Schneider Electric vyhrává cenu Energeticky účinné řešení roku, na trh uvádí klimaticky šetrné a energeticky úsporné inovace

RUEIL-MALMAISON, Francie, 21. července 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Schneider Electric, lídr v digitální transformaci energetického managementu a automatizace, získala na Greek Energy Mastering Awards 2022 cenu za Energeticky účinné řešení roku.

Greek Energy Mastering Awards 2022 oceňuje osvědčené postupy v odpovědném využívání energie ve snaze o udržitelnou energetickou budoucnost. Vítězové jsou vybíráni podle schopnosti mobilizovat zákazníky k neustálému zlepšování energetické a environmentální výkonnosti včetně zvyšování energetické účinnosti a snižování provozních nákladů.

Titul Energeticky účinné řešení roku byl udělen společnosti Schneider Electric za úspěšná řešení a partnerství, která společnost vyvinula s cílem dosáhnout co nejefektivnějšího hospodaření s energií a zlepšit energetickou účinnost infrastruktury měst (Smart Cities).

V kategorii „Energeticky účinné a úsporné produkty, technologie a služby" získala společnost Schneider Electric ocenění za rozvaděč bez SF 6 SM AirSeT pro vysoké napětí (VN). Ocenění bylo uděleno za přínos ke snížení provozních nákladů spotřebitelů a schopnost podporovat udržitelné životní prostředí. Zelený digitální rozvaděč vysokého napětí pracuje s novou VN technologií bez SF 6 , která nově využívá čistého vzduchu a vakua bez použití tohoto nejsilnějšího skleníkového plynu v rozvodné síti a v elektrických sítích v budovách.

Schneider Electric pokračuje ve svém poslání pomáhat organizacím dosáhnout nulové spotřeby s inovativními ekologickými produkty. SM AirSeT je zelené a digitální sekundární VN zařízení AIS navržené speciálně pro komerční a průmyslové budovy a kritickou infrastrukturu. Technologie je úspěšně otestována v mnoha energetických společnostech, v infrastruktuře i budovách zákazníky jako jsou například E.ON ve Švédsku, GreenAlp ve Francii, EEC Engie v Nové Kaledonii a Azienda Trasporti Milanesi v Itálii.

SM AirSeT, který plní slib o vybudování kompletního portfolia nabídek bez SF 6 , patří do řady VN rozvaděčů Schneider bez SF 6 , která zahrnuje i RM AirSeT – sekundární plynem izolovanou (GIS) okruhovou hlavní jednotku (RMU) pro provozovatele rozvodných sítí; a GM AirSeT – primární GIS pro náročnější aplikace.

Úspěch společnosti Schneider v soutěži Greek Energy Mastering Awards zdůrazňuje, že díky dostupnosti a spolehlivému vysokému výkony těchto dlouho očekávaných čistých technologií je současné úsilí EU o revizi politiky týkající se F-plynů včasné a dosažitelné. Pokud by byla v budoucnu přijata revidovaná evropská politika omezující používání SF6, stala by se klíčovým milníkem sprintu k úspěšnému řešení evropských klimatických cílů, protože okno +1,5 °C v budoucnosti se rychle zavírá. SM AirSeT je na tuto příležitost prokazatelně připraven.

