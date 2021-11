Plataforma de trading social Bingbon conclui reformulação da marca e passa a ser BingX

SINGAPURA, 18 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A plataforma popular de trading social e criptomoedas Bingbon concluiu a reformulação de toda a sua estrutura corporativa, ao mesmo tempo que assumiu um novo nome: BingX.

A adoção da nova marca acompanha um período de crescimento significativo para a exchange, que nos últimos anos conquistou uma reputação como uma das melhores plataformas de copy trading do setor de ativos digitais.

Agora designada como BingX, a empresa espera continuar acelerando a transferência de valor aberto e possibilitando uma experiência de negociação de Bitcoin acessível e envolvente, por meio de soluções inovadoras de trading social.

Além de um novo apelido, a plataforma apresentou um novo logotipo que simboliza o legado da Bingbon até o momento. Com o logotipo atualizado, a BingX busca antecipar a próxima etapa do setor de trading de criptomoedas, ao mesmo tempo que se posiciona como o melhor espaço para a vivência de uma experiência de usuário aprimorada.

"Muitos processos de reflexão e planejamento foram necessários para a criação do nome BingX", afirmou o gerente de comunicações Elvisco Carrington. "É um nome que repercute e é capaz de transcender ao longo do tempo; um nome que pode adaptar-se ao ambiente de criptomoedas em constante mudança e que é fácil de ser assimilado pela comunidade internacional, especialmente para a nossa comunidade-alvo: todos os tipos de usuários, desde iniciantes até os OGs (precursores) de criptomoedas.

"O importante a ser observado é que BingX indica seriedade. Queremos que a nossa exchange seja uma das maiores do mercado, sem deixar dúvidas ou incertezas na mente dos usuários e grupos de interesse, como os principais meios de comunicação de criptomoedas, jornalistas de criptomoedas, partes interessadas e investidores em potencial."

Depois de obter as licenças pertinentes na América do Norte (EUA e Canadá), Austrália e várias outras regiões, a BingX continuará a enfatizar o seu exclusivo recurso de trading social, que permite aos usuários conectar-se com traders de elite e alavancar estratégias de investimento mais inteligentes.

Em breve, a exchange lançará novos pares de trading, oferecendo aos usuários mais opções para interagir. Também estão sendo feitas melhorias no recurso copy trading da BingX, e uma série de novos produtos inovadores promete conduzir os usuários em uma jornada de trading memorável.

O próximo capítulo da BingX apresentará uma plataforma de rede de trading social aberta na dinâmica economia de criptomoedas para que todos possam se associar, se conectar e interagir na plataforma.

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma plataforma global de negociação de ativos digitais, spots e derivativos que oferece um ecossistema aberto e centrado no usuário com recursos de trading social intuitivos. Desenvolvida para valorizar todo o setor de criptomoedas, a BingX é um espaço seguro, confiável e prático para os seus usuários utilizarem e negociarem os seus ativos favoritos. Site oficial www.bingx.com.

