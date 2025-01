SOLiTHOR nomme un nouveau PDG

SAINT-TROND, Belgique, 21 janvier 2025 /PRNewswire/ -- SOLiTHOR, la société spécialisée dans la technologie des piles au lithium à l'état solide de la prochaine génération, a nommé un nouveau PDG. Rodrigo P. Navarro est un vétéran de l'industrie des batteries, après avoir travaillé près de 20 ans sur des plateformes stratégiques dynamiques à forte intensité technologique liées à la transition énergétique, en particulier dans la chaîne des véhicules électriques et des batteries. Il a travaillé pour des multinationales telles que Philips, NXP et DSM au sein desquelles il a dirigé des équipes de développement d'entreprise et de capital-risque. Il a également été un cadre et conseiller de confiance pour plusieurs entreprises mondiales dans l'industrie des batteries. Son expérience dans le secteur des batteries couvre différents domaines, notamment les entreprises et les startups technologiques, la collaboration avec les investisseurs, le développement technologique et commercial, la production et la mise à l'échelle en laboratoire et dans le cadre de programmes pilotes, ainsi que la participation à un ensemble divers d'initiatives mondiales.

Rodrigo P. Navarro.

L'expérience de Rodrigo va permettre à la technologie de SOLiTHOR de franchir une nouvelle étape de son développement. L'entreprise est prête à monter en puissance et explore actuellement de nouveaux matériaux pour améliorer ses innovations technologiques. La compréhension qu'a Rodrigo de la technologie des batteries à l'état solide ainsi que son expérience en matière de conseil vont permettre à SOLiTHOR de passer à la prochaine étape de son développement en favorisant les partenariats stratégiques et la collecte de fonds. L'un des principaux objectifs de l'entreprise est de faire avancer le développement des cellules de batterie 10Ah. SOLiTHOR a déjà développé une cellule 3Ah.

Rodrigo va contribuer à développer les relations avec les développeurs, les partenaires industriels et les investisseurs dans le but de faire adopter la technologie de SOLiTHOR. SOLiTHOR travaillera avec les principales entreprises aéronautiques, maritimes, automobiles et aérospatiales pour construire des systèmes de batteries démontrables et générer de nouveaux niveaux de ventes.

Fanny Bardé, directrice technique et cofondatrice de SOLiTHOR, a déclaré : « Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec Rodrigo. C'est grâce au travail continu de notre équipe de R&D, en collaboration avec mon cofondateur Huw Hampson-Jones, que SOLiTHOR a démontré la solidité de sa technologie ces trois dernières années. Les progrès réalisés comprennent des améliorations majeures en matière de cyclabilité, de densité énergétique et de préparation à l'industrialisation de notre électrolyte solide exclusif, faisant de SOLiTHOR l'un des leaders mondiaux dans le secteur des batteries à l'état solide. Notre vision est de transformer l'avenir des déplacements en permettant l'électrification durable des véhicules. »

Le nouveau PDG de SOLiTHOR, Rodrigo P. Navarro, a confié pour sa part : « Je souhaite soutenir et renforcer l'évolution et le développement continus de SOLiTHOR. Ma priorité sera de mettre en place de nouveaux partenariats stratégiques et de nouvelles collaborations afin de faire progresser la commercialisation de la technologie de SOLiTHOR. Je me réjouis de cette aventure et des nouvelles percées passionnantes que connaît la plateforme technologique de SOLiTHOR. »

Selon le PDG et cofondateur sortant, Huw Hampson-Jones :« Grâce à ses compétences et à son expertise, la nomination de Rodrigo va permettre à l'entreprise d'étendre et d'améliorer sa technologie de cellules et de systèmes de batteries à l'état solide pour répondre aux besoins de ses marchés cibles. L'Europe pourra par conséquent bénéficier de cette technologie et de ces droits de propriété intellectuelle afin de renforcer son indépendance en matière d'approvisionnement et de réduire sa dépendance à l'égard de l'Asie et de l'Amérique du Nord. La technologie des batteries à l'état solide de SOLiTHOR va aider l'Europe à garantir son intégrité territoriale pour approvisionner les secteurs de la défense, de l'aviation et de la marine. »

www.solithor.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2601183/SOLiTHOR.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2540816/SOLiTHOR_Logo.jpg