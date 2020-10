Supermicro 2U Ultra-E Short-Depth Server - nu met NEBS Level 3-certificering - levert datacenter rekenkracht aan de telecom edge

Supermicro verandert de telecommunicatie-industrie met krachtige, feature-rijke systemen die intelligente en naadloze connectiviteit bieden van de edge tot de cloud. Supermicro's Ultra-productlijn biedt klanten krachtige computers met meer flexibiliteit en sluit zich aan bij een uitgebreide familie van aanpasbare opties met de beste functies in zijn klasse, waaronder all-NVMe, hybride opslag en optimalisaties met lage latentie, plus uitgebreide netwerk- en uitbreidingsmogelijkheden, inclusief innovatieve ruimtebesparende Ultra-uitbreidingskaarten.

"Edge-infrastructuur vraagt steeds meer om de rekenkracht die de servertechnologieën van Supermicro als industriestandaard bieden", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Onze Ultra SuperServer is ideaal voor edge-toepassingen, en de short-depth 2U Ultra-E levert verbeterde functies, waaronder GPU- en FPGA-ondersteuning, met snellere prestaties en is geoptimaliseerd voor een breed scala aan workloads in 5G- en telecommunicatietoepassingen waarvoor minder stroom nodig is, en nu NEBS-certificering."

De 2U Ultra-E-server die momenteel leverbaar is, richt zich op edge micro-datacenters en wordt aangedreven door twee 2e generatie Intel Xeon schaalbare processoren met een TDP tot 205 watt. De 2U Ultra-E heeft hot-swappable schijven aan de voorkant en ventilatormodules in een compacte diepte van 56 cm. De server ondersteunt ook tot 6 TB DDR4-geheugen in 24 DIMM-slots en beschikt over acht PCI-E 3.0-uitbreidingsslots voor flexibele netwerk-, GPU- en FPGA-selecties. Deze systeemflexibiliteit en meerdere configuratie-opties bieden klanten extra keuzes voor het moderniseren van hun datacentra en edge-infrastructuur. Ultra-E NEBS Level 3-versies ondersteunen AC- of DC-voedingen.

Met short-depth-systemen, NEBS-compliance en DC-stroomopties bewijst Supermicro zijn voortdurende toewijding aan het telecomsegment. Tegelijkertijd blijft Supermicro samenwerken met toonaangevende leveranciers van 5G en telecommunicatiesoftware om complete oplossingen te bieden. Supermicro werkt met open standaarden, zoals O-RAN-gebaseerde oplossingen, aangezien telecomproviders op zoek zijn naar commerciële off-the-shelf (COTS) servers voor de uitrol van hun nieuwe infrastructuur.

Bekijk deze SuperMinute voor meer informatie over de 2U Ultra-E.

Lees meer over Ultra-oplossingen.

Volg Supermicro op LinkedIn, Twitter en Facebook om hun laatste nieuws en aankondigingen te ontvangen.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), de toonaangevende innovator op het gebied van hoogwaardige, zeer efficiënte servertechnologie, is wereldwijd een toonaangevende leverancier van geavanceerde server Building Block Solutions® voor Enterprise Data Center, Cloud Computing, Kunstmatige intelligentie en Edge Computing Systems. Supermicro zet zich in voor de bescherming van het milieu door middel van zijn "We Keep IT Green®"-initiatief en biedt klanten de meest energiezuinige, milieuvriendelijke oplossingen die momenteel leverbaar zijn.

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Intel en Xeon zijn handelsmerken van Intel Corporation of zijn dochterondernemingen.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

SMCI-F

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1317833/supermicro_short_depth.jpg

Gerelateerde links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.