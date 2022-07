Schneider Electric wint "Energie-efficiënte oplossing van het jaar" omdat het bedrijf klimaatvriendelijke en energiebesparende innovaties introduceert

Van de Griekse Energy Mastering Awards heeft Schneider Electric vijf onderscheidingen in ontvangst mogen nemen, waaronder de "Energie-efficiënte oplossing van het jaar"

Met de nieuwste SF 6 -vrije oplossing, SM AirSeT, aangedreven door zuivere lucht, kunnen industrieën en nutsbedrijven de impact op het milieu te verminderen en hun bedrijfsvoering en hun onderhoud optimaliseren

-vrije oplossing, SM AirSeT, aangedreven door zuivere lucht, kunnen industrieën en nutsbedrijven de impact op het milieu te verminderen en hun bedrijfsvoering en hun onderhoud optimaliseren De beschikbaarheid en betrouwbare prestaties van deze langverwachte schone technologieën maken de onlangs herziene F-gassenverordening van de EU tijdig en haalbaar

RUEIL-MALMAISON, Frankrijk, 19 juli 2022 /PRNewswire/ -- Schneider Electric , de leider in de digitale transformatie van energiebeheer en automatisering, is op de Griekse Energy Mastering Awards 2022 erkend met de prijs voor "Energie-efficiënte oplossing van het jaar".

De Greek Energy Mastering Awards 2022 erkent best practices in verantwoord gebruik van energie bij het streven naar een toekomst van duurzame energie. Winnaars worden gekozen op basis van hun vermogen om klanten op te roepen onophoudelijk hun energie- en milieuprestaties te verbeteren, waaronder het verhogen van de energie-efficiëntie en het verlagen van de bedrijfskosten.

De "Energie-efficiënte oplossing van het jaar" werd toegekend aan Schneider Electric voor de succesvolle oplossingen en partnerschappen die door het bedrijf zijn ontwikkeld voor het hoogst haalbare op het gebied van effectief energiebeheer en om de energie-efficiëntie van de infrastructuur van steden (Smart Cities) te verbeteren.

In de categorie "Energie-efficiënte en besparende producten, technologieën en diensten" won Schneider Electric een onderscheiding voor zijn middenspannings-, SF 6 -vrije schakelapparatuur SM AirSeT . Deze prijs dankte het bedrijf aan zijn bijdrage om de bedrijfskosten van consumenten te verlagen en zijn vermogen om een duurzaam milieu te ondersteunen. De groene en digitale MV-schakelapparatuur werkt met de nieuwe SF 6 -vrije MV-technologie die gebruikmaakt van zuivere lucht en vacuüminnovatie om de behoefte aan het krachtigste broeikasgas in het elektriciteitsnet en elektrische netwerken in gebouwen te elimineren.

Schneider Electric zet zijn missie voort om bedrijven te helpen een netto-uitstoot van nul te bereiken door middel van innovatieve, groene producten. SM AirSeT is de groene en digitale secundaire AIS MV-apparatuur die speciaal ontworpen is voor commerciële en industriële gebouwen en cruciale infrastructuur. De technologie is met succes uitgeprobeerd bij tal van elektriciteitsbedrijven, in infrastructuur en gebouwen, door klanten zoals E.ON in Zweden, GreenAlp in Frankrijk, EEC Engie in Nieuw-Caledonië en Azienda Trasporti Milanesi in Italië.

De belofte van het bouwen van een volledig portfolio van SF 6 -vrije oplossingen, maakt SM AirSeT deel uit van Schneider's assortiment SF 6 -vrije MV-schakelapparatuur, waaronder ook RM AirSeT , een secundaire gasgeïsoleerde (GIS) Ring Main Unit (RMU) voor netbeheerders; en GM AirSeT , een primaire GIS voor toepassingen die nog veeleisender zijn.

Het succes van Schneider bij de Griekse Energy Mastering Awards onderstreept dat de beschikbaarheid en betrouwbare hoge prestaties van deze langverwachte schone technologieën de herziening van het huidige F-gassenbeleid van de EU tijdig en haalbaar maken. Als het in de toekomst wordt aangenomen, zou een herzien Europees beleid dat het gebruik van SF6 beperkt, een belangrijke mijlpaal zijn in de sprint om de Europese klimaatdoelen met succes aan te pakken, aangezien het venster op een toekomst van +1,5 °C snel sluit. SM AirSet is bewezen klaar voor die kans.

