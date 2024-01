Securitas Technology publiceert Global Technology Outlook Report

Exclusieve inzichten van 900 besluitvormers op het gebied van beveiliging wereldwijd

UNIONTOWN, Ohio, 23 januari 2024 /PRNewswire/ -- Securitas Technology heeft vandaag haar zesde jaarlijkse Global Technology Outlook Report uitgebracht, met inzichten, trends en gegevens over verschillende beveiligingsonderwerpen in alle verticale sectoren. Nieuw dit jaar zijn exclusieve enquêtegegevens van meer dan 900 beveiligingsbesluitvormers van over de hele wereld, die inzicht bieden in nieuwe technologieën, kansen en uitdagingen in de beveiligingsindustrie.

"We hebben als missie om de toonaangevende vertrouwde partner en adviseur te worden op het gebied van beveiligings-, gezondheids- en veiligheidstechnologie," zei Tony Byerly, Global President, Securitas Technology. "We kunnen ons doel bereiken door dit soort informatie te verzamelen en te verstrekken aan onze klanten. Terwijl onze klanten navigeren door een steeds meer dynamische en complexere zakelijke omgeving, inclusief de steeds veranderende wereld van technologie."

Van kunstmatige intelligentie (AI) en gegevensanalyse tot cyberbeveiliging en privacy van gegevens, de rapportage deelt gezamenlijke inzichten van eindgebruikers, technologiepartners en onze eigen beveiligingsexperts.

Om het Global Technology Outlook Report 2024 van Securitas Technology te bekijken, klik hier.

Over Securitas Technology

Securitas Technology, onderdeel van Securitas, is een wereldwijd toonaangevende leverancier van geïntegreerde beveiligingsoplossingen die bedrijven van alle soorten en maten beschermen, verbinden en optimaliseren. Meer dan 13.000 collega's in 40 landen zijn elke dag toegewijd aan ons doel om uw wereld veiliger te maken en onze toewijding om een ongeëvenaarde cliëntervaring te bieden. Met klanten als centrale drijfveer in alles wat we doen, drijven onze mensen, kennis en technologie ons verbonden ecosysteem van gezondheids-, veiligheids- en beveiligingsoplossingen aan.

