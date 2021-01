Supermicro revela primeira Workstation da indústria com 64 núcleos e quatro GPUs de largura dupla com processador AMD Ryzen™ Threadripper PRO na CES® 2021

A plataforma altamente versátil e configurável utiliza o poder do processador AMD Ryzen Threadripper PRO com até 64 núcleos e 128 pistas PCI-E 4.0, dobrando o volume de transferência de dados da geração anterior. A nova Workstation (AS-5014A-TT) aumenta drasticamente a produtividade para a demanda de cargas de trabalho profissional encontradas na criação de conteúdo de mídia, pesquisa científica, visualização, aprendizagem profunda (DL) e inteligência artificial (IA), realidade virtual ou aumentada (VR/AR) e modelagem em 3-D com simulação em tempo real.

"Quando o novo processador da AMD está associado à arquitetura e ao design avançados da Workstation da Supermicro, os profissionais de hoje podem realmente levar a sua produtividade a outro patamar", disse Vik Malyala, vice-presidente sênior da Supermicro. "Ela pode abrigar até quatro GPUs de resfriamento ativo, altura total e largura dupla, o dobro oferecido por sistemas semelhantes no mercado, além de suportar até 2TB de memória DDR4 3200 e quatro slots de M.2 para armazenamento ultrarrápido de PCI-E NVMe de quarta geração. Além disso, com a Ethernet integrada de 10GB e suporte para NICs de 25/100/200G, a plataforma acelera as cargas de trabalho com intenso volume de dados e a velocidade de transferência, ambas fundamentais para criadores de conteúdo, profissionais de aprendizagem profunda e engenheiros atuais."

"Os processadores AMD Ryzen™ Threadripper PRO foram projetados para definir o padrão da indústria quanto ao desempenho da computação de uma workstation", disse Chris Kilburn, vice-presidente corporativo e gerente geral, unidade de negócios e relacionamento com clientes, AMD. "Com a nova Workstation AS-5014A-TT, a Supermicro desenvolveu uma plataforma potente e flexível, dedicada a maximizar todo o espectro de recursos de computação oferecido pelos processadores AMD Ryzen Threadripper PRO."

Segunda geração de soluções AMD EPYC™ da Supermicro

Além do apoio da Supermicro aos processadores AMD Ryzen Threadripper PRO, a Supermicro continua a oferecer uma ampla gama de soluções que potencializa a série EPYC 2geração da AMD. Esses módulos incluem o H12 SuperBlade® e os servidores A+ Twin de soquete único ou duplo, a linha WIO de servidores A+ com foco em E/S e economia de custo, bem como os processadores AMD EPYC duplos com servidores multi-GPU que suportam oito GPUs de largura dupla em 4U, NVIDIA HGX A100 8-GPU em 4U, 4-GPU em 2U. Com suporte PCI-E 4.0 x16, esses servidores A+ podem fornecer conectividade de rede de 200G e grande espaço de armazenamento ultra-rápido, mais memória DDR4 de até 3200 MHz para oferecer desempenho recorde com TCO e TCE atraentes.

Soluções de portfólio para Workstation

Os sistemas de Workstation da Supermicro são altamente personalizáveis e podem ser construídos especificamente para engenharia, arquitetura e construção (AEC), mídia e entretenimento (M&E), engenharia e manufatura, design e simulação de produtos, petróleo e gás e aplicações de aprendizagem profunda. Para maiores informações sobre a linha completa de soluções da Supermicro, visite a Workstation.

A workstation também oferece o nível robusto de gerenciamento do servidor do data center da Supermicro para implementação e manutenção, incluindo IPMI e Redfish APIs, o que permite que os gerentes de TI gerenciem, monitorem, restaurem e atualizem sistemas remotamente. Além disso, ao contrário do oferecido pela concorrência, o sistema tem uma câmara dedicada para o resfriamento líquido opcional para clientes que exigem maior desempenho térmico e acústico. O serviço e o suporte da Supermicro garantem a integração perfeita das opções do sistema e a maximização do desempenho das cargas de trabalho desejadas. Além disso, o sistema suporta o módulo de plataforma confiável (Trusted Platform Module, TPM) para aumentar a segurança.

A Supermicro (SMCI), principal inovadora em tecnologia de servidores de alto desempenho e alta eficiência, é a principal fornecedora de Building Block Solutions® de servidores avançados para centro de dados empresarial, computação em nuvem, inteligência artificial e sistemas de computação de ponta em todo o mundo. A Supermicro assumiu o compromisso de proteger o meio ambiente através da iniciativa "We Keep IT Green®" e oferece aos clientes as soluções mais energeticamente eficientes e compatíveis com o meio ambiente disponíveis no mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as demais marcas, nomes e marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

