Supermicro नए फ़िफ़्थ (5th) जनरेशन के Intel® Xeon® प्रोसेसर्स के साथ रैक स्केल समाधान प्रदान करता है। ये प्रोसेसर्स AI, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, स्टोरेज और एज कंप्यूटिंग के लिए ऑप्टिमाइज़ किए गए हैं

Supermicro के प्रेसिडेंट और CEO चार्ल्स लिआंग ने कहा, "Supermicro में हम अपने ग्राहकों के लिए पूर्णतः एकीकृत रैक स्केल समाधान तैयार करने के लिए वर्कलोड के लिए ऑप्टिमाइज़ किए गए सर्वर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे डिलीवरी में कम समय लगता है और हम प्रति रैक अधिकतम 100kW और प्रति माह 4,000 रैक की ग्लोबल निर्माण क्षमता को सपोर्ट कर पाते हैं।" "इसके साथ ही Supermicro के अपने रैक-स्केल लिक्विड कूलिंग समाधान शामिल करने पर, डेटा सेंटर में बिजली की होने वाली खपत की लागत में अधिकतम 51% की ग्रीन कंप्यूटिंग TCO बचत हो पाती है, जिससे पूर्ण एवं एकीकृत समाधान दिया जा सकता है। हम पहले ही शुरुआती यूनिट्स को दुनियाभर के ग्राहकों को भेज रहे हैं। Supermicro X13 प्रोडक्ट फ़ैमिली पूरे उद्योग में AI, क्लाउड, स्टोरेज और एज के लिए ऑप्टिमाइज़ किए गए सर्वर्स की सबसे व्यापक शृंखला है और अब जबकि यह फ़िफ़्थ जनरेशन के Intel Xeon प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता है, तो इससे प्रति वॉट परफ़ॉर्मेंस बढ़ जाती है, जो प्रति सर्वर अधिकतम 128 कोर और 160 PCIe लेन तक पहुँच जाती है।"

फ़िफ़्थ जनरेशन वाले Intel Xeon प्रोसेसर्स के साथ Supermicro X13 उत्पादों के बारे में और जानें

Supermicro X13 सिस्टम्स नए प्रोसेसर के बिल्ट-इन वर्कलोड एक्सिलरेटर्स, बेहतर सुरक्षा सुविधाएँ, ज़्यादा कोर संख्या, ज़्यादा लास्ट-लेवल कैश का फ़ायदा उठाते हैं और पावर के उसी दायरे में बेहतर परफ़ॉर्मेंस देते हैं, जिसका इस्तेमाल पिछले जनरेशन के Inten Xeon प्रोसेसर्स किया करते थे। फ़िफ़्थ जनरेशन के Intel Xeon प्रोसेसर फ़ोर्थ जनरेशन के Intel Xeon स्केलेबल प्रोसेसर्स के मुकाबले वर्कलोड पर 36%3 ज़्यादा ऊँची परफ़ॉर्मेंस/वॉट देते हैं।

नए Intel® ट्रस्ट डोमेन एक्सटेंशन्स (Intel® TDX) CPU डाई के अंदर निर्मित होते हैं। Supermicro X13 सिस्टम्स में फ़र्मवेयर सुरक्षित हार्डवेयर रूट ऑफ़ ट्रस्ट (RoT) भी शामिल होते हैं, जो NIST 800-193 से संगत होते हैं और साथ ही उत्पादन से लेकर अंतिम ग्राहक तक ज़्यादा सुरक्षा के लिए Supermicro के आपूर्ति शृंखला सत्यापन और 'मेड इन द यूएसए' प्रोग्राम का फ़ायदा भी उठाते हैं।

Intel में Xeon उत्पाद और समाधान विभाग की वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर लिज़ा स्पेलमैन ने कहा, "फ़िफ़्थ जनरेशन के Intel® Xeon® प्रोसेसर्स हमारे ग्राहकों के सबसे ज़रूरी वर्कलोड्स के लिए सार्थक परफ़ॉर्मेंस और बेहतर कार्यकुशलता प्रदान करते हैं।" "Supermicro's X13 सर्वर्स की शृंखला को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ग्राहकों को ज़्यादा तेज़ी से बेहतर परफ़ॉर्मेंस मिल सके, क्योंकि वे बाज़ार में पहले से मौजूद फ़ोर्थ जनरेशन के Xeon आधारित प्लैटफ़ॉर्म्स से संगत हैं।"

