Sigenergy renforce sa présence en Europe occidentale grâce à des partenariats innovants

COURTRAI, Belgique, 2 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Sigenergy, l'un des principaux innovateurs dans le domaine de l'énergie, a eu un impact retentissant lors du salon Solar Solutions Kortrijk 2023 en présentant pour la première fois au Benelux son système révolutionnaire de stockage d'énergie 5-en-1, SigenStor. Ce système de pointe intègre de manière homogène la technologie photovoltaïque (PV), le stockage de l'énergie et les capacités de charge des véhicules électriques (VE).

Sigenergy, Voltixx, and Earth have collectively signed a Memorandum of Understanding (MOU).

La présence de Sigenergy à Solar Solutions Kortrijk, prestigieux salon international de l'énergie solaire du nord-ouest de l'Europe, organisé conjointement avec Kortrijk Xpo, souligne l'engagement indéfectible de l'entreprise à étendre sa présence mondiale en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas L'objectif principal de la société est de fournir des systèmes de stockage d'énergie connus pour leurs caractéristiques de sécurité inégalées et leur intelligence artificielle avancée, compatibles à la fois avec les scénarios domestiques ainsi que commerciaux et industriels.

Le point culminant de l'événement a été la signature officielle d'un protocole d'accord entre Sigenergy, Voltixx, un important distributeur régional d'énergie, et Earth, un spécialiste de l'installation de batteries domestiques durables et de stations de recharge électrique. Le protocole d'accord présente un programme ambitieux permettant aux trois parties de déployer 8 000 unités de systèmes de stockage d'énergie 5-en-1 dans différents pays d'ici 2024. Cet accord reflète l'engagement commun de ces entités influentes à faire face à la multiplication des défis environnementaux et à la nécessité impérative d'une transition rapide vers un avenir plus durable. Leur vision commune est de montrer la voie en matière de solutions énergétiques durables et de favoriser un avenir plus durable pour la région.

Le SigenStor de Sigenergy est le premier système de stockage d'énergie 5-en-1 au monde qui intègre de manière homogène un PCS de batterie, un pack de batterie, un chargeur de courant continu pour véhicules électriques, un onduleur photovoltaïque et un système de gestion de l'énergie (EMS). Il établit la norme industrielle en matière de sécurité grâce à cinq dispositifs de protection, notamment des capteurs de température avancés, un système interne d'extinction des incendies, une soupape de décompression, des coussins isolés à l'aérogel et une isolation résistante aux températures élevées. SigenStor gère de manière proactive les risques potentiels afin de garantir le plus haut niveau de sécurité.

Sigenergy revendique également la particularité d'être le premier fabricant de l'industrie à proposer une application énergétique, mySigen, qui exploite la puissance de l'IA. Cette application donne aux utilisateurs une visibilité complète du système et des fonctions intelligentes interactives pilotées par l'IA. Sigen AI, alimenté par GPT-4, est l'assistant de service le plus intelligent, capable de répondre à des questions et de résoudre des problèmes. Grâce à des algorithmes de pointe, l'application se synchronise de manière fluide avec la tarification dynamique des compagnies d'électricité pour garantir que les tarifs sont toujours à jour, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder aux meilleures offres d'énergie disponibles.

Ce partenariat constitue une base solide pour l'expansion commerciale de Sigenergy et sa mission de fournir des systèmes de stockage d'énergie visant à réduire les coûts énergétiques, à promouvoir l'indépendance énergétique et à établir de nouvelles normes industrielles en matière de satisfaction de la clientèle.