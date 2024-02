Supermicro brengt geavanceerde AI-mogelijkheden naar Edge Computing-omgevingen met een nieuw, toonaangevend systeemportfolio

Remote Edge Computing vereist krachtige AI- en trainingsoplossingen en ondersteunt vergevorderde workloads om de productiviteit te verhogen

SAN JOSE, Californië, 21 februari 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een fabrikant van totale IT-oplossingen voor AI, Cloud, Storage en 5G/Edge, breidt zijn portfolio van AI-oplossingen uit. Met de portefeuille kunnen klanten de kracht en mogelijkheden van AI benutten op edge-locaties, zoals openbare ruimtes, winkels of industriële infrastructuur. Geoptimaliseerde Supermicro-servers gebruiken voor toepassingen met NVIDIA GPU's maakt het eenvoudiger om vooraf getrainde modellen te verfijnen en oplossingen voor AI aan de rand in te zetten daar waar de gegevens worden gegenereerd. Hierdoor zijn de responstijden korter en kunnen er betere besluiten worden genomen.

Supermicro Solutions for Edge AI

"Supermicro heeft het breedste portfolio van Edge AI-oplossingen, die vooraf getrainde modellen voor de edge-omgevingen van onze klanten kunnen ondersteunen," zegt Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "De Supermicro Hyper-E server, gebaseerd op de dubbele 5e generatie Intel® Xeon® processors, ondersteunt tot drie NVIDIA H100 Tensor Core GPU's, waarmee Edge AI ongeëvenaarde prestaties levert. Met tot 8 TB geheugen in deze servers brengen we de AI-verwerkingskracht van datacenters naar locaties aan de rand. Supermicro blijft de industrie voorzien van geoptimaliseerde oplossingen terwijl ondernemingen een concurrentievoordeel opbouwen bij het verwerken van AI-gegevens op hun edge-locaties."

Ga voor meer informatie over Supermicro Edge AI-oplossingen naar www.supermicro.com/edge-ai

Met deze serverontwikkelingen hoeven gebruikers niet langer gegevens terug te sturen naar de cloud om ze te verwerken, en kunnen ze de informatie terughalen naar de rand, waar die nodig is. Klanten kunnen gebruikmaken van de voorgetrainde grote taalmodellen (LLM's) die NVIDIA AI Enterprise beschikbaar stelt. Deze zijn geoptimaliseerd en prestatiegericht om te werken op de edge-locaties van klanten waar de gegevens nodig zijn om nauwkeurige, realtime beslissingen te nemen dichtbij de databron.

"Bedrijven in verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, retail, productie en auto-industrie, zijn steeds meer op zoek naar het gebruik van AI aan de rand," zegt Kevin Connors, vicepresident van partnerallianties bij NVIDIA. "De nieuwe Supermicro NVIDIA-gecertificeerde systemen, aangedreven door het NVIDIA AI-platform, zijn gebouwd om de best presterende versnelde computerinfrastructuur te leveren, net als de NVIDIA AI Enterprise-software om edge AI-workloads te helpen uitvoeren."

SYS-221HE, de Hyper-E-server van Supermicro is bijvoorbeeld geoptimaliseerd voor edge training en inferencing en ondersteunt twee CPU-sockets in een front-I/O-systeem met weinig diepte. Het systeem is geschikt voor maximaal 3 NVIDIA Tensor Core GPU's met dubbele breedte, waaronder de NVIDIA H100, A10, L40S, A40 en A2 GPU's. Deze GPU's geven de Supermicro Hyper-E voldoende rekenkracht om AI-workloads te verwerken in omgevingen aan de rand waar gegevens worden verzameld, geanalyseerd en opgeslagen. De Supermicro SYS-221HE is verkrijgbaar met onderhoudsopties aan de voor- en achterkant, waardoor deze server in verschillende omgevingen kan worden geïnstalleerd. Als voorbeeld van de kracht en flexibiliteit van de Supermicro Hyper-E server, creëren partners zoals Eviden Edge AI-oplossingen die de klantervaring verbeteren tijdens het winkelen in traditionele winkels.

