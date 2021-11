Sociaal handelsplatform Bingbon voltooit rebranding naar BingX

SINGAPORE, 19 november 2021 /PRNewswire/ -- Het populaire sociale handels- en cryptocurrency-platform Bingbon is klaar met de opknapbeurt van zijn hele bedrijfsstructuur en heeft een nieuwe naam aangenomen: BingX.

De ingebruikname van het nieuwe handelsmerk volgt op een periode van aanzienlijke groei voor de beurs, die de afgelopen jaren een reputatie heeft opgebouwd als een van de beste kopieerhandelsplatforms in de digitale activa-branche.

Het bedrijf, nu bekend als BingX, hoopt door te gaan met het versnellen van open waardeoverdracht en het mogelijk maken van een toegankelijke en boeiende bitcoin-handelservaring, via innovatieve sociale handelsoplossingen.

Naast een nieuwe naam heeft het platform een nieuw logo onthuld dat de erfenis van Bingbon tot nu toe vertegenwoordigt. Met het nieuwe logo wil BingX het volgende hoofdstuk van cryptocurrency-handel voorspellen, terwijl het zichzelf positioneert als de beste locatie om te profiteren van een verbeterde gebruikerservaring.

"Er zijn veel denkprocessen en planningen aan te pas gekomen bij het creëren van de naam BingX", aldus communicatiemanager Elvisco Carrington. "Het is een naam die resoneert en in staat is om de tijd te overstijgen; een naam die zich kan aanpassen aan het steeds veranderende cryptoklimaat en gemakkelijk te verteren is voor de internationale gemeenschap, vooral voor onze doelgemeenschap - alle soorten gebruikers, van beginners tot crypto-OG's.

Wat belangrijk is om op te merken is dat BingX ernst uitstraalt. We willen dat onze beurs een van de topbeurzen wordt, zonder enige twijfel of onzekerheid achter te laten in de hoofden van gebruikers en belangengroepen zoals crypto-topmedia, cryptojournalisten, belanghebbenden en potentiële beleggers."

Na het verkrijgen van de relevante licenties in Noord-Amerika (de VS en Canada), Australië en verschillende andere regio's, zal BingX de unieke sociale handelsfunctie blijven benadrukken waarmee gebruikers contact kunnen maken met elitehandelaren en slimmere investeringsstrategieën kunnen benutten.

De beurs zal binnenkort nieuwe beleggingsparen lanceren, waardoor gebruikers meer opties hebben om mee te communiceren. Er worden ook verbeteringen aangebracht aan de 'copy-trading'-functie van BingX. Een aankomende reeks innovatieve nieuwe producten belooft gebruikers mee te nemen op een onvergetelijke handelsexpeditie.

Het volgende hoofdstuk van BingX introduceert een open sociaal handelsnetwerk-platform in de bloeiende crypto-economie zodat iedereen zich kan associëren, verbinden en kan communiceren op het platform.

Over BingX

BingX is opgericht in 2018 en is een wereldwijd handelsplatform voor digitale activa, spot en derivaten dat een gebruikersgericht en open ecosysteem biedt met intuïtieve sociale handelsfuncties. BingX, opgericht om de hele cryptovalutasector te verrijken, is een veilige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke locatie voor gebruikers om hun favoriete activa te verhandelen. Officiële website: www.bingx.com.

