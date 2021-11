Soziale Handelsplattform Bingbon schließt Umbenennung in BingX ab

SINGAPUR, 19. November 2021 /PRNewswire/ -- Die beliebte Social-Trading- und Kryptowährungsplattform Bingbon hat eine Umgestaltung ihrer gesamten Unternehmensstruktur abgeschlossen und gleichzeitig einen neuen Namen angenommen - BingX.

Die Einführung des neuen Markenzeichens folgt auf eine Periode bedeutenden Wachstums für die Börse, die sich in den letzten Jahren einen Ruf als eine der besten Copy-Trading-Plattformen in der Digital-Asset-Branche erworben hat.

Unter dem Namen BingX hofft das Unternehmen, den offenen Werttransfer weiter zu beschleunigen und eine zugängliche und engagierte Bitcoin -handelserfahrung durch innovative soziale Handelslösungen zu ermöglichen.

Neben einem neuen Namen hat die Plattform auch ein neues Logo vorgestellt, das das bisherige Erbe von Bingbon repräsentiert. Mit dem aktualisierten Logo will BingX das nächste Kapitel des Kryptowährungshandels einläuten und sich gleichzeitig als der beste Ort für ein verbessertes Benutzererlebnis positionieren.

„Bei der Entwicklung des Namens BingX wurden viele Überlegungen und Planungen angestellt", sagt Kommunikationsmanager Elvisco Carrington. „Es ist ein Name, der mitschwingt und in der Lage ist, die Zeit zu überdauern; ein Name, der sich an das sich ständig verändernde Krypto-Klima anpassen kann und für die internationale Gemeinschaft leicht zu verdauen ist, insbesondere für unsere Zielgruppe - alle Arten von Nutzern, von Anfängern bis zu Krypto-OGs.

„Wichtig ist, dass BingX Seriosität signalisiert. Wir wollen, dass unsere Börse zu den Top-Börsen gehört, ohne Zweifel oder Unsicherheiten in den Köpfen der Nutzer und Interessengruppen wie Top-Krypto-Medien, Krypto-Journalisten, Stakeholder und potenzielle Investoren zu hinterlassen."

Nachdem BingX die entsprechenden Lizenzen in Nordamerika (USA und Kanada), Australien und mehreren anderen Regionen erhalten hat, wird das Unternehmen weiterhin seine einzigartige Social-Trading-Funktion hervorheben, die es den Nutzern ermöglicht, sich mit Elite-Tradern zu vernetzen und intelligentere Anlagestrategien zu nutzen.

Die Börse wird bald folgende neue neue Handelspaare einführen, um den Nutzern noch mehr Möglichkeiten zu geben, mit ihnen zu interagieren. Auch die Copy-Trading-Funktion von BingX wird verbessert, und eine Reihe von innovativen neuen Produkten wird die Nutzer auf eine unvergessliche Handelsreise mitnehmen.

Das nächste Kapitel von BingX wird die Einführung einer offenen soziales Handelsnetzwerk -Plattform in der florierenden Kryptowirtschaft einführen, auf der sich jeder anschließen, verbinden und interagieren kann.

Über BingX

Gegründet im Jahr 2018, BingX ist eine globale Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, Spots und Derivate, die ein nutzerzentriertes und offenes Ökosystem mit intuitiven sozialen Handelsfunktionen bietet. BingX wurde geschaffen, um die gesamte Kryptowährungsbranche zu bereichern, und ist ein sicherer, zuverlässiger und benutzerfreundlicher Ort, an dem die Nutzer ihre bevorzugten Vermögenswerte handeln können. Offizielle Website www.bingx.com .

