Supermicro उन्नत AI क्षमताओं को नए उद्योग-अग्रणी सिस्टम पोर्टफोलिओ के साथ Edge कम्प्यूटिंग एनवायरनमेंट की ओर ले जाता है

अधिक उत्पादकता डिलीवर करने के लिए विकसित वर्कलोड को सपोर्ट करने के लिए दूरस्थ Edge कम्प्यूटिंग को उच्च-प्रदर्शन AI और प्रशिक्षण समाधानों की आवश्यकता होती है

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया, 22 फरवरी, 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), AI, क्लाउड, स्टोरेज, और 5G/Edge के लिए एक टोटल IT समाधान रचयिता, अपने AI समाधानों के पोर्टफोलिओ में विस्तार कर रहा है, जिससे ग्राहकों द्वारा सार्वजनिक स्थानों, रिटेल स्टोरों, या औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी Edge की लोकेशनों में AI की ऊर्जा और क्षमता का उपयोग किया जाता है। NVIDIA GPUs के साथ Supermicro एप्लिकेशन-अनुकूलित सर्वरों के उपयोग से पूर्व-प्रशिक्षित मॉडलों की बढ़िया ट्यूनिंग और AI प्रकल्पना समाधानों को Edge पर लगाना आसान हो जाता है जहां प्रतिक्रिया समय और निर्णय लेने के प्रक्रिया में सुधार करते हुए डेटा उत्पन्न होता है।

Supermicro Solutions for Edge AI

"Supermicro के पास Edge AI समाधानों का सबसे अधिक व्यापक पोर्टफोलियो है, जो हमारे ग्राहकों के Edge एनवायरनमेंटों के लिए पूर्व-प्रशिक्षित मॉडलों को सपोर्ट करने की क्षमता रखता है," Charles Liang, president and CEO of Supermicro के प्रेज़ीडेंट और CEO, Charles Liang ने कहा। "दोहरे 5वी Gen Intel® Xeon® प्रोसेसरों पर आधारित Supermicro Hyper-E सर्वर Edge AI के लिए बेजोड़ प्रदर्शन डिलीवर करते हुए तीन NVIDIA H100 Tensor Core GPUs तक को सपोर्ट कर सकता है। इन सर्वरों में 8TB तक की मेमोरी के साथ, हम डेटा सेंटर AI प्रोसेसिंग शक्ति को Edge लोकेशनों तक ला रहे हैं। कंपनियों द्वारा अपनी Edge लोकेशनों पर AI डेटा को प्रोसेस करके एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ तैयार करने के दौरान Supermicro उद्योग को अनुकूलित समाधान प्रदान करना जारी रख रहा है।

सर्वर की इन प्रगतियों के साथ, उपयोगकर्ताओं को अब प्रोसेसिंग के लिए डेटा को क्लाउड पर वापस भेजने की आवश्यकता नहीं है, केवल जानकारी को Edge पर वापस लाने की आवश्यकता है। अब ग्राहक पूर्व-प्रशिक्षित भाषा के बड़े मॉडलों (LLMs) का उपयोग कर सकते हैं, जिन्हें प्रदर्शन के लिए अनुकूलित किया जाता है और जो NVIDIA AI Enterprise के पास उन Edge लोकेशनों पर उपलब्ध होते है, जहां डेटा ओरिजिनेशन के निकट रियल-टाइम निर्णय-लेने के लिए सटीक डेटा की आवश्यकता होती है।

"स्वास्थ्य-देखभाल, रिटेल, विनिर्माण, और ऑटो सहित सभी उद्योगों में व्यवसायों द्वारा Edge पर AI के उपयोग पर उत्तरोतर विचार किया जा रहा है," Kevin Connors, NVIDIA में भागीदार संबंध के उपाध्यक्ष ने कहा। NVIDIA AI प्लेटफॉर्म द्वारा ऊर्जायुक्त नए Supermicro NVIDIA-Certified Systems का निर्माण उच्चतम प्रदर्शन करने वाली त्वरित कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिलिवर करने और NVIDIA AI Enterprise सॉफ्टवेयर को Edge AI वर्कलोड चलाने में सहायता करने के लिए किया जाता है।"

