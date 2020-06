Supermicro lanceert een 4-socket server met uitstekende prestaties voor een brede reeks zakelijke werklasten

"Als het eerste X12-generatie systeem van Supermicro is deze nieuwe 4-socket server ons meest robuuste zakelijke platform met de krachtigste Intel Xeon schaalbare processoren, Intel Optane Persistent Memory en een nieuwe op silicium gebaseerde Root-of-Trust implementatie voor een verbeterde beveiliging," aldus Charles Liang, algemeen directeur en voorzitter van Supermicro. "Deze nieuwe SuperServer biedt een krachtige en vertrouwde basis voor uw veiligste en meest bedrijfskritieke werklasten in bedrijfs-, cloud- of hybride omgevingen."

Deze nieuwe Supermicro 2U 4-socket server is de nieuwste generatie van een lange reeks beproefde zakelijke 4-socket Supermicro-platforms die een aantal van de meest veeleisende werklasten hebben aangedreven, zoals SAP HANA, Oracle Enterprise Applications & Database, in-memory computing en opkomende AI-use cases voor sommige van de topondernemingen en hyperscalers in de wereld. Dit platform is uitgerust met de nieuwste Intel CPU- en opslagtechnologieën: tot 112 Xeon-kernen in de 4 CPU-sockets en tot 18 TB systeemgeheugen bij inrichting in een mix van DDR en Intel Optane Persistent Memory. De CPU-verbindingen zijn verdubbeld van 3 UPI-lanen naar 6 UPI-lanen, wat voor een enorm verbeterde systeemlatentie en -doorvoer zorgt. Ten slotte voegt dit nieuwste Intel Xeon schaalbare platform ondersteuning toe voor het bfloat16 numerieke formaat in Intel Deep Learning Boost, die AI-training en -inferentie versnelt, terwijl dezelfde nauwkeurigheid behouden blijft als bij grotere FP32-formaten.

Andere nieuwe functies die door deze nieuwe server worden ondersteund, zijn:

Tot 24 NVMe-schijven verbonden via directe PCI-E-lanen symmetrisch met de vier CPU's voor een snellere toegang tot opslag

Ondersteunt 100 Gb/s netwerken samen met OCP3.0 compatibele Advanced IO Module form-factor

Verbeterde beveiligingsfuncties zoals een nieuwe op silicium gebaseerde Root-of-Trust (RoT) implementatie, ondertekende en gecodeerde firmware-levering voor een echte, onwrikbare keten van vertrouwen

"Platforms die zijn gebaseerd op de nieuwe 3e generatie Intel Xeon schaalbare processor, zoals de Supermicro X12 SuperServer, zijn klaar voor de grootste AI-, analytics- en bedrijfskritieke applicatie-uitdagingen", aldus Lisa Spelman, zakelijk vicevoorzitter en algemeen manager van de Xeon en Memory Group bij Intel. "Deze platforms vergroten de voorsprong van de Intel Xeon-processor op het gebied van ingebouwde AI-versnelling, evenals de capaciteits- en prestatievoordelen van het Intel Optane persistent geheugen."

Naast de nieuwste Intel-technologieën ondersteunt deze nieuwe Supermicro 4-socket SuperServer tot tien PCI-E uitbreidingssleuven die twee GPU-kaarten van dubbele breedte of zes GPU-kaarten van enkele breedte kunnen bevatten. De energie- en thermische subsystemen bieden onderhoud zonder uitvaltijd met hot-swappable, redundante 2000-watt zeer efficiënte voedingen en vier hot-swappable ventilatoren voor een zware belasting.

Meer over Supermicro MP Systems op https://www.supermicro.com/en/products/MP.

