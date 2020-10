Servidor Supermicro 2U Ultra-E Short-Depth, ahora con certificación NEBS Nivel 3

"Cada vez más, la infraestructura de borde está exigiendo la potencia computacional que se encuentra en las tecnologías de servidor estándar de la industria de Supermicro", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Nuestro Ultra SuperServer es ideal para aplicaciones de borde, y el 2U Ultra-E de profundidad corta ofrece características mejoradas, incluyendo soporte de GPU y FPGA, con un rendimiento más rápido y está optimizado para una amplia variedad de cargas de trabajo en aplicaciones 5G y de telecomunicaciones con requisitos de potencia más bajos, y ahora la certificación NEBS."

El servidor 2U Ultra-E, disponible en la actualidad, se dirige a los micro centros de datos de borde y es alimentado por dos procesadores escalables Intel Xeon de 2ª generación con TDP de hasta 205 vatios. El 2U Ultra-E tiene unidades hot-swap frontal y módulos de ventilador en una profundidad compacta de 22,6 pulgadas. Además, el servidor admite hasta 6 TB de memoria DDR4 en 24 ranuras DIMM y cuenta con ocho ranuras de expansión PCI-E 3.0 para redes flexibles, GPU y selecciones FPGA. Esta flexibilidad del sistema y varias opciones de configuración ofrecen a los clientes opciones adicionales para modernizar sus centros de datos e infraestructura perimetral. Las versiones Ultra-E NEBS Nivel 3 son compatibles con fuentes de alimentación de AC o DC.

Con sistemas de corta profundidad, cumplimiento NEBS y opciones de energía DC, Supermicro está demostrando su compromiso continuo con el segmento de telecomunicaciones. Paralelamente, Supermicro continúa colaborando con proveedores de software 5G y de telecomunicaciones líderes en la industria para ofrecer soluciones completas. Supermicro está trabajando con estándares abiertos como soluciones basadas en O-RAN, ya que los operadores buscan servidores comerciales fuera de la plataforma (COTS) para sus nuevos despliegues de infraestructura.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), líder en innovación de tecnología de servidores de alto rendimiento y gran eficiencia, es uno de los principales proveedores de todo el mundo de sistemas avanzados para servidores, como Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, inteligencia artificial, y sistemas de computación perimetral. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente mediante su iniciativa «We Keep IT Green®» y ofrece a los clientes las soluciones más respetuosas con el medio ambiente y más energéticamente eficientes del mercado.

