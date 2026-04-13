Supermicro introduceert compacte, energiezuinige systemen om de toepassing van intelligente Edge AI te versnellen

Speciaal gebouwde edge-AI-systemen ondersteunen realtime inferenties en bedrijfskritieke workloads in retail, productie, gezondheidszorg en bedrijfsomgevingen.

Flexibele configuraties leveren prestaties op niveau van datacenters in edge-implementaties met beperkte ruimte en beperkte stroomvoorziening

Geavanceerde beveiligingsfuncties, waaronder TPM 2.0 en AMD SEV, in combinatie met beheer op afstand, zorgen voor veilige, betrouwbare en kostenefficiënte werking.

SAN JOSE, Calif., 13 april 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), de aanbieder van volledige IT-oplossingen voor AI/ML, HPC, Cloud, Storage en 5G/Edge, kondigde vandaag een serie compacte, zeer efficiënte platformen aan die door processoren uit de AMD EPYC™ 4005-serie worden aangedreven. De edge-geoptimaliseerde systemen zijn ontworpen om AI-inferenties en algemene workloads te versnellen in omgevingen met beperkte ruimte en beperkte stroomvoorziening, waaronder retail, productie, gezondheidszorg en filialen van bedrijven.

"Supermicro blijft zeer efficiënte, compacte systemen leveren die krachtige compute dichter bij de plaats brengen waar data wordt gegenereerd en verwerkt," verklaart Mory Lin, vicevoorzitter IoT/Embedded & Edge Computing van Supermicro. "Met onze nieuwe platformen gebaseerd op AMD EPYC 4005 processoren, inclusief compacte box-, korte 1U- en slanke torensysteemvormfactoren, kunnen klanten AI-versnellingskaarten en speciale workloads inzetten op de Edge met verbeterde prestaties, betere beveiliging en lager stroomverbruik, terwijl de TCO (totale eigendomskosten) worden verlaagd."

Voor meer gedetailleerde productspecificaties gaat u naar https://www.supermicro.com/en/featured/epyc-4000-series.

De nieuwste toevoegingen aan de portfolio omvatten drie nieuwe edge AI-systemen die organisaties in staat stellen om intelligente toepassingen op schaal te implementeren, variërend van realtime analyses tot bedrijfskritieke infrastructuur, waaronder verliespreventie, probleemloze kassa's en in-store analyses voor intelligente retail, restaurants en gezondheidszorg.

De portfolio van de AMD EPYC™ 4005 serie omvat:

AS -E300-14GR: Een compact mini-1U boxsysteem met ondersteuning voor maximaal 16 cores en 192 GB DDR5-geheugen, ideaal voor ingebedde implementaties pet beperkte ruimte zoals verkooppunten met HDMI- en MiniDisplay-poorten en netwerkgateway-toepassingen met één speciale out-of-band beheerpoort en 4x GbE-poorten in een 2,5L-behuizing

AS -1116R-FN4: Een kort 1U rack-mount systeem met uitgebreide opslagmogelijkheden, geoptimaliseerd voor bijkantoren en back-end consolidatie in retail

AS -3015TR-i4: Een slank torensysteem met flexibiliteit voor edge-implementaties die een stille werking en eenvoudige installatie vereisen voor de integratie van één GPU-kaart met twee sleuven (2,7" H x 6,6" L), zoals NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell GPU in een 9L-chassis, inclusief optionele slanke optische en 3,5"-schijfeenheid

Elk systeem is voorzien van geavanceerde beveiligingstechnologieën zoals TPM 2.0 en AMD SEV (Secure Encrypted Virtualization), samen met robuuste connectiviteitsopties zoals 4x GbE-poorten voor naadloze integratie met POS-systemen, camera's en bedrijfsnetwerken.

De processoren uit de EPYC 4005-serie worden aangedreven door AMD's "Zen 5"-kernarchitectuur en bieden een TDP van slechts 65 W, ondersteuning voor DDR5-geheugen en PCIe Gen 5-uitbreiding. Bepaalde modellen bevatten ook AMD 3D V-Cache™-technologie, voor snellere gegevenstoegang en betere prestaties voor data-intensieve workloads.

De nieuwe edge systemen van Supermicro, met ondersteuning voor IPMI 2.0 remote beheer en optionele GPU-acceleratie, bieden een schaalbaar, veilig en energiezuinig platform voor moderne gedistribueerde computing.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van allesomvattende IT-oplossingen met toepassingsoptimalisatie. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië, en streeft naar het leveren van first-to-market innovatie voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. We zijn een Total IT Solutions provider met server, AI, storage, IoT, switch systemen, software en ondersteunende diensten. Supermicro's expertise op het gebied van moederbord-, voeding- en chassisontwerp maakt onze ontwikkeling en productie verder mogelijk, waardoor innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, mogelijk wordt voor onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in eigen huis ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland). Hierbij maken we gebruik van wereldwijde faciliteiten voor schaal en efficiëntie, geoptimaliseerd om de TCO te verlagen en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat hun systeem te optimaliseren voor hun exacte workload en toepassing door een keuze te maken uit een brede selectie van systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen, met ondersteuning van een grote verscheidenheid van vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, voedings- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling).

