Supermicro onthult het eerste 64-core werkstation in de branche dat vier GPU's met dubbele breedte ondersteunt met AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO-processor tijdens de All Digital CES® 2021

Het zeer veelzijdige, configureerbare platform maakt gebruik van de kracht van de AMD Ryzen Threadripper PRO-processor met maximaal 64 cores en 128 PCI-E 4.0-lanes, hetgeen een verdubbeling is van de datadoorvoer van de vorige generatie. De nieuwe werkstation (AS -5014A-TT) verhoogt de productiviteit drastisch voor veeleisende, professionele workloads die men onder andere tegenkomt bij het maken van mediacontent, tijdens wetenschappelijk onderzoek, voor visualisatie, deep learning (DL) en kunstmatige intelligentie (AI), virtuele of augmented reality (VR/AR) en 3D-modellering met realtime simulatie.

"Wanneer de nieuwe processor van AMD wordt gekoppeld aan Supermicro's geavanceerde werkstationontwerp en -architectuur, kunnen de professionals van nu hun productiviteit echt naar een hoger niveau tillen", aldus Vik Malyala, senior vice-president, Supermicro. "Het kan maximaal vier GPU's van volledige hoogte, dubbele breedte en actieve koeling aansturen, het dubbele van vergelijkbare systemen die nu verkrijgbaar zijn, en ondersteunt tot 2 TB aan DDR4 3200-geheugen en vier M.2-slots voor ultrasnelle PCI- E Gen 4 NVMe-opslag. Met ingebouwd 10Gigatbit Ethernet en ondersteuning voor 25/100/200G NIC's, versnelt het platform data-intensieve workloads en overdrachtssnelheid die vereist is voor hedendaagse contentmakers, deep learning-professionals en ingenieurs."

"AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO-processoren zijn ontworpen om de industriestandaard te stellen voor computerprestaties van werkstations", zegt Chris Kilburn, corporate vice president en general manager, client component business unit, AMD. "Met het nieuwe AS-5014A-TT Workstation heeft Supermicro een krachtig en flexibel platform ontworpen dat volledig gericht is op het maximaliseren van het volledige spectrum van rekenmogelijkheden aangeboden door AMD Ryzen Threadripper PRO-processors."

Supermicro 2e generatie AMD EPYC™-oplossingen

Naast Supermicro's ondersteuning voor de AMD Ryzen Threadripper PRO-processoren, blijft Supermicro een breed scala aan oplossingen leveren die gebruikmaken van AMD's 2e generatie EPYC-serie. Deze omvatten de H12 SuperBlade® en single en dual-socket multi-node A+ Twin Servers, de I/O en de op kosteneffectiviteit gerichte WIO-lijn van A+ Servers, evenals dubbele AMD EPYC-processoren met multi-GPU-servers die 8 dubbelzijdige servers ondersteunen. breedte GPU's in 4U, NVIDIA HGX A100 8-GPU in 4U, 4-GPU in 2U. Met PCI-E 4.0 x16-ondersteuning kunnen deze A+ servers 200G-netwerkconnectiviteit leveren en beschikken over een grote, ultrasnelle opslagruimte en DDR4-geheugen tot 3200 MHz om recordbrekende prestaties te leveren met aantrekkelijke TCO en TCE.

Workstation Portfolio-oplossingen

Supermicro Workstation-systemen zijn in hoge mate aanpasbaar en kunnen speciaal worden gebouwd voor architectuur, engineering en constructie (AEC), media en entertainment (M&E), engineering en productie, productontwerp en simulatie, olie en gas en deep learning-toepassingen. Ga voor meer informatie over de complete reeks Workstation-oplossingen van Supermicro naar Workstation

Het werkstation biedt ook Supermicro's datacenter serverniveau van robuuste beheerfuncties voor implementatie en onderhoud, inclusief IPMI en Redfish API's, waarmee IT-managers systemen op afstand kunnen beheren, bewaken, herstellen en upgraden. Bovendien heeft het systeem, in tegenstelling tot vergelijkbare concurrerende aanbiedingen, een speciale kamer voor optionele vloeistofkoeling voor klanten voor wie de thermische en akoestische prestaties nog beter moeten zijn. Supermicro-service en -ondersteuning zorgt voor een naadloze integratie van systeemopties en voor maximale prestaties voor de gewenste workloads. Bovendien ondersteunt het systeem Trusted Platform Module (TPM) voor verbeterde beveiliging.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), de toonaangevende innovator op het gebied van hoogwaardige, zeer efficiënte servertechnologie, is een vooraanstaande leverancier van geavanceerde server Building Block Solutions® voor Enterprise Data Center, Cloud Computing, Artificial Intelligence en Edge Computing Systems wereldwijd. Supermicro zet zich in voor de bescherming van het milieu door middel van zijn "We Keep IT Green®"-initiatief en biedt klanten de meest energie-efficiënte, milieuvriendelijke oplossingen die nu verkrijgbaar zijn.

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren ervan.