X13 सर्वर्स की शृंखला में शामिल नए उत्पादों में एक नया डुअल प्रोसेसर वाला GPU सर्वर भी शामिल है, जिसमें 8 Intel डेटा सेंटर GPU मैक्स 1550 OAM GPU मौजूद हैं, जिन्हें बड़े पैमाने पर किए जाने वाले AI प्रशिक्षण, जनरेटिव AI और HPC ऐप्लिकेशन्स के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है। Intel डेटा सेंटर GPU मैक्स 1550 GPU सुविधाजनक हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्ट के लिए ओपन-स्टैंडर्ड ओपन एक्सिलरेटर मॉड्यूल (OAM) फ़ॉर्म फ़ैक्टर का इस्तेमाल करता है और उसमें 3276.8 GB/सेकंड की अधिकतम GPU मेमोरी बैंडविड्थ के लिए 128GB की HBM2e मेमोरी होती है। Supermicro के संपूर्ण रैक इंटीग्रेशन और लिक्विड कूलिंग समाधानों के ज़रिए CPU और GPU, दोनों के लिए डायरेक्ट-टू-चिप लिक्विड कूलिंग उपलब्ध है।

8 Intel मैक्स 1550 GPU के साथ Supermicro System के बारे में और जानें

https://www.supermicro.com/en/products/system/gpu/8u/sys-821gv-tnr

Supermicro नए Intel Xeon E-2400 प्रोसेसर्स (पुराना कोडनाम Catlow Platform, Raptor Lake-E) को सपोर्ट करने के लिए कई नए सर्वर्स भी लॉन्च कर रहा है। नए सिस्टम्स को अधिकतम कार्यकुशलता वाले एज और क्लाउड वर्कलोड्स के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है और उनमें I/O फ़्लेक्सिबल WIO, स्टोरेज-ऑप्टिमाइज़्ड, शॉर्ट-डेप्थ और मिड-टावर कॉन्फ़िगरेशन्स के साथ-साथ मल्टी-नोड वाला Supermicro MicroCloud और Supermicro MicroBlade® आर्किटेक्चर्स शामिल हैं। नए Intel Xeon E-2400 प्रोसेसर्स में अधिकतम 8 कोर होते हैं और उनकी उच्चतम फ़्रीक्वेंसी 5.6 GHz होती है। ये सर्वर्स शिपिंग के लिए तुरंत उपलब्ध हैं।

X13 सिस्टम्स का Supermicro पोर्टफ़ोलियो यह है कि उन्हें परफ़ॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है, बिजली की खपत के मामले में किफ़ायती हैं, उन्हें बेहतर ढंग से मैनेज किया जा सकता है और वे ज़्यादा सुरक्षा देते हैं, ओपन इंडस्ट्री के मानकों का समर्थन करते हैं और उन्हें रैक-स्केल के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है।

परफ़ॉरमेंस के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया

अधिकतम 64 कोर और 350W TDP (एयर कूल्ड) या 385W (लिक्विड कूल्ड) वाले फ़िफ़्थ जनरेशन के Intel Xeon प्रोसेसर्स के साथ-साथ इस जनरेशन के सबसे अच्छा परफ़ॉर्म करने वाले PCIe, OAM और SXM GPU के लिए सपोर्ट।

DDR5-5600 मेमोरी के लिए सपोर्ट, जो CPU से और उस तक जाने वाले डेटा की स्पीड बढ़ा देता है, जिससे एक्ज़िक्यूशन में कम समय लगता है।

PCIe 5.0 के लिए सपोर्ट, जो पेरिफ़ेरल्स यानी सहायक उपकरणों के लिए बैंडविड्थ दोगुनी कर देता, जिससे स्टोरेज या हार्डवेयर एक्सिलरेटर्स के साथ कम्युनिकेशन में कम समय लगता है।

कम्प्यूट एक्सप्रेस लिंक (CXL 1.1) के सपोर्ट की बदौलत ऐप्लिकेशन्स रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, जिसके चलते ऐप्लिकेशन्स पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा बड़े डेटा सेट्स के साथ काम कर सकते हैं.

