Serveur à courte profondeur Supermicro 2U Ultra-E -- Maintenant avec la certification NEBS niveau 3 -- Fournit la puissance de calcul des centres de données à la pointe des télécommunications

Supermicro est en train de changer l'industrie des télécommunications avec des systèmes puissants et riches en fonctionnalités qui fournissent une connectivité intelligente et transparente de l'edge au cloud. La gamme de produits Ultra de Supermicro offre aux clients une informatique puissante avec une flexibilité accrue et rejoint une famille étendue d'options personnalisables avec les meilleures caractéristiques de leur catégorie, y compris le tout NVMe, le stockage hybride et les optimisations à faible latence, ainsi que des possibilités étendues de mise en réseau et d'extension, y compris les cartes Ultra riser innovantes et peu encombrantes.

« De plus en plus, les infrastructures de pointe exigent la puissance de calcul que l'on trouve dans les technologies de serveurs standard de Supermicro », a déclaré Charles Liang, président et PDG de Supermicro. « Notre Ultra SuperServer est idéal pour les applications de pointe, et le 2U Ultra-E de courte profondeur offre des fonctionnalités améliorées, notamment la prise en charge des GPU et des FPGA, avec des performances plus rapides et est optimisé pour une grande variété de charges de travail dans les applications 5G et de télécommunications avec des besoins en énergie plus faibles, et maintenant la certification NEBS. »

Le serveur 2U Ultra-E , disponible aujourd'hui, cible les micro-centres de données de pointe et est alimenté par deux processeurs Intel Xeon Scalable de 2ème génération avec un TDP allant jusqu'à 205 watts. L'Ultra-E 2U est équipé de lecteurs frontaux hot-swap et de modules de ventilation dans un boîtier compact de 22,6 pouces de profondeur. De plus, le serveur prend en charge jusqu'à 6 To de mémoire DDR4 dans 24 emplacements DIMM et dispose de huit emplacements d'extension PCI-E 3.0 pour une mise en réseau flexible, une sélection de GPU et de FPGA. Cette flexibilité du système et les multiples options de configuration donnent aux clients des choix supplémentaires pour moderniser leurs centres de données et leur infrastructure périphérique. Les versions Ultra-E NEBS de niveau 3 prendront en charge les alimentations en courant alternatif ou continu.

Avec ses systèmes de courte profondeur, sa conformité aux normes NEBS et ses options d'alimentation en courant continu, Supermicro prouve son engagement continu dans le secteur des télécommunications. En parallèle, Supermicro continue de collaborer avec les principaux fournisseurs de logiciels 5G et de télécommunications pour offrir des solutions complètes. Supermicro travaille avec des normes ouvertes telles que les solutions basées sur O-RAN, car les opérateurs recherchent des serveurs commerciaux prêts à l'emploi (COTS) pour le déploiement de leur nouvelle infrastructure.

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), le principal innovateur dans le domaine des technologies de serveurs à haute performance et à haut rendement, est un fournisseur de premier plan de solutions de serveurs avancés Building Block Solutions® pour les centres de données d'entreprise, le cloud computing, l'intelligence artificielle et les systèmes informatiques de pointe dans le monde entier. Supermicro s'engage à protéger l'environnement par le biais de son initiative « We Keep IT Green® » et propose à ses clients les solutions les plus efficaces en termes d'énergie et les plus écologiques du marché.

