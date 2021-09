Supermicro amplia portfólio total de soluções oferecendo plataformas Nutanix NX para soluções multi-cloud híbridas

A Supermicro leva o relacionamento estratégico de longa data a um patamar mais alto, oferecendo as soluções Nutanix NX com base em sistemas Supermicro Ultra e BigTwin por meio do programa Nutanix Elevate Partner

SAN JOSE, Califórnia, 13 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Super Micro Computer, Inc. (SMCI), líder global em computação empresarial, armazenamento, soluções de rede e tecnologia de computação verde, está ingressando no programa Nutanix Elevate Partner. Essa colaboração ampliada ajudará ainda mais os clientes a implementar, gerenciar e aumentar sua infraestrutura, oferecendo soluções otimizadas de aplicações e hardware para atender à crescente demanda do mercado por soluções multi-cloud híbridas.

"Com 28 anos de experiência em projeto, fabricação e serviços, a Supermicro tem trabalhado em estreita colaboração com a Nutanix por mais de uma década e, juntas, criamos muitas inovações no setor", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Nossos sistemas BigTwin se tornaram a plataforma de fato para infraestrutura hiperconvergente (HCI), e atualmente a maioria dos clientes da Nutanix está trabalhando com hardwares de servidor da Supermicro. Para proporcionar ainda mais valor ao mercado, a Supermicro agora está ingressando no programa Nutanix Elevate Partner para oferecer soluções multi-cloud híbridas com base em nossas novas plataformas X12 generation Ultra e BigTwin para fornecer maior desempenho em escala com lead times mais curtos."

O programa Nutanix Elevate para revendedores difere dos programas de parceiros tradicionais. A empresa tem uma ênfase única em recursos e competências de parceiros para vender e apoiar o portfólio da Nutanix. Como participante inscrita, a Supermicro ganha suporte de engajamento de vendas e preços padronizados por meio da rede existente de parceiros de distribuição da Nutanix para permitir que a Supermicro venda soluções da Nutanix aos clientes.

"O mercado reconhece a Nutanix como a líder do setor que oferece liberdade de escolha incomparável", disse Tarkan Maner, diretor comercial da Nutanix. "Com a adição da Supermicro como uma Nutanix Elevate Partner, podemos oferecer ainda mais flexibilidade e experiência aos clientes por meio da organização de lançamento no mercado da Supermicro."

A colaboração agora se amplia para além do portfólio de produtos integrados. Por exemplo, a Supermicro agora está autorizada a revender a linha de equipamentos Nutanix NX. Esses sistemas são baseados nas plataformas Supermicro X12 Ultra e BigTwin® impulsionadas por processadores escaláveis Intel Xeon de 3a geração com aceleradores de IA integrados e armazenamento opcional de NVMe all-flash opcional, o que permite que os clientes selecionem os sistemas apropriados para o desempenho e os recursos necessários para suas cargas de trabalho.

Com esse novo acordo, a Supermicro pode oferecer as tecnologias da Nutanix adicionais a sua base global de clientes, permitindo a adoção de ambientes multi-cloud híbridos. Os clientes receberão suporte diretamente da organização de atendimento ao cliente da Nutanix. Além disso, essa ampliação da parceria permitirá que ambas as empresas acelerem a aquisição e implementação de soluções da Supermicro e da Nutanix há muito tempo comprovadas no mercado. Muitas cargas de trabalho em vários setores se beneficiarão dessa parceria e da solução da Nutanix, incluindo análises, VDI, escritório/filial remoto(a), bancos de dados e aplicações críticas.

