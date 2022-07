Firma Schneider Electric z nagrodą za „Energooszczędne Rozwiązanie Roku" dzięki dostarczanym na rynek innowacjom przyjaznym dla klimatu i oszczędzającym energię

Schneider Electric otrzymał pięć wyróżnień w greckim konkursie Energy Mastering Awards, w tym za „Energooszczędne Rozwiązanie Roku"

Najnowsze rozwiązanie niewymagające stosowania gazu SF6, czyli rozdzielnica SM AirSeT, wykorzystująca czyste powietrze, umożliwia przemysłowi i przedsiębiorstwom użyteczności publicznej zmniejszenie wpływu na środowisko oraz optymalizację eksploatacji i obsługi

Dostępność i niezawodne działanie tych długo oczekiwanych ekologicznych technologii stanowi odpowiedź na niedawno zmienione rozporządzenie UE w sprawie F-gazów, tym samym czyni je wykonalnym i wprowadzonym we właściwym czasie.

RUEIL-MALMAISON, Francja, 21 lipca 2022 r. /PRNewswire/ -- Schneider Electric, lider cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyki, zdobył nagrodę za „Energooszczędne Rozwiązanie Roku" (ang. Energy Efficient Solution of the Year) w ramach greckiego konkursu Energy Mastering Awards 2022.

Podczas konkursu Energy Mastering Awards 2022 wyróżniono najlepsze praktyki w zakresie odpowiedzialnego wykorzystania energii w celu realizacji koncepcji zrównoważonej przyszłości energetycznej. Zwycięzcy zostali wybrani na podstawie ich zdolności do mobilizowania klientów do ciągłej pracy nad poprawą wyników energetycznych i środowiskowych, w tym zwiększania efektywności energetycznej i zmniejszania kosztów operacyjnych.

Tytuł „Energooszczędnego Rozwiązania Roku" przyznano Schneider Electric za skuteczne rozwiązania i partnerstwa opracowane przez firmę w celu osiągnięcia najbardziej efektywnego zarządzania energią i poprawy efektywności energetycznej infrastruktury miast (ang. smart cities).

W kategorii „Produkty, technologie i usługi energooszczędne" firma Schneider Electric zdobyła wyróżnienie za niewymagającą stosowania gazu SF 6 rozdzielnicę średniego napięcia SM AirSeT. Nagroda została przyznana ze względu na jej wkład w obniżenie kosztów operacyjnych dla konsumentów i możliwość wspomagania zrównoważonego środowiska. Ekologiczna i cyfrowa rozdzielnica średniego napięcia działa w nowej technologii SN niewymagającej użycia gazu SF 6 . Wykorzystuje czyste powietrze i innowacje z użyciem próżni, aby wyeliminować zapotrzebowanie na najsilniej szkodliwy gaz cieplarniany w sieci elektrycznej i instalacjach elektrycznych w budynkach.

Firma Schneider Electric nie ustaje w swojej misji pomagania przedsiębiorstwom w osiągnięciu zerowej emisji netto dzięki oferowanym innowacyjnym i ekologicznym produktom. Rozwiązanie SM AirSeT to ekologiczne i cyfrowe urządzenia pomocnicze AIS średniego napięcia (MV), zaprojektowane specjalnie do wykorzystania w budynkach komercyjnych i przemysłowych oraz w infrastrukturze krytycznej. Technologia została z powodzeniem wdrożona w wielu obiektach energetycznych (w infrastrukturze i budynkach) przez takich klientów jak E.ON w Szwecji, GreenAlp we Francji, EEC Engie w Nowej Kaledonii oraz Azienda Trasporti Milanesi we Włoszech.

Realizując obietnicę opracowania kompleksowej oferty produktów niezawierających gazu SF 6 , SM AirSeT jest częścią oferty firmy Schneider w zakresie rozdzielnic SN niewykorzystujących gazu SF 6 , która obejmuje również RM AirSeT – dodatkową rozdzielnicę pierścieniową (RMU) z izolacją gazową (GIS) dla operatorów systemu elektroenergetycznego oraz GM AirSeT – podstawową rozdzielnicę z izolacją gazową (GIS) do bardziej wymagających zastosowań.

Sukces firmy Schneider Electric w konkursie Energy Mastering Awards podkreśla, że dostępność i niezawodność tych długo oczekiwanych ekologicznych technologii sprawia, że obecne wysiłki UE w zakresie rewizji polityki dotyczącej F-gazów są wykonalne i mogą zostać wdrożone w odpowiednim czasie. Gdyby w przyszłości przyjęto zmienioną politykę europejską ograniczającą stosowanie gazu SF6, stanowiłoby to kamień milowy w dążeniu do wypełnienia europejskich celów klimatycznych, ponieważ perspektywa osiągnięcia w przyszłości wzrostu temperatury o 1,5°C szybko się przybliża. Rozdzielnica SM AirSeT to sprawdzone i gotowe na taką sytuację rozwiązanie.

