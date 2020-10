Supermicro представляет сервер малой глубины 2U Ultra-E, сертифицированный по 3-му уровню NEBS и обеспечивающий вычислительную мощность ЦОД для периферийных вычислений в телекоммуникационной сфере

«Инфраструктура периферийных вычислений требует все больших вычислительных мощностей, и серверное оборудование Supermicro, отвечающее требованиям отраслевых стандартов, способно удовлетворить эти потребности, — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). ― Наш "суперсервер" Ultra идеально подходит для периферийных вычислений, а модель малой глубины Ultra-E размером 2U обеспечивает расширенные возможности (включая поддержку графических процессоров и ППВМ) с повышенным быстродействием и оптимизирована под широкий спектр рабочих задач в сетях 5G и телекоммуникационных системах с пониженными требованиями по электропитанию, а теперь еще и сертифицирована согласно требованиям стандарта NEBS».

Предлагаемый в настоящее время сервер Ultra-E размером 2U предназначен для микроцентров обработки данных и работает на процессорах 2nd Gen Intel Xeon Scalable с теплоотводом до 205 Вт. Модель 2U Ultra-E имеет передние дисководы с возможностью «горячей» замены и вентиляторные модули в компактном корпусе глубиной 22,6 дюйма. Кроме того, этот сервер поддерживает 24 модуля DIMM-памяти типа DDR4 общей емкостью до 6 ТБ и имеет 8 расширительных слотов PCI-E 3.0 для гибкого комплектования сетевыми картами, графическими процессорами и ППВМ-модулями. Эта гибкость системы и разнообразие вариантов конфигурации предоставляют покупателям дополнительные возможности для модернизации своих центров обработки данных и инфраструктуры периферийных вычислений. Модификации серверов Ultra-E, соответствующие 3-му уровню требований NEBS, будут рассчитаны на питание переменным или постоянным током.

Предлагая системы малой глубины, соответствие требованиям NEBS и возможности питания постоянным током, компания Supermicro подтверждает свою неизменную ориентированность на потребителей, представляющих телекоммуникационный сегмент. В то же время Supermicro продолжает сотрудничать с ведущими в отрасли поставщиками программного обеспечения для сетей 5G и телекоммуникационных систем, что позволяет разрабатывать комплексные решения. Компания Supermicro работает с открытыми стандартами, включая системы на основе концепции O-RAN, поскольку операторы ищут коммерчески доступные (COTS) серверы для развертывания своих новых инфраструктур.

Более подробная информация о модели 2U Ultra-E представлена в этом видеоролике SuperMinute.

Подробнее об изделиях серии Ultra можно узнать здесь.

О компании Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI) — ведущая инновационная компания в сфере разработки технологий для высокопроизводительных и высокоэффективных серверов — является одним из крупнейших поставщиков современных комплексных решений Server Building Block Solutions® для корпоративных центров обработки данных, а также систем облачных вычислений, искусственного интеллекта и периферийных вычислений по всему миру. Компания Supermicro привержена цели обеспечения защиты окружающей среды, в рамках которой проводит программу "We Keep IT Green®", предлагая клиентам наиболее энергоэффективные и экологически безопасные решения из всех представленных на рынке.

