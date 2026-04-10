Supermicro versnelt de implementatietijd met nieuwe enterprise-serveroplossingen uit de Gold-serie

Klanten profiteren van kant-en-klare serveroplossingen die optimaal zijn geconfigureerd voor een breed scala aan computer-, AI-, opslag- en Intelligent Edge-workloads.

SAN JOSE, Calif., 10 april 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) een leverancier van complete IT-oplossingen voor AI/ML, HPC, cloud, opslag en 5G/Edge, kondigt de vooraf geconfigureerde enterprise-serveroplossingen uit de Gold-serie aan. Deze zijn geoptimaliseerd voor AI, rekenkracht, opslag en Intelligent Edge-workloads binnen bedrijven. De nieuwe Gold-serie bestaat uit meer dan 25 verschillende serversystemen gebaseerd op Supermicro's beproefde productfamilies, waaronder op prestaties geoptimaliseerde servers met één of twee processors. De Gold-serie is vooraf geconfigureerd met CPU's, GPU's, geheugen, opslag en andere belangrijke componenten en is klaar voor verzending vanuit de magazijnen van Supermicro, meestal binnen drie werkdagen.

Gold Series Server Solutions

"Door onze producten uit de Gold-serie rechtstreeks naar onze klanten te verzenden, compleet met alles wat ze nodig hebben om hun bedrijfsworkloads uit te voeren, maken we ons toonaangevende serverportfolio nog sneller beschikbaar voor onze klanten. Dit verkort de levertijden aanzienlijk en versnelt de tijd die nodig is om online te gaan," aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Klanten kunnen met een gerust hart systemen uit de Gold-serie bestellen, want zij weten dat deze configuraties niet alleen zijn geoptimaliseerd voor specifieke werklasten en vóór verzending zijn getest, maar ook dat deze serverplatforms op grote schaal in datacenters over de hele wereld worden ingezet."

Ga voor meer informatie of om specifieke configuraties te bekijken naar https://www.supermicro.com/en/products/gold-series

De systemen uit de Supermicro Gold-serie zijn onderverdeeld in vier verschillende werkbelastingscategorieën, met componenten die op specifieke werkbelastingen van bedrijven zijn afgestemd:

Enterprise Compute – De bestverkochte rackmount-servers van Hyper, CloudDC, SuperBlade ® , MicroCloud en GrandTwin®, die uitzonderlijke prestaties en flexibiliteit bieden.

Enterprise AI – Geoptimaliseerde systemen voor GPU-versnelling voor AI-inferentie en -training, waaronder LLM's, generatieve AI- en aanbevelingssystemen.

Enterprise Storage – Een reeks architecturen die zijn ontworpen om te voldoen aan de gegevensopslagbehoeften van moderne ondernemingen, variërend van NVMe-flash met hoge doorvoersnelheid en lage latentie tot grootschalige datameren en objectopslag.

Intelligent Edge – Compacte formaten die zijn ontworpen voor flexibel en efficiënt computergebruik op edge-locaties, ter ondersteuning van de detailhandel, de productiesector en slimme steden.

Door zijn systemen uit de Gold-serie vooraf te configureren, biedt Supermicro voordelige prijzen en kortere levertijden in vergelijking met op maat gemaakte oplossingen. Hierdoor kunnen klanten hun doelstellingen op het gebied van time-to-market sneller realiseren. De servers uit de Supermicro Gold-serie zijn nu klaar voor verzending vanuit magazijnen in de VS en kunnen rechtstreeks bij Supermicro of via het netwerk van geautoriseerde partners van Supermicro worden besteld.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van allesomvattende IT-oplossingen met toepassingsoptimalisatie. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië, en streeft naar het leveren van first-to-market innovatie voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. We zijn een Total IT Solutions provider met server, AI, storage, IoT, switch systemen, software en ondersteunende diensten. Supermicro's expertise op het gebied van moederbord-, voeding- en chassisontwerp maakt onze ontwikkeling en productie verder mogelijk, waardoor innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, mogelijk wordt voor onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in eigen huis ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland). Hierbij maken we gebruik van wereldwijde faciliteiten voor schaal en efficiëntie, geoptimaliseerd om de TCO te verlagen en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat hun systeem te optimaliseren voor hun exacte workload en toepassing door een keuze te maken uit een brede selectie van systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen, met ondersteuning van een grote verscheidenheid van vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, voedings- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling).

