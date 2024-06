Sigenergy maakt een sprong van residentieel naar C&I op Intersolar 2024

MUNICH, 20 juni 2024 /PRNewswire/ -- Vorig jaar introduceerde Sigenergy, een toonaangeven energievernieuwer, op Intersolar/ees 2023 zijn succesvolle residentiële thuisopslagoplossing SigenStor. Op de Intersolar van dit jaar staat Sigenergy weer klaar om zijn uitgebreide portfolio voor zowel residentiële als commerciële toepassingen te presenteren op stand B1.579.

In woonscenario's is de in 2023 gelanceerde oplossing, SigenStor, het 5-in-1 energieopslagsysteem dat zonne-energie, opslag en het opladen van EV's integreert. Huiseigenaren kunnen batterijen van 5 kWh of 8 kWh kiezen om het systeem te configureren, met flexibele configuraties tot 48 kWh EES. Het ondersteunt ook dynamische elektriciteitstarieven en VPP-diensten en het is het eerste energieopslagsysteem waarin DC snelladen is geïntegreerd. Met de elektrische voertuigen van NIO ondersteunt SigenStor bidirectioneel opladen en ontladen in heel China. Sigenergy is momenteel in gesprek met automerken in de EU om de mogelijkheden van V2X-laden te testen.

Sigenergy ontving onlangs de prestigieuze Red Dot Design Award voor zijn AC-oplaadoplossing: Sigen EV AC Charger en zijn SigenStor werden dit jaar genomineerd voor THE Smarter E AWARD.

SigenStor is ook een uitstekende optie voor kleinere C&I-projecten. Met zijn modulaire ontwerpconcept kan SigenStor 1-6 accu's per stapel installeren, wat tot 48 kWh EES oplevert (8 kWh per accupack). Met maximaal 20 parallel geschakelde SigenStors heeft het tot 960 kWh batterijcapaciteit. SigenStor is wereldwijd toegepast op vele projecten en heeft zijn voordelen bewezen in verschillende omgevingen, zoals wijnmakerijen, werkplaatsen, verpleeghuizen en magazijnen.

SigenStack, de nieuwe energieopslagoplossing van Sigenergy voor het C&I-segment, brengt het SigenStor-ontwerpconcept naar grotere commerciële en industriële (C&I) projecten. Het bestaat uit een hybride omvormer en een batterijpakket. De omvormerserie biedt verschillende vermogensbereiken, waaronder 50 kW, 60 kW, 80 kW, 100 kW en 110 kW, allemaal klaar om aangesloten te worden op de accu. Het is de kleinste en meest compacte hybride omvormer van 110 kW en is gemakkelijk te vervoeren en te installeren. In overeenstemming met de filosofie van Sigenergy heeft het een volledig modulair ontwerp, met voor elke batterijmodule een capaciteit van 10,75 kWh. Dit maakt 4-7 batterijen in één stapel mogelijk. Door meerdere stacks aan elkaar te koppelen, kan een enkele omvormer tot 21 batterijmodules aansluiten met een capaciteit van 225 kWh. Zo kunnen meerdere omvormers en energieopslagsystemen worden aaneengekoppeld en flexibel worden uitgebreid, die projecten van meerdere megawatt ondersteunen.

Dankzij het flexibele ontwerpconcept en de hoge beschermingsgraad IP66 kunnen zowel SigenStor als het onlangs gelanceerde SigenStack vrijwel overal worden geïnstalleerd: binnen, buiten, op het dak of in de gang. Met de integratie van de Sigen Energy Gateway kan SigenStor in alle scenario's worden gebruikt, van on-grid tot micro-grid tot off-grid.

Bezoek Sigenergy op de Intersolar 2024 op stand B1.579 voor meer informatie over de nieuwste ontwikkelingen en baanbrekende oplossingen voor zowel commerciële als residentiële energieopslag.

Over Sigenergy

Sigenergy, opgericht in 2022 door industriepionier Tony Xu, wijdt zich aan de ontwikkeling van geavanceerde energieoplossingen voor thuis en voor bedrijven, met producten die variëren van energieopslagsystemen tot omvormers voor zonne-energie en EV-laders. Sigenergy heeft eens R&D-team van wereldklasse, dat bestaat uit honderden topexperts uit de industrie, die allen de visie delen om de wereld groener te maken via voortdurende innovatie. Met wereldwijde verkoop en dienstverlening wil het bedrijf de meest betrouwbare partner van zjin klanten worden op hun reis naar een duurzamere toekomst.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2442696/Sigenergy_showcases_latest_offerings_Booth_B1_579_Intersolar.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2442697/Sigenergy_presents_a_comprehensive_portfolio_residential_commercial_applications_Intersolar.jpg