De geavanceerde edge servers van Supermicro omvatten ook:

De Supermicro SYS-621C-TNR12R (CloudDC-familie) is een alles-in-één rackmontageplatform voor Cloud-datacenters. Dit compacte 2U-systeem ondersteunt maximaal twee dubbelbrede GPU's in een 25,5-inch chassis en 4 tot 12 SATA/SAS drive bays met optionele volledige NVMe-ondersteuning.

De Supermicro SYS-111E-FWTR, een high-density edge-systeem, 1U hoog en voorzien van een 5e generatie Intel Xeon processor en twee PCIe 5.0 x16 FHFL-sleuven, is ideaal voor een breed scala aan netwerk- en edge-toepassingen.

De compacte Supermicro SYS-E403-13E levert datacenterprestaties aan de rand in een PC-box met een 5e generatie Intel Xeon-processor en tot drie NVIDIA GPU's. Dankzij de compacte vorm kan het systeem in kleine ruimtes worden gebruikt, zoals in een kast aan de muur of als draagbaar apparaat.

De zeer kleine SYS-211E-FRN2T met een systeemdiepte van 300 mm, is speciaal ontworpen voor omgevingen met beperkte ruimte aan de rand van netwerken en heeft maximaal een 5e generatie Intel Xeon-processor. De SYS-211E-FRN2T is verkrijgbaar met AC- of DC-voedingsopties.

Het robuuste en veelzijdige SuperEdge-systeem van de SYS-211SE-31D/A is een multi-node systeem met drie onafhankelijke nodes, elk met een 5e generatie Intel Xeon processor, drie PCIe 5.0 x16 sleuven en een geheugen van maximaal 2TB DDR5. Dit 2U-systeem heeft ook I/O aan de voorkant en een breed bedrijfstemperatuurbereik. De geringe diepte maakt het uitstekend geschikt voor gebruik buiten een datacenter.

De SYS-E300-13AD is een compacte IoT-server met een 13e generatie Intel Core-processor. Met afmetingen van slechts 265 x 226 mm is dit het kleinste systeem waarin een NVIDIA GPU past. De server is ideaal voor het leveren van gedistribueerde AI-mogelijkheden aan de rand.

Bezoek Supermicro op Mobile World Congress 2024 in Barcelona, Spanje, in hal 2, stand 2D35.

"Eviden's AI-aangedreven retailoplossing, gebaseerd op de Supermicro edge-systemen en NVIDIA-technologieën, transformeert volledig de manier waarop mensen navigeren en omgaan met ruimtes zoals winkels. Dit verbetert de shopping-ervaring door klanten interactief en gepersonaliseerd te laten winkelen via 3D-modellen van de winkels en interactieve chatbots die de juiste informatie kunnen communiceren. De combinatie van levensechte gezichtsanimaties, geavanceerde spraakherkenning en 3D-modellering kan virtueel winkelen bijna net zo tastbaar maken als een bezoek aan een fysieke winkel," zegt Jacque Istok, CEO van StoreGenius, gespecialiseerd in slimme toepassingen voor de detailhandel.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van allesomvattende IT-oplossingen met toepassingsoptimalisatie. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië. Het bedrijf streeft ernaar om first-to-market innovatie te leveren voor Enterprise-, Cloud-, AI- en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. Wij zijn een Total IT Solutions Manufacturer en leveren server-, AI-, opslag-, IoT- en switchsystemen, software en ondersteuningsdiensten. De expertise van Supermicro op het gebied van moederbord-, voedings- en chassisontwerp vormt een stevig fundament voor onze ontwikkeling en productie. Hierdoor zijn we in staat innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, aan te bieden aan onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in eigen huis ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland). Hierbij maken we gebruik van wereldwijde faciliteiten voor schaal en efficiëntie, geoptimaliseerd om de TCO te verlagen en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat hun systeem te optimaliseren voor hun exacte workload en toepassing door een keuze te maken uit een brede selectie van systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen, met ondersteuning van een grote verscheidenheid van vormfactoren, processors, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, voedings- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling).

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2342926/Supermicro_Solutions_for_Edge_AI_1.jp

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg