Le super serveur d'entreprise à 4 sockets de Supermicro désormais certifié pour les charges de travail SAP et Oracle

« Le serveur à 4 sockets de Supermicro, basé sur le processeur évolutif Intel Xeon de 3e génération, a bénéficié d'une excellente pénétration du marché et de retours positifs de la part des clients d'entreprise, a déclaré Raju Penumatcha, vice-président senior et chef de la direction des produits chez Supermicro. « L'ajout des certifications SAP et Oracle permet aux clients d'utiliser rapidement la plate-forme à 4 sockets pour prendre en charge les principales demandes de l'entreprise et du cloud. »

Le serveur à 4 sockets dispose des dernières technologies Intel en matière de CPU et de stockage : jusqu'à 112 cœurs Xeon et jusqu'à 18 To de mémoire système lorsqu'il est fourni dans un mélange de mémoire DDR et de mémoire persistante Intel Optane pour centre de données de 2e génération. Les interconnexions CPU passent de 3 à 6 voies UPI pour une latence et un débit système nettement améliorés. Le système prend en charge jusqu'à 24 disques NVMe et 100 Gb/s en réseau.

Une transition est en cours dans le secteur où des grappes x86 à 4 sockets remplacent les piles Unix dans les entreprises et les institutions financières avec une disponibilité et une performance élevées qui peuvent égaler ou surpasser les ordinateurs centraux traditionnels. Supermicro collabore avec des entreprises qui mettent au point et testent des plates-formes à 4 sockets pour les cas d'utilisation habituels d'ordinateurs centraux, comme la détection de fraudes en temps réel pour les institutions financières, les transactions à haute fréquence et les trajets en temps réel pour les plus grandes sociétés de covoiturage du marché actuel.

« Chez N5 Technologies, notre plate-forme Rumi™ permet aux entreprises de mener des actions commerciales ponctuelles en récupérant des informations contextuelles et pertinentes à partir de grandes quantités de données en temps réel, a déclaré Girish Mutreja, PDG de N5 Technologies. Grâce à la plate-forme Supermicro à 4 sockets, nous avons atteint des performances transactionnelles étonnantes comparables à un ordinateur central avec une rapidité de réponse fulgurante, contre un volume massif de 50 To de données. La gamme de serveurs à 4 sockets de Supermicro offre des performances de calcul en mémoire étonnantes et une forte valeur ajoutée pour les entreprises qui ont besoin d'une puissance de calcul importante. »