वर्क-लोड विशिष्ट एक्सिलरेशन के लिए बिल्ट-इन Intel एक्सिलरेटर इंजन्स। इनमें AI के लिए Intel AMX, नेटवर्किंग और स्टोरेज के लिए Intel DSA, मेमोरी-बाउंड ऐप्लिकेशन्स के लिए Intel IAA, लोड बैलेंसिंग के लिए Intel DLB और मोबाइल नेटवर्क वर्कलोड पर बेहतर कार्यकुशलता के लिए Intel vRAN बूस्ट शामिल हैं।

Intel ट्रस्ट डोमेन एक्सटेंशन्स (Intel TDX) आमतौर पर फ़िफ़्थ जनरेशन Intel Xeon प्रोसेसर्स के साथ उपलब्ध होंगे।

AI और Metaverse के लिए तैयार, शक्तिशाली GPU की विस्तृत शृंखला।

मल्टिपल 400G InfiniBand और डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स (DPU) के लिए उपलब्ध सपोर्ट की बदौलत बेहद कम लेटेंसी पर भी रीयल-टाइम सहयोग किया जा सकता है।

बिजली के मामले में किफ़ायती - डेटासेंटर OPEX को कम करता है

ये सिस्टम्स अधिकतम 35° C (95° F) जितने ऊँचे तापमान वाले डेटा सेंटर परिवेश में काम कर सकते हैं, जिससे कूलिंग की लागत कम हो जाती है।

कई सिस्टम SKU कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसे होते हैं, जो फ़्री-एयर कूलिंग के लिए 42-डिग्री C जितने तापमान पर भी काम कर सकते हैं और कई अन्य SKU लिक्विड कूलिंग ऑप्शन को भी सपोर्ट करते हैं।

CPU और GPU की अधिकतम परफ़ॉर्मेंस के लिए मल्टिपल एयरफ़्लो कूलिंग ज़ोन्स के लिए सपोर्ट उपलब्ध है।

टाइटेनियम लेवल के इन-हाउस डिज़ाइन वाले पावर सप्लाईज़ की बदौलत ऑपरेशन की कार्यकुशलता बेहतर हो जाती है।

बेहतर सुरक्षा और मैनेज करने की सहूलियत

हार्डवेयर आधारित ट्रस्टेड एक्ज़िक्यूशन एनवार्यनमेंट के लिए Intel TDX आमतौर पर फ़िफ़्थ जनरेशन के Intel Xeon पर उपलब्ध होता है, ताकि हार्डवेयर-आइसोलेटेड वर्चुअल मशीनों के ट्रस्ट डोमेन्स की तैनाती आसानी से की जा सके।

सर्वर के हर नोड पर NIST 800-193 संगत हार्डवेयर प्लैटफ़ॉर्म रूट ऑफ़ ट्रस्ट (RoT) की मौजूदगी सुरक्षित बूट, सुरक्षित फ़र्मवेयर अपडेट और ऑटोमैटिक रिकवरी की सुविधा प्रदान करती है।

इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के मुताबिक डिज़ाइन किया गया सेकंड जनरेशन सिलिकॉन RoT, सहयोग और नवाचार के शानदार अवसरों की राह खोलता है।

मदरबोर्ड के निर्माण से लेकर सर्वर के उत्पादन और ग्राहकों तक ओपन इंडस्ट्री आधारित सत्यापन/आपूर्ति शृंखला का आश्वासन। Supermicro ने साइन किए गए सर्टिफ़िकेट्स और सुरक्षित डिवाइस पहचान का इस्तेमाल किया हर घटक और फ़र्मवेयर की अखंडता को क्रिप्टोग्राफ़िक रूप से सत्यापित किया है।

रन-टाइम BMC सुरक्षा उपाय खतरों पर लगातार नज़र बनाए रखते हैं और नोटिफ़िकेशन सेवाएँ प्रदान करते हैं।

हार्डवेयर TPM सुरक्षित एनवार्यनरमेंट्स में सिस्टम्स को चलाने के लिए ज़रूरी अतिरिक्त क्षमताएँ और माप प्रदान करते हैं।

इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर बनाई गई रिमोट मैनेजमेंट सुविधा और सुरक्षित Redfish API मौजूदा इन्फ़्रास्ट्रक्चर के साथ Supermicro उत्पादों के परेशानी रहित इंटीग्रेशन की सहूलियत देती हैं।

