SOLiTHOR benoemt nieuwe Chief Executive Officer

SINT-TRUIDEN, België, 21 januari 2025 /PRNewswire/ -- SOLiTHOR, het technologiebedrijf voor solid-state lithiumbatterijen van de volgende generatie, heeft een nieuwe CEO aangesteld. Rodrigo P. Navarro is een veteraan in de batterij-industrie met bijna 20 jaar ervaring in dynamische en technologie-intensieve strategische platforms in verband met energietransitie, met name in de EV/batterijketen. Hij heeft gewerkt voor multinationals zoals Philips, NXP en DSM waar hij leiding gaf aan Corporate Development en Venture teams. Hij was ook een vertrouwde C-level adviseur voor verschillende wereldwijde bedrijven op het gebied van batterijen. Zijn achtergrond in de batterij-industrie omvat verschillende invalshoeken waaronder bedrijfs- en technologische start-ups, werken met investeerders, technologische en markt-/bedrijfsontwikkeling, lab- en proefproductie en schaalvergroting, evenals zijn betrokkenheid bij diverse wereldwijde initiatieven.

Rodrigo P. Navarro.

Rodrigo's ervaring zal de technologie van SOLiTHOR naar de volgende fase van zijn ontwikkeling brengen. Het bedrijf is klaar om op te schalen en onderzoekt nieuwe materialen om technologische innovaties te verbeteren. Rodrigo's kennis van solid-state technologie en zijn ervaring inzake adviesverlening zullen SOLiTHOR verder vooruithelpen door het bevorderen van strategische partnerschappen en fondsenwerving. Een van de belangrijkste doelstellingen van het bedrijf is om de ontwikkeling van de 10Ah-batterijcel te versnellen. SOLiTHOR heeft momenteel reeds een 3Ah-cel ontwikkeld.

Rodrigo zal de relaties met ontwikkelaars, industriële partners en investeerders verder helpen uitbouwen met als doel de technologie van SOLiTHOR over te nemen. SOLiTHOR zal samenwerken met grote luchtvaart-, maritieme, auto- en ruimtevaartbedrijven om aantoonbare accusystemen te bouwen en de verkoop op een hoger niveau te brengen.

Fanny Bardé, CTO en medeoprichter van SOLiTHOR vertelt: "Ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met Rodrigo. Het is dankzij het onafgebroken harde werk van ons O&O-team in samenwerking met mijn medeoprichter Huw Hampson-Jones dat SOLiTHOR de afgelopen drie jaar de solide basis van zijn technologie heeft aangetoond. De geboekte vooruitgang omvat belangrijke verbeteringen op het gebied van cyclusbaarheid, energiedichtheid en industrialisatiebereidheid van onze gepatenteerde vaste elektrolyt. Dankzij deze innovaties heeft SOLiTHOR zich gevestigd als een van de wereldleiders in solid-state batterijen. Het is onze visie om de toekomst van het reizen te veranderen door de duurzame elektrificatie van voertuigen mogelijk te maken."

De nieuwe CEO van SOLiTHOR, Rodrigo P. Navarro verklaart: "Ik wil de verdere vormgeving en ontwikkeling van SOLiTHOR ondersteunen en versterken. Mijn prioriteit zal liggen bij het opzetten van nieuwe strategische partnerschappen/samenwerkingen om de commercialisering van SOLiTHOR's technologie te bevorderen. Ik kijk enorm uit naar dit avontuur en de opwindende nieuwe doorbraken die plaatsvinden binnen het batterijtechnologieplatform van SOLiTHOR."

Volgens de vertrekkende CEO en medeoprichter, Huw Hampson-Jones, stelt de benoeming van Rodrigo, met zijn vaardigheden en expertise, het bedrijf in staat zijn technologie voor solid-state cel- en batterijsystemen uit te breiden en op te schalen om aan de behoeften van de doelmarkten te voldoen. Dit zal Europa in staat stellen deze technologie en intellectuele eigendomsrechten veilig te stellen, wat bijdraagt aan het verminderen van de afhankelijkheid van Azië en Noord-Amerika en de onafhankelijkheid van de toeleveringsketen versterkt. De solid-state technologie van SOLiTHOR zal Europa helpen haar territoriale integriteit veilig te stellen om de defensie-, luchtvaart- en maritieme sectoren te bevoorraden."

www.solithor.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2601183/SOLiTHOR.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2540816/SOLiTHOR_Logo.jpg