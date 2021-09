Supermicro élargit sa gamme de solutions globales en proposant des plateformes Nutanix NX pour les solutions multi-clouds hybrides

Supermicro renforce sa relation stratégique de longue date en offrant les solutions Nutanix NX basées sur les systèmes Supermicro Ultra et BigTwin par le biais du programme de partenariat Nutanix Elevate

SAN JOSE, Californie, 13 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un leader mondial de l'informatique d'entreprise, du stockage, des solutions de réseau et de la technologie informatique verte, rejoint le programme de partenariat Nutanix Elevate. Cette collaboration élargie aidera davantage les clients à déployer, à gérer et à faire évoluer leur infrastructure en fournissant des applications et des solutions matérielles optimisées pour répondre à la demande croissante du marché pour des solutions multi-clouds hybrides.

« Fort de 28 ans d'expérience en matière de conception, de fabrication et de services, Supermicro travaille en étroite collaboration avec Nutanix depuis plus de dix ans et, ensemble, nous avons réalisé de nombreuses premières dans le secteur », a déclaré Charles Liang, président et PDG de Supermicro. « Nos systèmes BigTwin sont devenus la plate-forme de facto pour l'infrastructure hyper-convergée (HCI), et la grande majorité des clients de Nutanix fonctionnent aujourd'hui sur du matériel serveur Supermicro. Afin d'apporter encore plus de valeur au marché, Supermicro rejoint aujourd'hui le programme de partenariat Nutanix Elevate pour proposer des solutions multi-clouds hybrides basées sur nos nouvelles plateformes Ultra et BigTwin de génération X12 afin d'offrir de meilleures performances à l'échelle avec des délais plus courts. »

Le programme Nutanix Elevate pour les revendeurs diffère des programmes de partenariat traditionnels. Il met un accent particulier sur les capacités et les compétences des partenaires pour vendre et soutenir le portefeuille Nutanix. En tant que participant inscrit, Supermicro bénéficie d'un soutien à l'engagement commercial et d'une tarification standardisée par le biais du réseau existant de partenaires de distribution de Nutanix pour permettre à Supermicro de vendre des solutions Nutanix aux clients.

« Le marché reconnaît Nutanix comme le leader de l'industrie en offrant une liberté de choix inégalée », a déclaré Tarkan Maner, Chief Commercial Officer chez Nutanix. « Avec l'ajout de Supermicro en tant que partenaire Nutanix Elevate, nous pouvons fournir encore plus de flexibilité et d'expertise aux clients grâce à l'organisation go-to-market de Supermicro. »

La collaboration s'étend désormais au-delà du portefeuille de produits intégrés. Par exemple, Supermicro est désormais autorisée à revendre la gamme d'appareils Nutanix NX. Ces systèmes sont basés sur les plateformes Supermicro X12 Ultra et BigTwin ® alimentées par des processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération avec des accélérateurs IA intégrés et un stockage NVMe all-flash en option, ce qui permet aux clients de sélectionner les systèmes adaptés aux performances et aux capacités requises pour leurs charges de travail.

Grâce à ce nouvel accord, Supermicro peut proposer des technologies Nutanix supplémentaires à sa clientèle mondiale, permettant ainsi l'adoption d'environnements multi-clouds hybrides. Les clients recevront une assistance directement de l'organisation du service client de Nutanix. En outre, cette extension du partenariat permettra aux deux entreprises d'accélérer l'acquisition et le déploiement de solutions Supermicro et Nutanix éprouvées depuis longtemps sur le marché. De nombreuses charges de travail dans divers secteurs d'activité bénéficieront de ce partenariat et de la solution Nutanix, notamment l'analytique, l'infrastructure de bureau virtuel, les bureaux distants/succursales, les bases de données et les applications critiques.