IT इन्फ़्रास्ट्रक्चर समाधानों के लिए बड़े पैमाने पर रैक मैनेजमेंट की सुविधा प्रदान करने वाले सॉफ़्टवेयर का एक विस्तृत सुईट कोर से लेकर एज तक तैनात किया गया है।

थर्ड पार्टी स्टैंडर्ड हार्डवेयर और फ़र्मवेयर के साथ इंटिग्रेट और वेरिफ़ाई किए गए समाधान IT ऐडमिनिस्ट्रेटर्स को उत्कृष्ट और अनूठा अनुभव देते हैं।

ओपन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के लिए सपोर्ट

EDSFF E1.S और E3.S स्टोरेज ड्राइव्स सभी फ़ॉर्म फ़ैक्टर्स के लिए एक कॉमन कनेक्टर वाला फ़्यूचर-प्रूफ़ प्लैटफ़ॉर्म, पावर प्रोफ़ाइलों की एक विस्तृत शृंखला और बेहतर थर्मल प्रोफ़ाइलें प्रदान करते हैं।

OCP 3.0 से संगत एडवांस्ड IO मॉड्यूल (AIOM) कार्ड्स, जो PCIe 5.0 के आधार पर 400 Gbps तक की बैंडविड्थ प्रदान करेगा।

GPU कॉम्प्लेक्स के लिए OCP ओपन एक्सिलरेटर मॉड्यूल युनिवर्सल बेस बोर्ड डिज़ाइन।

ओपन ORV2 और ORV3

चुनिंदा उत्पादों पर ओपन BMC और ओपन BIOS (OCP OSF) सपोर्ट।

Supermicro अपने रिमोट JumpStart और Early Ship प्रोग्रामों के ज़रिए योग्य ग्राहकों को फ़िफ़्थ जनरेशन Intel Xeon प्रोसेसर्स द्वारा पावर्ड X13 सिस्टम्स का अर्ली ऐक्सेस मुहैया करवाएगा। Supermicro का JumpStart प्रोग्राम योग्य ग्राहकों को नए Supermicro सिस्टम्स के साथ वर्कलोड सत्यापन की प्रक्रिया को अंजाम देने की अनुमति देता है। अधिक जानकारी के लिए https://www.supermicro.com/en/products/x13 पर जाएँ।

Supermicro X13 Portfolio में ये शामिल हैं:

SuperBlade® – Supermicro का हाई परफ़ॉर्मेंस, डेन्सिटी-ऑप्टिमाइज़्ड और बिजली के मामले में किफ़ायती मल्टी-नोड प्लैटफ़ॉर्म को AI, डेटा एनालिटिक्स, HPC, क्लाउड और एंटरप्राइज़ वर्कलोड्स के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ किया गया है।

PCIe GPU वाले GPU सर्वर – ऐसे सिस्टम, जो उन्नत एक्सिलरेटर्स को सपोर्ट करते हैं, जिससे परफ़ॉर्मेंस में नाटकीय वृद्धि होती है और खर्च में बचत होती है। इन सिस्टम्स को HPC, AI/ML, रेंडरिंग और VDI वर्कलोड्स के लिए डिज़ाइन किया गया है.

यूनिवर्सल GPU सर्वर – ये ओपन, मॉड्यूलर और स्टैंडर्ड्स पर आधारित सर्वर हैं, जो GPU विकल्पों के साथ बेहतर परफ़ॉर्मेंस और सर्विस की सुविधा देते हैं। इनमें नवीनतम PCIe, OAM और NVIDIA SXM टेक्नोलॉजी शामिल हैं।



पेटास्केल स्टोरेज – EDSFF E1.S और E3.S ड्राइव्स के साथ स्टोरेज डेन्सिटी और परफ़ॉर्मेंस के मामले में अपने उद्योग जगत में सबसे आगे है, जो सिंगल 1U या 2U चेसिस में बेजोड़ क्षमता और परफ़ॉर्मेंस प्रदान करता है।

Hyper – अपनी परफ़ॉर्मेंस के लिए मशहूर रैकमाउंड सर्वर्स को सबसे ज़बरदस्त वर्कलोड्स को संभालने के लिए ही बनाया गया है। ये आपको स्टोरेज और I/O सुविधा प्रदान करते हैं, जो ऐप्लिकेशन की कई तरह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिहाज़ से बिलकुल सही होता है।

