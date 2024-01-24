Securitas Technology Küresel Teknoloji Görünümü Raporunu Yayınladı

News provided by

Securitas Technology

24 Jan, 2024, 13:19 ET

Dünya çapında 900 güvenlik karar merciinden özel içgörüler

UNIONTOWN, Ohio, 24 Ocak 2024 /PRNewswire/ -- Securitas Technology bugün, tüm dikey sektörlerde çeşitli güvenlik konularında içgörüler, eğilimler ve veriler içeren altıncı yıllık Küresel Teknoloji Görünüm Raporunu yayınladı. Bu yılın yeniliği, dünyanın dört bir yanından 900'den fazla güvenlik karar merciilerinden alınan ve güvenlik endüstrisindeki yeni teknolojiler, fırsatlar ve zorluklara ilişkin öngörüleri ortaya çıkaran özel anket verileridir.

Securitas Technology Global Başkanı Tony Byerly, "Güvenlik, sağlık ve emniyet teknolojisinde sektörün önde gelen güvenilir ortağı ve danışmanı olma misyonundayız" dedi. "Bu tür bilgileri toplamak ve müşterilerimize sunmak, bu görevi yerine getirebilmemizin bir yoludur. Müşterilerimiz, sürekli gelişen teknoloji dünyası da dahil olmak üzere, giderek daha dinamik ve karmaşık hale gelen bir iş ortamında gezinirken."

Rapor, yapay zeka (AI) ve veri analitiğinden siber güvenlik ve veri gizliliğine kadar son kullanıcılardan, teknoloji iş ortaklarından ve kendi güvenlik uzmanlarımızdan gelen kolektif içgörüleri paylaşıyor.

Securitas Technology'nin 2024 Küresel Teknoloji Görünümü Raporunu görüntülemek için, buraya tıklayınız.

Securitas Technology Hakkında
Securitas'ın bir parçası olan Securitas Technology, her tür ve büyüklükteki işletmeyi koruyan, bağlayan ve optimize eden entegre güvenlik çözümlerinin dünya lideri sağlayıcısıdır. 40 ülkede 13.000'den fazla çalışanımız, her gün dünyanızı daha güvenli bir yer haline getirmeye yardımcı olma amacımıza ve benzersiz bir müşteri deneyimi sunma kararlılığımıza odaklanıyor. Yaptığımız her şeyin merkezinde müşterilerimiz yer aldığından, çalışanlarımız, bilgimiz ve teknolojimiz bağlantılı sağlık, emniyet ve güvenlik çözümleri ekosistemimize güç vermektedir.

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