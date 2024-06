Podczas targów Intersolar 2024 firma Sigenergy przechodzi od produktów dla gospodarstw domowych do oferty skierowanej dla segmentu komercyjnego i przemysłowego

MONACHIUM, 20 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Rok po pomyślnym wprowadzeniu na rynek rozwiązania SigenStor przeznaczonego dla gospodarstw domowych podczas targów Intersolar/ees 2023, w ramach tegorocznej imprezy firma Sigenergy, wiodący innowator w dziedzinie energii, zaprezentuje kompleksową ofertę produktów zarówno do zastosowań domowych, jak i komercyjnych na stoisku B1.579

Przeznaczony dla gospodarstw domowych model SigenStor, wprowadzony na rynek w 2023 r., to system magazynowania energii 5 w 1, który integruje energię słoneczną, magazynowanie i ładowanie pojazdów elektrycznych. Właściciele domów mogą wybrać baterie o mocy 5 kWh lub 8 kWh, aby skonfigurować system, zyskując możliwość elastycznej konfiguracji do 48 kWh EES. System obsługuje również dynamiczne taryfy energii elektrycznej i usługi VPP. Jest to pierwszy system magazynowania energii, który integruje szybkie ładowanie DC. Z myślą o pojazdach elektrycznych NIO SigenStor umożliwia dwukierunkowe ładowanie i rozładowywanie na terenie całych Chin. Sigenergy prowadzi obecnie rozmowy z producentami samochodów z Unii Europejskiej w celu przetestowania możliwości ładowania w modelu V2X.

Firma Sigenergy otrzymała niedawno prestiżową nagrodę Red Dot Design Award za opracowany system ładowania AC: Sigen EV AC Charger, z kolei model SigenStor został nominowany do tegorocznej nagrody THE Smarter E AWARD.

SigenStor jest doskonałą opcją dla mniejszych projektów z segmentu komercyjnego i przemysłowego. Dzięki modułowej konstrukcji SigenStor umożliwia zainstalowanie od 1 do 6 baterii, zapewniając do 48 kWh EES (8 kWh na jeden zestaw baterii). Przy równoległym połączeniu maksymalnie 20 SigenStorów, rozwiązanie może zapewnić do 960 kWh pojemności baterii. Model SigenStor został zastosowany w wielu projektach na całym świecie, dowodząc swoich korzyści w różnych scenariuszach użytkowania, takich jak winiarnie, warsztaty, domy opieki i magazyny.

Model SigenStack, który stanowi nowe rozwiązanie z zakresu magazynowania energii Sigenergy dla segmentu komercyjnego i przemysłowego, pozwala zastosować koncepcję SigenStor w większych projektach komercyjnych i przemysłowych. Składa się on z hybrydowego falownika i zestawu baterii. Oferta falowników oferuje różne zakresy mocy, w tym 50 kW, 60 kW, 80 kW, 100 kW i 110 kW, wszystkie gotowe do podłączenia do baterii. Jest to najmniejszy i najbardziej kompaktowy falownik hybrydowy o mocy 110 kW, oferujący łatwy transport i instalację. Zgodnie z filozofią Sigenergy, produkt charakteryzuje się w pełni modułową konstrukcją, a każdy moduł baterii oferuje moc 10,75 kWh, co pozwala na instalację 4-7 baterii w jednym magazynie. Używając kilku magazynów, pojedynczy falownik można podłączyć do 21 modułów baterii, aby zapewnić łączną moc 225 kWh. W ten sposób szereg falowników i systemów magazynowania energii można połączyć ze sobą w ramach elastycznej rozbudowy, na potrzeby projektów o mocy wielu megawatów.

Dzięki elastycznej koncepcji projektu i wysokiemu stopniowi ochrony IP66, zarówno SigenStor, jak i nowo wprowadzony model SigenStack mogą być instalowane niemal wszędzie: wewnątrz, na zewnątrz, na dachu, w korytarzu. Integrując Sigen Energy Gateway, SigenStor może być wykorzystywany we wszystkich scenariuszach, z uwzględnieniem przyłącza do sieci, w tym mikrosieci, a także poza siecią.

Zachęcamy do odwiedzenia stoiska B1.579 firmy Sigenergy podczas Intersolar 2024, aby dowiedzieć się więcej o najnowszych osiągnięciach i pionierskich rozwiązaniach zarówno dla komercyjnych, jak i domowych magazynów energii.

Firma Sigenergy, założona w 2022 r. przez pioniera branży Tony'ego Xu, koncentruje się na opracowywaniu najnowocześniejszych rozwiązań energetycznych dla domu i biznesu, oferując szereg produktów - począwszy od systemów magazynowania energii po falowniki solarne i ładowarki do pojazdów elektrycznych. Światowej klasy zespół badawczo-rozwojowy Sigenergy, składający się z setek najlepszych ekspertów w branży, podziela wizję uczynienia świata bardziej ekologicznym poprzez ciągłe innowacje. Dzięki globalnej sprzedaży i usługom firma Sigenergy chce stać się najbardziej zaufanym partnerem swoich klientów w ich podróży ku zrównoważonej przyszłości.

