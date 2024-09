SIGLI WORDT SPONSOR EN ACTIEF LID VAN DE ARTIFICIAL INTELLIGENCE ASSOCIATION VAN LITOUWEN

VILNIUS, Litouwen, 6 september 2024 /PRNewswire/ -- Sigli, een toonaangevend softwareontwikkelingsbedrijf dat zich specialiseert in digitale productontwikkeling en digitale transformatie, kondigt met groot genoegen haar nieuwe rol aan als sponsor en actief lid van de Artificial Intelligence Association van Litouwen. Dit partnerschap weerspiegelt Sigli's toewijding aan het bevorderen van kunstmatige intelligentie in Litouwen en het ondersteunen van een gemeenschap van AI-professionals, onderzoekers en innovators.

Het stimuleren van AI-innovatie en samenwerking in Litouwen

Als bedrijf dat sterk investeert in de toekomst van AI en digitale innovatie, is Sigli enthousiast om een samenwerking aan te gaan met de Artificial Intelligence Association van Litouwen om een sterk AI-ecosysteem in de regio op te bouwen. Deze samenwerking, onder leiding van Sigli's Head of Data & AI, Artem Pochechuev, samen met Dr. Linas Petkevičius, afdelingshoofd aan de Universiteit van Vilnius en algemeen directeur van de Artificial Intelligence Association of Lithuania, heeft als doel om een collaboratieve omgeving voor AI-ontwikkeling in Litouwen te bevorderen. Samen streven zij ernaar om innovatie te bevorderen, het delen van kennis aan te moedigen en de kloof tussen de academische wereld en de industrie te overbruggen.

Onze doelen met de Artificial Intelligence Association of Lithuania:

1. Een sterke AI-community opbouwen in Litouwen. Sigli zet zich actief in om de AI-sector in Litouwen te helpen groeien door initiatieven te ondersteunen die experts, startups, de academische wereld en industrie leiders samenbrengen. Wij geloven dat het bevorderen van samenwerking en kennisdeling essentieel is voor het ontwikkelen van baanbrekende AI-oplossingen die zowel lokaal als wereldwijd een impact hebben.

2. Expertise uitbreiden door leren en samenwerken. Door lid te worden van de Artificial Intelligence Association of Lithuania, zal Sigli zich meer bezighouden met de nieuwste ontwikkelingen in AI-technologie. Dit partnerschap biedt mogelijkheden voor ons team om deel te nemen aan gespecialiseerde trainingen, onderzoekssamenwerkingen en thought leadership, waardoor we voorop blijven lopen in AI-innovatie.

3. Het leveren van geavanceerde AI-oplossingen aan onze klanten en partners. Door deel uit te maken van de Artificial Intelligence Association of Lithuania kan Sigli haar klanten en partners voorzien van de meest up-to-date AI-technologieën en inzichten. Wij zetten ons in om deze kennis te gebruiken om innovatieve digitale transformatieoplossingen te leveren die onze klanten concurrerend houden in een snel veranderende markt.

Over Sigli:

Sigli is een vooruitstrevend softwareontwikkelingsbedrijf dat zich specialiseert in digitale productontwikkeling en -transformatie. Onze missie, "Data Science with Purpose, Innovation with Impact", drijft ons om hoogwaardige, schaalbare oplossingen te creëren die bedrijven in staat stellen de klantervaring te moderniseren en te verbeteren. Gecertificeerd volgens ISO/IEC 27001, zorgt Sigli voor de hoogste normen van informatiebeveiliging en digitale excellentie, waardoor we een vertrouwde partner zijn in het digitale tijdperk.

Vooruitkijkend naar de toekomst:

Sigli is enthousiast om deze reis te beginnen met de Artificial Intelligence Association of Lithuania en zet zich in om bij te dragen aan de groei en het succes van de AI-community in Litouwen. Samen streven we ernaar om innovatie te stimuleren, samenwerking te bevorderen en de toekomst van AI in de regio vorm te geven.

Voor meer informatie, bezoek sigli.com.