Supermicro biedt rack scale-oplossingen met nieuwe 5e generatie Intel® Xeon®-processors, geoptimaliseerd voor AI, cloudserviceproviders, opslag en edge computing

"Bij Supermicro maken we gebruik van voor de werklast geoptimaliseerde serverbouwstenen om volledig geïntegreerde rack scale-oplossingen voor onze klanten te creëren, wat resulteert in snellere levertijden en ondersteuning tot 100 kW per rack, alsmede een wereldwijde productiecapaciteit van 4.000 racks per maand", aldus Charles Liang, voorzitter en CEO van Supermicro. "Voeg hieraan toe de oplossingen die Supermicro zelf voor rack scale-vloeistofkoeling levert en waarmee Green Computing TCO-besparingen tot 51% op de elektriciteitskosten van datacenters kunnen opleveren, voor een complete en geïntegreerde oplossing. We verzenden de eerste exemplaren al naar klanten over de hele wereld. De X13-productseries van Supermicro vormen het breedste assortiment servers in de branche die geoptimaliseerd zijn voor AI, Cloud, Storage en de Edge, wat alleen maar beter wordt met ondersteuning voor de nieuwe 5e generatie Intel Xeon-processors, die hogere prestaties per watt bieden, tot wel 128 cores en 160 PCIe-lanes in één server."

De X13-systemen van Supermicro profiteren van de ingebouwde werklastversnellers van de nieuwe processors, verbeterde beveiligingsfuncties, meerdere cores, meer last-level cache en betere prestaties binnen hetzelfde stroomverbruik als de vorige generatie Intel Xeon-processors. De 5e generatie Intel Xeon-processors bieden 36%3 hogere gemiddelde prestaties/watt bij workloads vergeleken met 4e generatie Intel Xeon schaalbare processors.

De nieuwe Intel® Trust Domain Extensions (Intel® TDX) zijn ingebouwd in de CPU-chip. De X13-systemen van Supermicro bevatten ook door firmware beschermde hardware root of trust (RoT) die voldoet aan NIST 800-193, en profiteren ook van Supermicro's supply chain-attestatie en 'Made in the USA'-programma voor extra beveiliging van productie tot eindklant.

"5e generatie Intel® Xeon®-processors leveren betekenisvolle prestatie- en efficiëntieverbeteringen voor de belangrijkste werklasten van onze klanten", zegt Lisa Spelman, corporate vice president en general manager Xeon Products & Solutions bij Intel. "Supermicro's X13-reeks servers is ontworpen om klanten de snelste route naar hogere prestaties te bieden, gezien hun compatibiliteit met op de 4e generatie Xeon gebaseerde platforms die al in gebruik zijn."

Een van de nieuwe toevoegingen aan het brede X13-serverassortiment is een nieuwe GPU-server met dubbele processor en 8 Intel Data Center GPU Max 1550 OAM GPU's, geoptimaliseerd voor grootschalige AI-training, generatieve AI en HPC-toepassingen. De Intel Data Center GPU Max 1550 GPU's maken gebruik van de open-standaard Open Accelerator Module (OAM)-vormfactor voor flexibele snelle verbindingen en bevatten 128 GB HBM2e-geheugen voor een maximale GPU-geheugenbandbreedte van 3276,8 GB/seconde. Zowel CPU als GPU direct-to-chip vloeistofkoeling zijn beschikbaar op het systeem via Supermicro's complete oplossingen voor rackintegratie en vloeistofkoeling.

Supermicro lanceert ook verschillende nieuwe servers die de nieuwe Intel Xeon E-2400-processors ondersteunen (voorheen codenaam Catlow Platform, Raptor Lake-E). De nieuwe systemen zijn geoptimaliseerd voor maximale efficiëntie van Edge- en Cloud-workloads en omvatten de I/O-flexibele WIO, voor opslag geoptimaliseerde, short-depth- en mid-tower-configuraties, evenals multi-node Supermicro MicroCloud- en Supermicro MicroBlade®-architecturen. De nieuwe Intel Xeon E-2400-processors hebben maximaal 8 cores en een topfrequentie van 5,6 GHz. Deze servers zijn per direct beschikbaar voor verzending.

Het Supermicro-portfolio van X13-systemen is geoptimaliseerd voor prestaties, energie-efficiëntie, is beter te beheren en te beveiligen, ondersteunt open industriestandaards en is geoptimaliseerd op rack-scale.

