérer eux-mêmes leurs horaires, d'effectuer des redéploiements ad hoc en toute transparence et de procéder à des ajustements à court terme du tableau de service, ce qui se traduira par un gain de temps considérable et une meilleure satisfaction des employés.

« Il s'agit d'une étape passionnante dans notre parcours vers la transformation numérique », a déclaré Stefanie Kemp, administratrice et responsable de la transformation chez Sana. « Nos employés seront en mesure d'intégrer une plus grande flexibilité et une plus grande participation dans leur emploi du temps. En outre, le fait de doter les dirigeants et le personnel d'outils modernes comme Optima renforcera l'attrait de Sana, pour les patients et les employés ».

L'intégration des solutions de gestion du personnel de RLDatix sur le cloud permettra également aux hôpitaux de Sana d'intégrer des données pertinentes dans l'ensemble de l'entreprise, permettant ainsi aux dirigeants de prendre des décisions éclairées qui contribueront à transformer la culture autour de la gestion des risques et de la sécurité.

« Nous disposons d'une opportunité incroyable d'exploiter la puissance des opérations de santé connectées en Allemagne aux côtés de Sana », a déclaré Jeff Surges, PDG de RLDatix. « Nous sommes impatients d'aider Sana à prendre des décisions plus éclairées, à mieux gérer les risques et à optimiser les soins aux patients ».

« Sana est un groupe très diversifié doté de nombreuses conventions collectives et réglementations sur le temps de travail, qui seront toutes intégrées de manière transparente dans un système centralisé avec Optima », a avancé Matthias Scholtz, directeur général de RLDatix Allemagne. « Cette intégration permettra à Sana de mettre rapidement en œuvre de nouvelles normes et meilleures pratiques au niveau du groupe ou au niveau local, de rationaliser les processus de programmation, de réduire les efforts de planification et d'optimiser l'allocation des ressources ».

Grâce à son partenariat avec RLDatix, Sana établit de nouvelles normes dans l'industrie allemande des soins de santé, soulignant ainsi sa volonté de jouer un rôle de pionnier dans ce secteur.

Cette annonce fait suite à l'acquisition par RLDatix de Breitenbach, un fournisseur de solutions intégrées basé en Allemagne et spécialisé dans la gestion du personnel.

À propos de RLDatix

Depuis plus de 20 ans, RLDatix fait de la sécurité sa force motrice. Nous sommes la seule organisation à intégrer les données relatives au risque, à la sécurité, à la conformité, au cycle de vie du prestataire et à la gestion du personnel afin de fournir aux décideurs les informations essentielles dont ils ont besoin pour améliorer la qualité des soins et les résultats pour les patients dans l'ensemble de l'entreprise. Cette approche, qui donne la priorité à la sécurité et aux résultats pour les patients, le personnel et les organisations, constitue ce que nous appelons les opérations de soins de santé connectées.

Des milliers de prestataires de soins de santé du monde entier nous font confiance et nous leur proposons les moyens de se concentrer sur l'essentiel : fournir des soins efficaces et axés sur le patient. Ensemble, nous pouvons créer un avenir plus radieux, où des données significatives permettent d'améliorer la sécurité des soins de santé pour tous. Visitez le site www.rldatix.com pour en savoir plus.

Pour les demandes de renseignements de la presse :

Matter Communications pour RLDatix

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1866181/RLDatix_Logo_v2.jpg