उदाहरणार्थ, Supermicro's Hyper-E सर्वर, SYS-221HE, को Edge प्रशिक्षण और प्रकल्पना करने के साथ-साथ एक कम-गहरे, फ्रन्ट I/D सिस्टम में दोहरे सॉकेट CPUs को सपोर्ट करने के लिए अनुकूलित किया जाता है। NVIDIA H100, A10, L40S, A40, और A2 GPUs सहित सिस्टम 3 संख्या तक दोहरी-चोड़ाई वाले NVIDIA Tensor Core GPUs को होल्ड करता है। इन GPUs को Supermicro Hyper-E से Edge एनवायरनमेंट, जहां डेटा को एकत्रित, उनका विश्लेषण और उन्हें स्टोर किया जाता है, में AI वर्कलोड को प्रोसेस करने के लिए पर्याप्त कम्प्यूटिंग ऊर्जा मिलती है। इस सर्वर को विभिन्न एनवायरनमेंटों में स्थापित करने के लिए Supermicro SYS-221HE फ्रंट या बैक सर्विसिंग विकल्पों के साथ उपलब्ध है। Supermicro Hyper-E सर्वर के ऊर्जा और लचीलेपन के उदाहरण के लिए, Eviden जैसे भागीदार Edge AI समाधान तैयार कर रहे हैं जो पारंपरिक रिटेल आउटलेट्स में शॉपिंग करते समय ग्राहकों के अनुभव में वृद्धि करते हैं।

Supermicro's के उन्नत Edge सर्वरों में निम्न भी सम्मिलित होते हैं:

क्लाउड डेटा सेंटरों के लिए Supermicro SYS-621C-TNR12R (CloudDC family) एक ऑल-इन-वन रैकमाउंट प्लेटफ़ॉर्म है। यह कम्पैक्ट 2U सिस्टम एक 25.5" चेसिस और वैकल्पिक पूरी NVMe सपोर्ट के साथ 4 से 12 SATA/SAS ड्राइव खण्ड में दो संख्या तक दुगनी-चौड़ाई के GPUs को सपोर्ट करता है।

Supermicro SYS-111E-FWTR, एक उच्च घनत्व वाले Edge सिस्टम, ऊंचाई में 1U और एक 5वीं Gen Intel Xeon प्रोसेसर और दो PCIe 5.0 x16 FHFL स्लॉट प्रस्तुत करते हुए नेटवर्किंग और Edge एप्लीकेशनों की एक व्यापक रेंज के लिए उपयुक्त है।

कम्पैक्ट Supermicro SYS-E403-13E एक 5वीं Gen Intel Xeon प्रोसेसर युक्त बॉक्स PC फॉर्म फैक्टर और तीन संख्या तक NVIDIA GPUs को डेटा सेंटर के स्तर का प्रदर्शन डिलिवर करता है। कम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर से सिस्टम को एक दीवार में लगे कैबिनेट जैसे छोटे स्थानों या एक पोर्टेबल उपकरण की तरह लगाया जा सकता है।

एक 300mm गहराई के सिस्टम के साथ अत्यंत कम-गहराई SYS-211E-FRN2T, को विशेष रूप से नेटवर्किंग Edge में सीमित-स्थान वाले एनवायरनमेंटों के लिए डिजाइन किया जाता है और इसमें 5वीं Gen Intel Xeon तक का प्रोसेसर होता है। SYS-211E-FRN2T की उपलब्धता AC या DC ऊर्जा विकल्पों के साथ होती है।

शक्तिशाली और प्रतिभाशाली SuperEdge सिस्टम, SYS-211SE-31D/A, एक मल्टी-मोड सिस्टम होता है जिसमें तीन इंडिपेंडेंट नोड होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक 5वीं Gen Intel Xeon प्रोसेसर, तीन PCIe 5.0 x16 स्लॉट, और 2TB तक की DDR5 मेमोरी होती है। 2U सिस्टम में फ्रंट I/O और एक व्यापक ऑपरेटिंग तापमान रेंज भी होती है, और इसकी कम गहराई इसे डेटा सेंटर के बाहर तैनाती के लिए उत्कृष्ट रूप से उपयुक्त बनाती है।