Prestaties geoptimaliseerd

Ondersteuning voor 5e generatie Intel Xeon-processors tot 64 cores en 350 W TDP (luchtgekoeld) of 385 W (vloeistofgekoeld), evenals de meest performante PCIe-, OAM- en SXM GPU's van de huidige generatie.

Ondersteuning voor DDR5-5600-geheugen, dat de gegevensbeweging van en naar de CPU's versnelt voor snellere verwerkingstijden.

Ondersteuning voor PCIe 5.0 die de bandbreedte naar randapparatuur verdubbelt, waardoor de communicatietijd naar opslag of hardwareversnellers sneller verloopt.

Dankzij ondersteuning voor Compute Express Link (CXL 1.1) kunnen applicaties bronnen delen, waardoor applicaties met veel grotere datasets kunnen werken dan ooit tevoren.

Ingebouwde Intel Accelerator Engines voor workloadspecifieke versnelling. Deze omvatten Intel AMX voor AI, Intel DSA voor netwerken en opslag, Intel IAA voor geheugen-gebonden toepassingen, Intel DLB voor load balancing en Intel vRAN Boost voor meer efficiëntie van workloads op mobiele netwerken.

Intel Trust Domain Extensions (Intel TDX) zullen algemeen verkrijgbaar zijn met 5e generatie Intel Xeon-processors.

Klaar voor AI en Metaverse met een breed scala aan krachtige GPU's.

Ondersteuning voor meerdere 400G InfiniBand en Data Processing Units (DPU) maakt realtime samenwerking met extreem lage latenties mogelijk.

Energiezuinig - Vermindert de exploitatiekosten van datacenters

De systemen kunnen worden gebruikt in datacenteromgevingen met hoge temperaturen tot 35 °C, waardoor de kosten voor koeling dalen.

Veel configuraties van systeem-SKU's kunnen tot 42 °C ondersteunen voor koeling met vrije lucht, en veel andere SKU's ondersteunen opties voor vloeistofkoeling.

Ondersteuning voor meerdere koelzones van luchtstromen voor maximale CPU- en GPU-prestaties.

Het eigen ontwerp van Titanium voedingen zorgt voor een verbeterde, operationele efficiëntie.

Verbeterde beveiliging en beheerbaarheid

Intel TDX is algemeen beschikbaar op de 5e generatie Intel Xeon voor op hardware gebaseerde vertrouwde uitvoeringsomgevingen om de implementatie van vertrouwensdomeinen voor hardware-geïsoleerde virtuele machines te vergemakkelijken.

NIST 800-193-conforme hardwareplatform Root of Trust (RoT) op elke servernode biedt veilig opstarten, veilige firmware-updates en automatisch herstel.

Silicon RoT van de tweede generatie, ontworpen voor de integratie van industriestandaards, biedt enorme mogelijkheden voor samenwerking en innovatie.

Op open industriestandaards gebaseerde attestatie/supply chain-garantie van moederbordproductie via serverproductie naar klanten. Supermicro heeft de integriteit van elk onderdeel en elke firmware cryptografisch bevestigd met behulp van ondertekende certificaten en een beveiligde apparaatidentiteit.

Runtime BMC-beveiligingen monitoren voortdurend bedreigingen en bieden meldingsdiensten.

Hardware-TPM's bieden extra mogelijkheden en metingen die nodig zijn om systemen in veilige omgevingen te laten functioneren.

Beheer op afstand, gebouwd op industriestandaard en veilige Redfish API's, maakt een naadloze integratie van Supermicro-producten in de bestaande infrastructuur mogelijk.

Een uitgebreid softwarepakket dat rackbeheer op schaal mogelijk maakt voor IT-infrastructuuroplossingen die van de core tot en met de edge worden geïmplementeerd.

Geïntegreerde en geverifieerde oplossingen met standaardhardware en -firmware van derden zorgen voor de beste out-of-the-box-ervaring voor IT-beheerders.

Ondersteuning voor open industriestandaards

EDSFF E1.S- en E3.S-opslagschijven bieden een toekomstbestendig platform met een gemeenschappelijke connector voor alle vormfactoren, een breed scala aan voedingsprofielen en verbeterde, thermische profielen.

OCP 3.0-conforme Advanced IO-module (AIOM)-kaarten, die tot 400 Gbps bandbreedte bieden op basis van PCIe 5.0.

OCP Open Accelerator Module Universeel basisbordontwerp voor het GPU-complex.

Open ORV2 en ORV3

Ondersteuning voor Open BMC en Open BIOS (OCP OSF) op bepaalde producten.

