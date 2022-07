Schneider Electric remporte le prix de la solution écoénergétique de l'année

Schneider Electric a obtenu cinq prix lors des Greek Energy Mastering Awards, y compris celui de la solution écoénergétique de l'année

Sa dernière solution sans SF6 et alimentée par l'air pur, SM AirSeT, permet de réduire l'impact environnemental, tout en optimisant la maintenance et les opérations

La disponibilité et la fiabilité de ces technologies propres font de la réglementation F-gaz récemment révisée de l'UE un règlement opportun et réalisable

RUEIL-MALMAISON, France, 21 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Schneider Electric, leader en matière de transformation numérique de la gestion et de l'automatisation de l'énergie, a été récompensée lors des Greek Energy Mastering Awards 2022 en obtenant le prix de la solution écoénergétique de l'année.

Les Greek Energy Mastering Awards 2022 récompensent les meilleures pratiques en matière d'utilisation responsable de l'énergie, en vue d'atteindre un avenir énergétique durable. Les lauréats ont été choisis en fonction de leur capacité à mobiliser les clients afin d'améliorer continuellement leurs performances énergétique et environnementale, notamment en augmentant leur efficacité énergétique et en réduisant leurs coûts d'exploitation.

Le prix de la solution écoénergétique de l'année a été décerné à Schneider Electric en reconnaissance des solutions et des partenariats que l'entreprise a réussi à développer afin de maximiser l'efficacité de sa gestion énergétique et d'améliorer l'efficacité énergétique de l'infrastructure des villes (Smart Cities).

Dans la catégorie "Produits, technologies et services efficaces et économes en matière d'énergie", Schneider Electric s'est distinguée par son appareillage de commutation moyenne tension sans SF 6, le SM AirSeT. La solution a été récompensée pour avoir contribué à réduire les coûts d'exploitation des consommateurs et pour sa capacité à soutenir un environnement durable. L'appareillage moyenne tension vert et numérique est alimenté par la nouvelle technologie sans SF 6 , qui utilise l'air pur et des technologies de vide innovantes en remplacement du gaz à effet de serre.

Schneider Electric poursuit sa mission d'aider les entreprises à atteindre la carboneutralité grâce à des produits innovants et écologiques. SM AirSeT est l'appareillage moyenne tension secondaire AIS vert et numérique.. La technologie a été mise à l'essai avec succès dans de nombreuses installations électriques, notamment dans des infrastructures y compris critiques et des bâtiments (commerciaux ou industriels), par des clients tels que E.ON en Suède, GreenAlp en France, EEC Engie en Nouvelle-Calédonie et Azienda Trasporti Milanesi en Italie.

SM AirSeT, qui concrétise la promesse de créer un portefeuille complet d'offres sans SF 6 , fait partie de la gamme d'appareillages moyenne tension sans SF 6 de Schneider, laquelle comprend également RM AirSeT, une unité fonctionnelle en boucle secondaire à isolation gazeuse destinée aux opérateurs de réseau, ainsi que GM AirSeT, une unité primaire à isolation gazeuse destinée aux applications plus exigeantes.

Le succès de Schneider aux Greek Energy Mastering Awards souligne le fait que la disponibilité et la performance excellente et fiable de ces technologies propres tant attendues font du projet actuel de révision de la politique F-gaz de l'UE des efforts opportuns et réalisables. Si l'UE adoptait une politique révisée limitant l'utilisation du SF 6 , une étape clé serait franchie dans la course pour réaliser avec succès les objectifs climatiques européens, alors que la fenêtre se referme rapidement sur la possibilité d'un avenir où le réchauffement se limiterait à +1,5 °C. SM AirSeT est prêt pour cette occasion.

À propos de Schneider Electric

La raison d'être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources afin de concilier progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life Is On.

Notre mission est d'être le partenaire digital du développement durable et de l'efficacité de nos clients.

Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l'énergie et des automatismes les plus avancées. Nous connectons jusqu'au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et services sur l'ensemble du cycle de vie de vos activités pour une gestion intégrée de l'habitat résidentiel, des bâtiments tertiaires, des data centers, des infrastructures et des industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de responsabilité et d'inclusion.

https://www.se.com/ww/en/

Découvrez Life Is On

Suivez-nous sur :

Twitter

Facebook

LinkedIn

YouTube

Instagram

Blogue de Schneider Electric

Découvrez les plus récentes perspectives qui façonnent la durabilité, l'électricité 4.0 et l'automatisation de prochaine génération sur Schneider Electric Insights

Ressources connexes :

Hashtags: #PressRelease #SF6free #InnovationIsInTheAir

SOURCE Schneider Electric