Hyper-E – हमारी जानी-मानी Hyper फ़ैमिली की ताकत और सहूलियत देता है और इसे एज एनवार्यनमेंट्स में तैनात करने के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है। एज-फ़्रेंडली सुविधाओं में शॉर्ट-डेप्थ चेसिस और फ़्रंट I/O शामिल हैं, जो Hyper-E को एज डेटा सेंटर्स और टेल्को केबिनेट्स के लिए आदर्श बनाते हैं।

BigTwin® – 2U 2-नोड या 2U 4-नोड प्लैटफ़ॉर्म अपने प्रति नोड डुअल प्रोसेसर्स और हॉट-स्वैप किए जा सकने वाले टूल रहित डिज़ाइन की बदौलत बेहतर डेन्सिटी, परफ़ॉर्मेंस और सर्विस की सुविधा देते हैं। ये सिस्टम्स क्लाउड, स्टोरेज और मीडिया वर्कलोड्स के लिए आदर्श हैं।

GrandTwin® – इसे सिंगल प्रोसेसर की परफ़ॉर्मेंस और मेमोरी डेन्सिटी को ध्यान में रखकर खासतौर पर बनाया गया है। इसमें फ़्रंट (कोल्ड आइल) हॉट-स्वैप किए जा सकने वाले नोड्स और फ़्रंट या रियर I/O मौजूद है, ताकि इसकी सर्विस आसानी से की जा सके।

FatTwin® – इसमें उन्नत, हाई डेन्सिटी, मल्टी-नोड 4U ट्विन आर्किटेक्चर और 8 या 4 सिंगल प्रोसेसर नोड्स हैं, जिन्हें डेटा सेंटर कम्प्यूट या स्टोरेज डेन्सिटी के लिए ऑप्टिमाइज़ किया जाता है।

एज सर्वर – कॉम्पैक्ट फ़ॉर्म वाले कारकों के साथ इसकी हाई-डेन्सिटी प्रोसेसिंग पावर को टेलको कैबिनेट और एज डेटा सेंटर इंस्टॉलेशन के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है। वैकल्पिक DC पावर कॉन्फ़िगरेशन्स और अधिकतम 55° C (131° F) तक बढ़ाया गया संचालन तापमान।

CloudDC – सुविधाजनक I/O और स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन्स और डुअल AIOM स्लॉट्स (PCIe 5.0; OCP 3.0 संगत) वाला यह हरफ़नमौला प्लैटफ़ॉर्म क्लाउड डेटा सेंटर्स के लिए बनाया गया है, ताकि अधिकतम डेटा थ्रूपुट मिल सके।

WIO – एंटरप्राइज़ की खास ज़रूरतों के लिए सच्चे ऑप्टिमाइज़ किए गए सिस्टम्स डिलीवर करने के लिए I/O विकल्पों की विस्तृत शृंखला पेश करता है।



मेनस्ट्रीम - हर रोज़ के एंटरप्राइज़ वर्कलोड्स के लिए किफ़ायती डुअल प्रोसेसर वाले प्लैटफ़ॉर्म्स

एंटरप्राइज़ स्टोरेज – इसे बड़े पैमाने के ऑब्जेक्ट स्टोरेज वर्कलोड्स के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है, और यह हाई डेन्सिटी और बेजोड़ TCO के लिए 3.5" के स्पिनिंग मीडिया का इस्तेमाल करता है। फ़्रंट और फ़्रंट/रियर लोडिंग कॉन्फ़िगरेशन्स, ड्राइव्स तक आसान ऐक्सेस प्रदान करते हैं, जबकि बिना टूल वाले ब्रैकेट्स रखरखाव को आसान बनाते हैं।

सिम्पली डबल – ज़्यादा डेन्सिटी वाले विशालकाय स्टोरेज सर्वर्स होते हैं, जिनका डुअल-टियर डिज़ाइन सुविधाजनक फ़्रंट ऐक्सेस देता है और इसमें अधिकतम 24 3.5" ड्राइव्स एक 2U चेसिस में होते हैं।

