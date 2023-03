Supermicro en Rakuten Symphony breiden hun samenwerking uit en bieden complete 5G-, Telco- en Edge-oplossingen voor cloudgebaseerde open RAN mobiele netwerken

Met Rakuten Symphony worden flexibele, schaalbare en op open standaarden gebaseerde 5G-netwerken eenvoudiger te implementeren en te upgraden met Supermicro Application Optimized Servers

SAN JOSE, Californië en BARCELONA, Spanje, 2 maart 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een Total IT Solution Provider voor Cloud, AI/ML, Storage en 5G/Edge, kondigt een nauwe samenwerking aan met Rakuten Symphony om de volgende generatie servers en opslagsystemen te leveren, voor een breed scala aan workloads. Als belangrijke samenwerking met Rakuten Symphony leveren de twee bedrijven blauwdrukken aan operatoren voor cloudgebaseerde mobiele diensten die gebruik maken van de meest geavanceerde servers en netwerkarchitectuur en een eenvoudig te implementeren oplossing bieden voor operatoren wereldwijd. Bovendien kan Rakuten Symphony snel Open RAN-oplossingen aanbieden met te gepasten tijde technische ondersteuning en consultancy.

Mobiele operatoren worden wereldwijd geconfronteerd met verschillende uitdagingen bij de invoering van Open RAN, waaronder het opbouwen van nieuwe krachtige netwerken vanaf nul, nieuwe soorten componenten die investeringen en tijd vergen om ermee vertrouwd te raken, een andere manier om deze netwerken te schalen en te harden, en het afwegen van verschillende technologieën. Met Rakuten Symphony, dat gebruik maakt van Supermicro voorgedefinieerde en geteste servers, is een zeer performante, kosteneffectieve, geoptimaliseerde, veilige inzetklare oplossing voorhanden voor de toenemende verschuiving naar mobiele communicatie en datageneratie aan de rand van het netwerk. Supermicro's Building Block-benadering van serverontwerp maakt het mogelijk een breed scala aan servers snel te certificeren en in te zetten voor specifieke workloads.

"Supermicro is verheugd om een marktleider, Rakuten, te ondersteunen bij het leveren van state-of-the-art servers en expertise om een schaalbare en veilige oplossing te creëren voor de edge eisen van vandaag en de verwachte boom in edge communicatie in de komende jaren", aldus Charles Liang, president en CEO Supermicro. "Dankzij ons toepassingsgeoptimaliseerde serveraanbod kan Rakuten Symphony bovendien specifieke en geoptimaliseerde oplossingen leveren aan klanten over de hele wereld. Ons vermogen om als eerste op de markt te komen met nieuwe technologieën stelt Supermicro in staat om een preferente leverancier van Rakuten te zijn voor hun brede technologieaanbod."

"Rakuten Symphony is enthousiast over de samenwerking met Supermicro om de volgende generatie goed presterende Open RAN-technologieën naar mobiele operatoren wereldwijd te brengen," aldus Tareq Amin, CEO van Rakuten Mobile en Rakuten Symphony. "De combinatie van Rakuten Symphony software en integratie-expertise met Supermicro's state-of-the-art servers zorgt ervoor dat klanten te gepasten tijde diensten kunnen leveren."

De Supermicro edge en datacenter klasse van servers die Rakuten Symphony heeft geselecteerd voor hun Distributed Units (O-DU) en Centralized Units (O-CU) omvatten:

O-CU: SYS-220U-TNR , 2U 2x E810 en 1x XXV710, Dual Intel Xeon Platinum 8358P CPU's met hoge flexibiliteit en slot count, NUMA gebalanceerde architectuur, volledige SW integratie/management-ondersteuning.

O-DU: SYS-210TP-HPTR 2U4N Intel Xeon Gold 6338N met 32 cores, 1x ACC100, en 1x XXV710 single socket met hoge dichtheid, ultra-lage latentie in pakketverwerking.

O-DU: SYS-210P-FRDN6T , 2U Intel Xeon Gold 6338N met 32 cores, 1x ACC100 en 1x XXV710 single socket short depth, ultra-lage latentie bij pakketverwerking.

Rakuten Symphony begint Supermicro servers aan te bieden met 4e generatie Intel Xeon Scalable Processors in dezelfde footprint server als hieronder vermeld:

Specifieke Supermicro X13 producten voor de CU en DU:

Ga voor meer informatie over Supermicro's X13-producten naar: www.supermicro.com/jumpstart/x13.

Ga voor meer informatie over Supermicro en Rakuten Symphony naar https://www.supermicro.com/en/solutions/rakuten-symphony

Voor meer informatie over de Supermicro en Rakuten Symphony Solution op MWC 2023 kunt u terecht op Supermicro/Rakuten Hal 5, Stand 5D66

