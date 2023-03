Supermicro e Rakuten Symphony ampliam sua colaboração e oferecem soluções completas de 5G, Telco e Edge para redes móveis RAN abertas baseadas em nuvem

Com a Rakuten Symphony, as redes 5G flexíveis, escaláveis e baseadas em padrões abertos tornam-se mais fáceis de implementar e atualizar com os servidores otimizados para aplicativos da Supermicro

SAN JOSE, Califórnia e BARCELONA, Espanha, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), provedora de soluções totais de TI para nuvem, AI/ML, armazenamento e 5G/Edge, está anunciando uma estreita colaboração com a Rakuten Symphony para fornecer a próxima geração de servidores e sistemas de armazenamento para uma ampla gama de cargas de trabalho. Como uma importante colaboradora da Rakuten Symphony, as duas empresas estão fornecendo projetos para operadoras de serviços móveis baseados em nuvem que utilizam os servidores e a arquitetura de rede mais avançados, oferecendo uma solução fácil de implementar para operadoras em todo o mundo. Além disso, a Rakuten Symphony pode oferecer rapidamente soluções Open RAN com suporte técnico e consultoria oportunos.

As operadoras móveis em todo o mundo enfrentam vários desafios ao adotar o Open RAN, incluindo a construção de novas redes de alto desempenho a partir do zero, novos tipos de componentes que exigem investimentos e tempo para se familiarizar, uma maneira diferente de dimensionar e fortalecer essas redes e avaliar as compensações entre diferentes tecnologias. Com a Rakuten Symphony, utilizando servidores pré-definidos e testados da Supermicro, uma solução de alto desempenho, econômica, otimizada e segura está pronta para ser implantada para atender ao movimento crescente em direção a comunicações móveis e geração de dados na borda da rede. A abordagem Building Block da Supermicro para o projeto de servidor permite que uma ampla gama de servidores seja rapidamente certificada e usada para cargas de trabalho específicas.

"A Supermicro está entusiasmada em apoiar um líder do setor, a Rakuten, para oferecer servidores e expertise de última geração para criar uma solução escalável e segura para os requisitos de borda atuais e para a expansão esperada de comunicações de borda nos próximos anos", disse Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Além disso, nossa gama de servidores otimizados para aplicativos permite que a Rakuten Symphony forneça soluções específicas e otimizadas para clientes em todo o mundo. Nossa capacidade de ser a primeira no mercado com novas tecnologias permite que a Supermicro seja a fornecedora preferencial da Rakuten por sua ampla gama de ofertas de tecnologia".

"A Rakuten Symphony está entusiasmada em trabalhar com a Supermicro para levar a próxima geração de tecnologias Open RAN de alto desempenho para operadoras móveis em todo o mundo", afirmou Tareq Amin, CEO da Rakuten Mobile e da Rakuten Symphony. "A combinação do software Rakuten Symphony e a experiência em integração com os servidores de última geração da Supermicro garante que os clientes possam prestar serviços em tempo hábil".

A classe de servidores de borda e data center da Supermicro que a Rakuten Symphony selecionou para suas Unidades Distribuídas (O-DU) e Unidades Centralizadas (O-CU) incluem:

O-CU: SYS-220U-TNR, 2U 2x E810 e 1x XXV710, CPUs duplas Xeon Platinum 8358P com alta flexibilidade e contagem de slots, arquitetura balanceada NUMA, suporte total ao recurso de integração/gerenciamento de SW.

O-DU: SYS-210TP-HPTR, 2U4N Intel Xeon Gold 6338 N com 32 núcleos, 1x ACC100 e 1x XXV710 soquete único com/alta densidade, latência ultra baixa no processamento de pacotes.

O-DU: SYS-210P-FRDN6T, 2U Intel Xeon Gold 6338N com 32 núcleos, 1x ACC100 e 1x XXV710 soquete único de profundidade curta, latência ultra baixa no processamento de pacotes.

A Rakuten Symphony começará a oferecer servidores Supermicro com processadores escaláveis Intel Xeon de 4ª geração no mesmo servidor de base, conforme listado abaixo:

Produtos Supermicro X13 específicos para CU e DU:

Para saber mais sobre os produtos X13 da Supermicro, acesse: www.supermicro.com/x13

Para saber mais sobre a Supermicro e a Rakuten Symphony, acesse: https://www.supermicro.com/en/solutions/rakuten-symphony.

Para saber mais sobre a Supermicro e a Rakuten Symphony Solution no MWC 2023, acesse o Supermicro/Rakuten Hall 5, estande 5D66

