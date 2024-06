Sigenergy franchit un cap en passant de l'application résidentielle aux applications commerciale et industrielle (C&I) à l'occasion d'Intersolar 2024

MUNICH, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- Un an après le lancement réussi de la solution de stockage résidentiel SigenStor lors du Intersolar/EES 2023, Sigenergy, un innovateur énergétique de premier plan, s'apprête à présenter une gamme complète pour les applications résidentielles et commerciales à l'occasion du salon Intersolar de cette année, au stand B1.579.

Sigenergy showcases its latest offerings at Booth B1.579, Intersolar Sigenergy presents a comprehensive portfolio for both residential and commercial applications at Intersolar

Dans les scénarios résidentiels, la solution lancée en 2023, SigenStor, est le système de stockage d'énergie 5 en 1 qui intègre l'énergie solaire, le stockage et la recharge des véhicules électriques. Les propriétaires peuvent choisir des batteries de 5 kWh ou de 8 kWh pour configurer le système, avec des configurations flexibles allant jusqu'à 48 kWh EES. Ce système prend également en charge les tarifs d'électricité dynamiques et les services VPP. Il s'agit du premier système de stockage d'énergie qui intègre la recharge rapide en courant continu. Avec les véhicules électriques NIO, SigenStor prend en charge la charge et la décharge bidirectionnelles aux quatre coins de la Chine. L'entreprise est actuellement en négociation avec des marques automobiles de l'UE afin de tester les capacités de charge de la technologie V2X (Vehicle-to-Everything).

Sigenergy a récemment reçu le prestigieux Red Dot Design Award pour sa solution de recharge en courant alternatif : le chargeur AC Sigen EV, et son SigenStor a été nommé pour le Smarter E AWARD de cette année.

SigenStor constitue également une excellente option pour les petits projets C&I. Grâce à sa conception modulaire, il peut installer de 1 à 6 batteries par pile, fournissant jusqu'à 48 kWh EES (8 kWh par pack de batteries). Avec la possibilité de connecter jusqu'à 20 systèmes SigenStor en parallèle, la capacité de la batterie peut atteindre 960 kWh. SigenStor a été appliqué à de nombreux projets dans le monde entier, prouvant ses avantages dans des environnements variés tels que des caves, des ateliers, des maisons de retraite et des entrepôts.

La nouvelle solution de stockage d'énergie de Sigenergy pour le segment C&I, SigenStack, étend le concept de SigenStor à des projets commerciaux et industriels de plus grande envergure. Il se compose d'un onduleur hybride et d'une batterie. La série d'onduleurs offre différentes gammes de puissance, notamment 50 kW, 60 kW, 80 kW, 100 kW et 110 kW, toutes prêtes à être connectées à la batterie. Il s'agit de l'onduleur hybride de 110 kW le plus petit et le plus compact, simple à transporter et à installer. Conformément à la philosophie de Sigenergy, il se caractérise par une conception entièrement modulaire, chaque module de batterie ayant une capacité de 10,75 kWh, ce qui permet l'installation de 4 à 7 batteries dans une seule pile. En connectant plusieurs piles, un seul onduleur peut connecter jusqu'à 21 modules de batterie pour fournir une capacité de 225 kWh. Ainsi, plusieurs onduleurs et systèmes de stockage d'énergie peuvent être connectés pour une expansion flexible, soutenant des projets de plusieurs mégawatts.

Grâce à son concept flexible et à son indice de protection élevé IP66, SigenStor et le nouveau SigenStack peuvent être installés presque partout : à l'intérieur, à l'extérieur, sur un toit ou dans un couloir. En intégrant la passerelle énergétique de Sigen, SigenStor peut être utilisé dans tous les scénarios, qu'il s'agisse d'un réseau électrique, d'un micro-réseau ou d'un réseau hors réseau.

Pour en savoir plus sur les derniers développements et les solutions pionnières en matière de stockage d'énergie commercial et résidentiel, venez nous rendre visite sur le stand Sigenergy B1.579, à Intersolar 2024.

À propos de Sigenergy

Sigenergy, fondé en 2022 par Tony Xu, pionnier de l'industrie, se concentre sur le développement de solutions énergétiques de pointe destinées aux particuliers et aux entreprises, avec des produits allant des systèmes de stockage d'énergie aux onduleurs solaires et aux chargeurs pour véhicules électriques. L'équipe de R&D de Sigenergy, composée de centaines d'experts de haut niveau, partage la vision de rendre le monde plus vert grâce à une innovation continue. Avec des ventes et des services à l'échelle mondiale, elle vise à devenir le partenaire le plus fiable de ses clients sur la voie d'un avenir plus durable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2442696/Sigenergy_showcases_latest_offerings_Booth_B1_579_Intersolar.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2442697/Sigenergy_presents_a_comprehensive_portfolio_residential_commercial_applications_Intersolar.jpg