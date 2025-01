SOLiTHOR ernennt neuen Vorstandsvorsitzenden

SINT-TRUIDEN, Belgien, 21. Januar 2025 /PRNewswire/ -- SOLiTHOR, das Unternehmen für Festkörper-Lithiumbatterie-Technologie der nächsten Generation, hat einen neuen CEO ernannt. Rodrigo P. Navarro ist ein Veteran der Batterieindustrie mit fast 20 Jahren Erfahrung in dynamischen und technologieintensiven strategischen Plattformen im Zusammenhang mit der Energiewende, insbesondere in der EV/Batteriekette. Er hat für globale multinationale Unternehmen wie Philips, NXP und DSM gearbeitet, wo er Teams für Unternehmensentwicklung und Venture Capital leitete. Er war auch ein vertrauenswürdiger C-Level-Berater für mehrere globale Unternehmen im Batteriebereich. Sein Hintergrund in der Batteriebranche umfasst verschiedene Perspektiven, darunter Unternehmens- und Tech-Startups, die Arbeit mit Investoren, Technologie- und Markt-/Geschäftsentwicklung, Labor- und Pilotproduktion und Skalierung sowie die Beteiligung an einer Reihe von globalen Initiativen.

Rodrigo P. Navarro.

Rodrigos Erfahrung wird die Technologie von SOLiTHOR auf die nächste Stufe ihrer Entwicklung bringen. Das Unternehmen ist bereit, sein Angebot zu erweitern und erforscht neue Materialien, um technologische Innovationen zu verbessern. Rodrigos Verständnis der Festkörpertechnologie zusammen mit seiner Beratungserfahrung wird dazu beitragen, SOLiTHOR durch die Förderung strategischer Partnerschaften und die Beschaffung von Finanzmitteln auf die nächste Stufe des Fortschritts zu bringen. Eines der Hauptziele des Unternehmens ist es, die Entwicklung der 10Ah-Batteriezelle voranzutreiben. SOLiTHOR hat bereits eine 3Ah-Zelle entwickelt.

Rodrigo wird den Aufbau von Beziehungen zu Entwicklern, Industriepartnern und Investoren fördern, um die Akzeptanz der Technologie von SOLiTHOR zu unterstützen. SOLiTHOR wird mit großen Unternehmen aus der Luft-, See-, Automobil- und Raumfahrtindustrie zusammenarbeiten, um vorzeigbare Batteriesysteme zu entwickeln und Umsätze auf der nächsten Ebene zu erzielen.

Dr. Fanny Bardé, CTO und Mitbegründerin von SOLiTHOR, sagte: „Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Rodrigo. Dank der kontinuierlichen harten Arbeit unseres Forschungs- und Entwicklungsteams in Zusammenarbeit mit meinem Mitbegründer Huw Hampson-Jones hat SOLiTHOR in den letzten drei Jahren die solide Grundlage seiner Technologie unter Beweis gestellt. Zu den Fortschritten gehören erhebliche Verbesserungen bei der Zyklisierbarkeit, der Energiedichte und der Industrietauglichkeit unseres firmeneigenen Festelektrolyten, was SOLiTHOR zu einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Festkörperbatterien macht. Unsere Vision ist es, die Zukunft des Reisens zu verändern, indem wir die nachhaltige Elektrifizierung von Fahrzeugen ermöglichen."

Der neue CEO von SOLiTHOR, Rodrigo P. Navarro, sagte: „Ich möchte die weitere Gestaltung und Entwicklung von SOLiTHOR unterstützen und stärken. Meine Priorität wird der Aufbau neuer strategischer Partnerschaften/ Kooperationen sein, um die Kommerzialisierung der SOLiTHOR-Technologie voranzutreiben. Ich freue mich sehr auf dieses Projekt und die aufregenden neuen Durchbrüche bei der Batterietechnologieplattform von SOLiTHOR."

Der scheidende CEO und Mitbegründer Huw Hampson-Jones erklärte: „Die Ernennung von Rodrigo mit seinen Fähigkeiten und seinem Fachwissen ermöglicht es dem Unternehmen, seine Festkörperzellen- und Batteriesystemtechnologie zu erweitern und zu optimieren, um den Anforderungen seiner Zielmärkte gerecht zu werden. Dies wiederum wird es Europa ermöglichen, sich diese Technologie und die Rechte an geistigem Eigentum zu sichern, um seine Unabhängigkeit bei der Versorgung zu untermauern und seine Abhängigkeit von Asien und Nordamerika zu verringern. Die Festkörpertechnologie von SOLiTHOR wird Europa dabei helfen, seine territoriale Integrität zu sichern und die Sektoren Verteidigung, Luftfahrt und Schifffahrt zu versorgen."

www.solithor.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2601183/SOLiTHOR.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2540816/SOLiTHOR_Logo.jpg