वर्कस्टेशन – पोर्टेबल, अंडर डेस्क फ़ॉर्म फ़ैक्टर्स में डेटा सेंटर की परफ़ॉर्मेंस देने वाले Supermicro X13 वर्कस्टेशन ऑफ़िस, रिसर्च लैब्स और फ़ील्ड ऑफ़िस में AI, 3D डिज़ाइन और मीडिया व मनोरंजन से संबंधित वर्कलोड्स के लिए आदर्श होते हैं।

Supermicro की X13 सर्वर फ़ैमिली के बारे में और जानकारी के लिए, कृपया Supermicro.com/X13 पर जाएँ

1 – विस्तृत जानकारी के लिए https://www.supermicro.com/en/article/5th-gen-benchmarks देखें।

2 – औसत परफ़ॉर्मेंस गेन को SPEC CPU रेट, STREAM Triad और LINPACK के जियोमीन द्वारा मापा गया है और तुलना के लिए थर्ड जनरेशन वाले Intel® Xeon® प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। intel.com/processorclaims पर G1 देखें: फ़िफ़्थ

जनरेशन के Intel Xeon स्केलेबल प्रोसेसर्स। नतीजों में फ़र्क हो सकता है।

3 – जियोमीन "DeathStar Bench- Social Network, MySQL Database, OpenFOAM, ResNet34 Inference, VPP-FIB का है। यह पेशकश www.openfoam.com के ज़रिए OpenFOAM सॉफ़्टवेयर का निर्माण और वितरण करने वाली कंपनी OpenCFD Limited द्वारा स्वीकृत या अनुमोदित नहीं है और यह कंपनी OPENFOAM® और OpenCFD® ट्रेडमार्क की मालिक भी है। वर्कलोड्स और कॉन्फ़िगरेशन्स के लिए बैकअप देखें। नतीजों में फ़र्क हो सकता है।

Super Micro Computer, Inc. का परिचय

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ऐप्लिकेशन-ऑप्टिमाइज़्ड संपूर्ण IT समाधानों के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। सैन होसे, कैलिफ़ोर्निया में स्थापित और संचालित Supermicro एंटरप्राइज़, क्लाउड, AI और 5G टेल्को/एज IT इन्फ़्रास्ट्रक्चर के लिए बाज़ार में सबसे पहले नवाचार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सर्वर, AI, स्टोरेज, IoT और स्विच सिस्टम्स, सॉफ़्टवेयर और सेवाओं के क्षेत्र में खुद को संपूर्ण IT समाधान प्रदाता के रूप में बदल रहे हैं और साथ ही उन्नत हाई-वॉल्यूम मदरबोर्ड, पावर और चेसिस उत्पाद भी डिलीवर कर रहे हैं। इन उत्पादों की डिज़ाइनिंग और निर्माण इन-हाउस किया जाता है (यूएस, ताइवान और नीदरलैंड्स में) और इनकी पैमाइश और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संचालनों का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि TCO को बेहतर बनाया जा सके और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सके (ग्रीन कम्प्यूटिंग)। Server Building Block Solutions® का पुरस्कार-विजेता पोर्टफ़ोलियो ग्राहकों को उनके अपने वर्कलोड के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करने की सहूलियत देता है और ऐसा करने के लिए वे हमारे सुविधाजनक और बार-बार इस्तेमाल किए जाने वाले उन बिल्डिंग ब्लॉक्स से तैयार किए गए सिस्टम्स की विस्तृत फ़ैमिली में से अपनी पसंद का सिस्टम चुन सकते हैं, जो फ़ॉर्म फ़ैक्टर्स, प्रोसेसर्स, मेमोरी, GPU, स्टोरेज, नेटवर्किंग, पावर और कूलिंग समाधानों (एयर-कंडीशन्ड, फ़्री एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) की विस्तृत शृंखला को पूरा करता हो।

Supermicro, Server Building Block Solutions और We Keep IT Green, Super Micro Computer, Inc. के ट्रेडमार्क और/या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

Intel, Intel लोगो और Intel के अन्य चिह्न Intel Corporation या उसकी अनुषंगियों के ट्रेडमार्क हैं।

अन्य सभी ब्रांड, नाम और ट्रेडमार्क उनके अपने-अपने मालिकों की संपत्ति हैं।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2300687/Super_Micro_Computer_Inc.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg