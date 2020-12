Supermicro Enterprise-Class 4-Socket SuperServer nu gecertificeerd voor SAP- en Oracle-workloads

De server met 4 sockets is voorzien van de nieuwste Intel CPU- en opslagtechnologieën: tot 112 Xeon-cores en tot 18 TB systeemgeheugen indien geleverd in een mix van DDR en Intel 2e Generation Optane Data Center Persistent Memory. CPU-verbindingen nemen toe van 3 UPI-lanes naar 6UPI-lanes voor een sterk verbeterde systeemlatentie en doorvoer. Het systeem ondersteunt maximaal 24 NVMe-schijven en 100 Gb/s netwerken.

Er is een transitie in de branche gaande waarbij x86-clusters de Unix-stacks in ondernemingen en financiële instellingen door 4 sockets vervangen worden met hoge beschikbaarheid en prestaties als resultaat die de traditionele mainframes kunnen evenaren of overtreffen. Supermicro werkt samen met bedrijven die de 4-socket-platforms ontwikkelen en testen voor traditionele mainframe-toepassingen, zoals realtime fraudedetectie voor financiële instellingen, hoogfrequente handel en realtime routering voor de grootste ride-sharingbedrijven van nu.

"Bij N5 Technologies kunnen bedrijven op basis van ons Rumi™-platform terstond zakelijke acties ondernemen door contextuele en relevante inzichten af te leiden uit enorme hoeveelheden gegevens in realtime", aldus Girish Mutreja, CEO van N5 Technologies. "Met het Supermicro 4-socket-platform bereikten we verbluffende transactionele prestaties van mainframe-klasse met een razendsnelle respons, tegen een enorme 50 TB aan gegevens. Supermicro's 4-socket-lijn-servers bieden verbluffende rekenprestaties in het geheugen en een sterke waardeproposities voor ondernemingen die serieuze rekenkracht nodig hebben."

Voor meer informatie over de Supermicro 4-socket-server, klik hier.

Volg Supermicro op LinkedIn, Twitter en Facebook om hun laatste nieuws en aankondigingen te ontvangen.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: (SMCI), de toonaangevende innovator op het gebied van hoogwaardige, zeer efficiënte server- en opslagtechnologie, is een belangrijke leverancier van geavanceerde Server Building Block Solutions® voor Enterprise Data Center, Cloud Computing, Artificial Intelligence en Edge Computing Systems. Supermicro zet zich in voor de bescherming van het milieu door middel van zijn "We Keep IT Green®"-initiatief en biedt klanten de meest energiezuinige, milieuvriendelijke oplossingen van nu.

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren daarvan.

SMCI-F

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1346722/supermicro.jpg

Gerelateerde links

https://www.supermicro.com/en/



SOURCE Super Micro Computer, Inc.