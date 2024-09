SIGLI DEVIENT SPONSOR ET MEMBRE ACTIF DE L'ASSOCIATION D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DE LITUANIE

VILNIUS, Lituanie, 6 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Sigli, société de développement de logiciels spécialisée dans le développement de produits numériques et la transformation numérique, est ravie d'annoncer son nouveau rôle en tant que sponsor et membre actif de l'Association d'Intelligence Artificielle de Lituanie.

Ce partenariat reflète l'engagement de Sigli à promouvoir l'intelligence artificielle en Lituanie et à soutenir une communauté de professionnels de l'IA, de chercheurs et d'innovateurs.

En tant qu'entreprise fortement investie dans l'avenir de l'IA et de l'innovation numérique, Sigli est ravie de s'associer à l'Association d'intelligence artificielle de Lituanie pour construire un écosystème d'IA solide dans la région. Cette collaboration, menée par le responsable des données et de l'IA de Sigli, Artem Pochechuev, avec le Dr Linas Petkevičius, chef de département à l'Université de Vilnius et directeur général de l'Association d'intelligence artificielle de Lituanie, vise à favoriser un environnement collaboratif pour le développement de l'IA en Lituanie. Ensemble, ils visent à promouvoir l'innovation, à encourager le partage des connaissances et à combler le fossé entre le monde universitaire et l'industrie.

Nos objectifs avec l'Association d'intelligence artificielle de Lituanie sont:

1. Construire une forte communauté de l'IA en Lituanie. Sigli s'engage activement à contribuer à la croissance du secteur de l'IA en Lituanie en soutenant des initiatives qui rassemblent des experts, des startups, des universitaires et des leaders de l'industrie. Nous pensons qu'il est essentiel de favoriser la collaboration et le partage des connaissances pour développer des solutions d'IA pionnières qui ont un impact à la fois local et mondial.

2. Développer l'expertise par l'apprentissage et la collaboration. En devenant membre de l'Artificial Intelligence Association of Lithuania, Sigli sera plus impliqué dans les derniers développements de la technologie de l'IA. Ce partenariat offre à notre équipe la possibilité de participer à des formations spécialisées, à des collaborations de recherche et à un leadership éclairé, ce qui nous permet de rester à la pointe de l'innovation en matière d'IA.

3. Proposer des solutions d'IA avancées à nos clients et partenaires. Faire partie de l'Association lituanienne pour l'intelligence artificielle permet à Sigli de fournir à ses clients et partenaires les technologies et les connaissances les plus récentes en matière d'IA. Nous nous engageons à utiliser ces connaissances pour fournir des solutions de transformation numérique innovantes qui permettent à nos clients de rester compétitifs sur un marché en constante évolution.

À propos de Sigli:

Sigli est une société de développement de logiciels avant-gardiste spécialisée dans le développement et la transformation de produits numériques. Notre mission, « Data Science with Purpose, Innovation with Impact », nous pousse à créer des solutions de haute qualité et évolutives qui permettent aux entreprises de se moderniser et d'améliorer l'expérience client. Certifié ISO/IEC 27001, Sigli garantit les normes les plus élevées en matière de sécurité de l'information et d'excellence numérique, ce qui fait de nous un partenaire de confiance à l'ère du numérique.

Que résere l' avenir?

Sigli se réjouit de commencer ce voyage avec l'Association d'intelligence artificielle de Lituanie et s'engage à contribuer à la croissance et au succès de la communauté de l'IA en Lituanie. Ensemble, nous visons à stimuler l'innovation, à favoriser la collaboration et à façonner l'avenir de l'IA dans la région.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site sigli.com.