SYS-E300-13AD एक कम्पैक्ट IoT सर्वर होता है जिसमें एक 13वीं Gen Intel Core प्रोसेसर होता है जिसका आकार केवल 265x226 मि.मी. का होता है, जिससे यह किसी NVIDIA GPU में फिट किए जा सकने वाला सबसे छोटा सिस्टम बन जाता है। Edge द्वारा वितरित AI क्षमताएं डिलिवर करने के लिए यह सर्वर उपयुक्त है।

"Supermicro के Edge सिस्टमों और NVIDIA टेक्नोलॉजियों पर आधारित Eviden का AI-प्रेरित रिटेल समाधान, लोगों द्वारा पूरा नैवीगेट करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है और स्टोर जैसे स्थानों के साथ आदान-प्रदान करता है। ग्राहकों को यह स्टोर के 3D मॉडल और इंटरैक्टिव चैटबॉट के माध्यम से इंटरैक्टिव और व्यक्तिगत शॉपिंग प्रस्तुत करके शॉपिंग के अनुभव को बढ़ाता है जिससे उपयुक्त जानकारी व्यक्त की जा सकती है। सजीव चेहरे के एनिमेशन, उन्नत वाक् पहचान और 3D मॉडलिंग का मिश्रण वर्चुअल शॉपिंग को किसी फिज़िकल स्टोर पर जाने जितना ही वास्तविक बना सकता है", रिटेल उद्योग के लिए स्मार्ट एपलिकेशनों में विशेषज्ञता प्राप्त Jacque Istok, StoreGenius के CEO, ने कहा।

Super Micro Computer, Inc. का परिचय

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ऐप्लिकेशन-अनुकूलित टोटल IT समाधानों के क्षेत्र में विश्व की अग्रणी कंपनी है। सैन जॉस, कैलिफ़ोर्निया में संस्थापित और संचालित Supermicro उद्यम, क्लाउड, AI और 5G Telco/Edge IT इन्फ़्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले बाज़ार नवाचार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वर, AI, स्टोरेज, IoT, स्विच सिस्टम, सॉफ्टवेयर और सपोर्ट सेवाओं के साथ हम एक टोटल IT समाधान उत्पादक हैं। Supermicro की मदरबोर्ड, पॉवर, और चेसिस डिज़ाइन में विशेषज्ञता, हमारे वैश्विक ग्राहकों के लिए क्लाउड से Edge तक अगली पीढ़ी के नवाचार करने को संभव बनाते हुए, हमारे विकास और उत्पादन को आगे बढ़ाती है। हमारे उत्पादों के डिज़ाइन और उत्पादन हमारे कार्यस्थलों (US, ताइवान और नीदरलैंड्स) में ही तैयार किए जाते हैं, और TCO में सुधार और पर्यावरण संबंधी (ग्रीन कम्प्यूटिंग) प्रभाव को कम करने और इनकी पैमाइश तथा कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संचालनों का प्रयोग किया जाता है। Server Building Block Solutions® का पुरस्कार-विजेता पोर्टफ़ोलियो, ग्राहकों को उनके अपने वर्कलोड के हिसाब से अनुकूलित करने की सुविधा प्रदान करता है और ऐसा करने के लिए वे हमारे सुविधाजनक और बार-बार इस्तेमाल किए जाने वाले उन बिल्डिंग ब्लॉक्स से तैयार किए गए सिस्टम्स की विस्तृत फ़ैमिली में से सर्वसमावेशी सैट को पूरा करने वाले फ़ॉर्म-फ़ैक्टर्स, प्रोसेसर्स, मेमोरी, GPU, स्टोरेज, नेटवर्किंग, पॉवर और कूलिंग समाधानों (वातानुकूलित, फ़्री एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) युक्त, अपनी पसंद का कोई सिस्टम चुन सकते हैं।

Supermicro, Server Building Block Solutions और We Keep IT Green, Super Micro Computer, Inc. के ट्रेडमार्क और/या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

अन्य सभी ब्रांड, नाम और ट्रेडमार्क उनके अपने-अपने स्वामियों की संपत्ति हैं।

