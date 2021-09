Supermicro breidt portfolio met totaaloplossingen uit door Nutanix NX-platforms voor hybride multi-cloud-oplossingen aan te bieden

Supermicro intensiveert langdurige strategische samenwerking door Nutanix NX-oplossingen op basis van Supermicro Ultra- en BigTwin-systemen aan te bieden via het Nutanix Elevate Partner Program

SAN JOSE, Californië, 13 september 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), wereldleider op het gebied van bedrijfsautomatisering, opslag, netwerkoplossingen en groene automatiseringstechnologie, sluit zich aan bij het Nutanix Elevate Partner Program. Deze uitgebreide samenwerking levert geoptimaliseerde toepassings- en hardware-oplossingen om tegemoet te komen aan de groeiende marktvraag naar hybride multi-cloud-oplossingen. Hiermee worden klanten geholpen om hun infrastructuur te implementeren, beheren en schalen.

"Supermicro heeft 28 jaar ervaring op het gebied van design, productie en service en werkt al meer dan tien jaar nauw samen met Nutanix. Samen hebben we voor vele primeurs in de sector gezorgd", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Onze BigTwin-systemen zijn het de-facto platform geworden voor hypergeconvergeerde infrastructuur (HCI), en de overgrote meerderheid van Nutanix's klanten maakt vandaag de dag gebruik van serverhardware van Supermicro. Om de markt nog meer waarde te bieden, doet Supermicro nu mee aan het Nutanix Elevate Partner Program. Op basis van onze nieuwe X12-generatie Ultra- en BigTwin-platforms bieden we hybride multi-cloud-oplossingen aan om betere prestaties op schaal met kortere doorlooptijden te leveren."

Het Nutanix Elevate Program for Resellers verschilt van traditionele partnerprogramma's. Het benadrukt vooral de capaciteiten en het vermogen van partners om de portefeuille van Nutanix te verkopen en ondersteunen. Als ingeschreven deelnemer krijgt Supermicro via het bestaande distributiepartnernetwerk van Nutanix verkoopondersteuning en gestandaardiseerde prijzen, zodat Supermicro klanten Nutanix-oplossingen kan verkopen.

"De markt weet dat Nutanix als aanbieder de meeste keuzevrijheid biedt", aldus Tarkan Maner, CCO van Nutanix. "Nu Supermicro zich als Nutanix Elevate Partner heeft aangesloten, kunnen we onze klanten nog meer flexibiliteit en expertise bieden via de commerciële organisatie van Supermicro."

De samenwerking gaat nu verder dan de portefeuille van geïntegreerde producten. Zo is het Supermicro nu bijvoorbeeld toegestaan om de lijn van Nutanix NX-apparaten te verkopen. Deze systemen zijn gebaseerd op de Supermicro X12 Ultra- en BigTwin®-platforms aangedreven door 3de Gen Intel Xeon schaalbare processoren met ingebouwde AI-versnellers en optionele all-flash NVMe-opslag, zodat klanten de geschikte systemen kunnen kiezen met de prestaties en capaciteiten die nodig zijn voor hun workloads.

Met deze nieuwe overeenkomst kan Supermicro extra Nutanix-technologieën aan zijn wereldwijde klantenbestand aanbieden, wat de implementatie van hybride multi-cloud-omgevingen mogelijk maakt. Klanten krijgen rechtstreeks ondersteuning van de klantenserviceorganisatie van Nutanix. Daarnaast biedt de uitbreiding van de samenwerking de twee bedrijven de mogelijkheid om de aankoop en implementatie te versnellen van oplossingen van Supermicro en Nutanix die zich al lang in de markt bewezen hebben. Veel workloads in verschillende sectoren zullen profiteren van deze samenwerking en van de Nutanix-oplossing, met onder andere analyse, VDI, Remote Office/Branch Office, databases en bedrijfskritieke toepassingen.

