El Supermicro 4-Socket SuperServer recibe el certificado para cargas de trabajo SAP y Oracle

El 4-socket server muestra lo último en tecnologías Intel CPU y de almacenamiento: hasta 112 Xeon cores y hasta 18TB de memoria de sistema cuando se les suministra una mezcla de DDR y de Intel 2nd Generation Optane Data Center Persistent Memory. CPU interconecta el aumento de 3 líneas UPI hasta 6 líneas UPI para mejorar la latencia y rendimiento del sistema. El sistema es compatible con hasta 24NVMe drives y una red de 100Gb/s.

Está en marcha una transición industrial en la que las agrupaciones de 4-socket x86 están sustituyendo a los grupos Unix en instituciones financieras y empresariales con una elevada disponibilidad y rendimiento que encajan en los marcos de trabajo tradicionales. Supermicro ha colaborado con compañías que desarrollan y ponen a prueba las plataformas de 4-socket en marcos de trabajo tradicionales, como detección de fraude en tiempo real para instituciones financieras, comercio de alta frecuencia y rutas en tiempo real para las grandes compañías que comparten vehículos en el actual mercado.

"En N5 Technologies, nuestra plataforma Rumi™ permite a los negocios impulsar acciones empresariales para el momento al desplegar visiones contextuales y relevantes desde volúmenes de datos enormes en tempo real", comentó Girish Mutreja, consejero delegado de N5 Technologies. "Con la plataforma Supermicro 4-socket, hemos conseguido un rendimiento de transacción destacado de marco principal con una respuesta muy rápida frente a la línea de servidores con datos masivos de 50TB 4-socket de Supermicro, proporcionando un rendimiento computacional en memoria increíble y una proposición de valor destacada para cualquier empresa que necesite de energía computación seria".

