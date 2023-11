Sigenergy versterkt zijn aanwezigheid in West-Europa met innovatieve partnerschappen

KORTRIJK, België, 17 november 2023 /PRNewswire/ -- Sigenergy, een toonaangevende energie-innovator, maakte een daverende impact op Solar Solutions Kortrijk 2023 door voor de eerste keer zijn revolutionaire 5-in-1 energieopslagsysteem, SigenStor in de Benelux-regio te introduceren. Dit geavanceerde systeem integreert naadloos fotovoltaïsche (PV) technologie, energieopslag en oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen (EV).

Als onderdeel van de prestigieuze Solar Solutions International-handelsbeurs voor zonne-energie in Noordwest-Europa, die samen met Kortrijk Xpo wordt georganiseerd, benadrukt Sigenergy tijdens de beurs op Solar Solutions Kortrijk de tomeloze inzet van het bedrijf om zijn wereldwijde aanwezigheid in België, Luxemburg en Nederland uit te breiden. De primaire focus van het bedrijf ligt op het leveren van energieopslagsystemen die bekend staan om hun ongeëvenaarde veiligheidsvoorzieningen en geavanceerde kunstmatige intelligentie, die beide compatibel zijn met thuis- en C&I-scenario's.

Het hoogtepunt van het evenement was de formele ondertekening van een gedenkwaardig Memorandum of Understanding (MOU) tussen Sigenergy, Voltixx, een prominente regionale energiedistributeur, en Earth, een specialist in duurzame installatie van thuisbatterijen en elektrische laadstations. Het MOU schetst een ambitieus plan voor de drie partijen om tegen 2024 in verschillende provincies 8.000 eenheden 5-in-1 energieopslagsystemen in gebruik te nemen. Deze overeenkomst weerspiegelt de gezamenlijke inzet van deze invloedrijke entiteiten om de escalerende milieu-uitdagingen en de dwingende noodzaak van een snelle transitie naar een duurzamere toekomst het hoofd te bieden. Hun gezamenlijke visie is om voorop te lopen in duurzame energieoplossingen en een groenere toekomst voor de regio te cultiveren.

Sigenergy's SigenStor is 's werelds eerste 5-in-1 energieopslagsysteem dat naadloos batterij-PCS, batterijpakket, EV DC-oplader, PV-omvormer en EMS integreert. Het zet de industrienorm voor veiligheid met vijf beschermende kenmerken, waaronder geavanceerde temperatuursensoren, een intern brandblussysteem, een decompressieklep, aerogel-geïsoleerde kussentjes en hittebestendige isolatie. SigenStor beheert proactief potentiële gevaren om het hoogste veiligheidsniveau te garanderen.

Sigenergy claimt ook met trots de eer de eerste fabrikant in de branche te zijn die een energie-app, mySigen, lanceert die de kracht van AI benut. Deze app biedt gebruikers volledige systeemzichtbaarheid en interactieve, AI-gestuurde, slimme functies. Sigen AI, mogelijk gemaakt door GPT-4, fungeert als de meest intelligente serviceassistent, die taken kan uitvoeren zoals het beantwoorden van vragen en het oplossen van problemen. Met geavanceerde algoritmen synchroniseert de app naadloos met de dynamische elektriciteitsprijzen van energiebedrijven om ervoor te zorgen dat de tarieven altijd up-to-date zijn, zodat gebruikers toegang krijgen tot de best beschikbare energiedeals.

Het partnerschap legt een stevige basis voor de bedrijfsuitbreiding van Sigenergy en zijn missie om energieopslagsystemen te leveren die gericht zijn op het verlagen van de energiekosten, het bevorderen van energie-onafhankelijkheid en het stellen van nieuwe industriële normen voor klanttevredenheid.