Supermicro zal gekwalificeerde klanten via zijn externe JumpStart- en Early Ship-programma's eerder toegang bieden tot X13-systemen, aangedreven door 5e generatie Intel Xeon-processors. Met het Supermicro JumpStart-programma kunnen gekwalificeerde klanten hun workloads met de nieuwe Supermicro-systemen valideren. Ga voor meer informatie naar https://www.supermicro.com/en/products/x13.

Het Supermicro X13-portfolio omvat het volgende:

SuperBlade® – Supermicro's krachtige, voor dichtheid geoptimaliseerde en energiezuinige multi-node platform, geoptimaliseerd voor AI, Data Analytics, HPC, Cloud en Enterprise-workloads.

GPU-servers met PCIe GPU's – Systemen die geavanceerde versnellers ondersteunen om drastische prestatieverbeteringen en kostenbesparingen te leveren. Deze systemen zijn ontworpen voor HPC-, AI/ML-, rendering- en VDI-workloads.

Universele GPU-servers – Open, modulaire, op standaards gebaseerde servers die superieure prestaties en onderhoudsgemak bieden met GPU-opties, waaronder de nieuwste PCIe-, OAM- en NVIDIA SXM-technologieën.

Petascale Storage – Toonaangevende opslagdichtheid en prestaties met EDSFF E1.S- en E3.S-schijven, waardoor ongekende capaciteit en prestaties mogelijk zijn in één 1U- of 2U-chassis.

Hyper – Rackmount-servers met topprestaties zijn gebouwd om de meest veeleisende workloads het hoofd te bieden, samen met de opslag- en I/O-flexibiliteit die op maat gemaakt zijn voor een breed scala aan toepassingsbehoeften.

Hyper-E – Levert de kracht en flexibiliteit van onze belangrijkste Hyper-serie, geoptimaliseerd voor implementatie in edge-omgevingen. Edge-vriendelijke functies omvatten een ondiep chassis en I/O aan de voorkant, waardoor Hyper-E geschikt is voor edge-datacenters en telecomkasten.

BigTwin® – 2U 2-Node- of 2U 4-Node-platform dat superieure dichtheid, prestaties en onderhoudsgemak biedt met dubbele processors per node en een hot-swappable tool-less ontwerp. Deze systemen zijn ideaal voor cloud-, opslag- en mediaworkloads.

GrandTwin® – Speciaal gebouwd voor prestaties en geheugendichtheid met één processor, met hot-swappable nodes aan de voorkant (koude gangpad) en I/O aan de voor- of achterkant voor meer onderhoudsgemak.

FatTwin® – Geavanceerde 4U-dubbele architectuur met meerdere nodes en 8 of 4 nodes met één processor, geoptimaliseerd voor datacentercomputers of opslagdichtheid.

Edge-servers – Verwerkingskracht met hoge dichtheid in compacte vormfactoren, geoptimaliseerd voor de installatie van telecomkasten en Edge-datacenters. Optionele DC-voedingsconfiguraties en verbeterde bedrijfstemperaturen tot 55 °C.

CloudDC – Alles-in-één platform voor clouddatacenters, met flexibele I/O- en opslagconfiguraties en dubbele AIOM-slots (PCIe 5.0; OCP 3.0-compatibel) voor maximale gegevensdoorvoer.

WIO – Biedt een breed scala aan I/O-opties om voor specifieke bedrijfsvereisten werkelijk geoptimaliseerde systemen te leveren.

Mainstream - Kosteneffectieve platforms met twee processors voor dagelijkse, grote workloads

Enterprise Storage – Geoptimaliseerd voor grootschalige objectopslag-workloads, waarbij gebruik wordt gemaakt van 3,5-inch draaiende media voor hoge dichtheid en uitzonderlijke TCO. Laadconfiguraties aan de voor- en voor-/achterzijde bieden gemakkelijke toegang tot de schijven, met beugels die voor onderhoudsgemak zonder gereedschap verwijderd kunnen worden

Simply Double – Grote opslagservers met verbeterde dichtheid en een dual-tier ontwerp voor gemakkelijke toegang aan de voorkant, met maximaal 24 3,5" schijven in een 2U-chassis.

Workstations – De Supermicro X13 werkstations leveren datacenterprestaties in draagbare, onder-de-bureaus geplaatste vormfactoren en zijn ideaal voor AI, 3D-ontwerp en media & entertainment-workloads in kantoren, onderzoekslaboratoria en kantoren op locatie.

Ga voor meer informatie over de serie X13-servers van Supermicro naar Supermicro.com/X13.

