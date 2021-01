Supermicro dévoile la première station de travail 64 cœurs de l'industrie supportant quatre GPU double largeur avec le processeur AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO au CES® 2021 tout numérique

Cette plate-forme hautement polyvalente et configurable exploite la puissance du processeur AMD Ryzen Threadripper PRO avec jusqu'à 64 cœurs et 128 voies PCI-E 4.0, doublant ainsi le débit de données de la génération précédente. Ce nouveau poste de travail (AS -5014A-TT) augmente considérablement la productivité pour les charges de travail professionnelles exigeantes que l'on retrouve dans la création de contenu médiatique, la recherche scientifique, la visualisation, le deep learning (DL) et l'intelligence artificielle (IA), la réalité virtuelle ou augmentée (RV/RA) et la modélisation 3D avec simulation en temps réel.

« Lorsque le nouveau processeur d'AMD est associé à la conception et à l'architecture avancées des stations de travail de Supermicro, les professionnels d'aujourd'hui peuvent vraiment faire passer leur productivité à un niveau supérieur », a déclaré Vik Malyala, vice-président senior de Supermicro. « Il peut piloter jusqu'à quatre GPU pleine hauteur, double largeur et à refroidissement actif, soit le double des systèmes similaires du marché, et prend en charge jusqu'à 2 To de mémoire DDR4 3200 et quatre emplacements M.2 pour le stockage ultra rapide PCI-E Gen 4 NVMe. De plus, grâce à l'Ethernet 10 Gigabits intégré et à la prise en charge des cartes réseau 25/100/200G, la plate-forme accélère les charges de travail et la vitesse de transfert des données, ce qui est nécessaire pour les créateurs de contenu, les professionnels du deep learning et les ingénieurs d'aujourd'hui. »

« Les processeurs AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO ont été conçus pour établir la norme industrielle en matière de performances de calcul des stations de travail », a déclaré Chris Kilburn, vice-président et directeur général de l'unité commerciale « Composants clients » d'AMD. « Avec la nouvelle station de travail AS-5014A-TT, Supermicro a conçu une plate-forme puissante et flexible, dédiée à l'optimisation de tout le spectre des capacités de calcul offertes par les processeurs AMD Ryzen Threadripper PRO. »

Solutions AMD EPYC™ 2e génération Supermicro

En plus du support de Supermicro pour les processeurs AMD Ryzen Threadripper PRO, Supermicro continue à fournir une large gamme de solutions en s'appuyant sur la série EPYC 2ème génération d'AMD. Il s'agit notamment du H12 SuperBlade® et des serveurs A+ Twin à une et deux prises à noeuds multiples, de la gamme de serveurs A+ WIO à entrées/sorties et au rapport coût-efficacité optimal, ainsi que des processeurs AMD EPYC doubles avec des serveurs multi-GPU prenant en charge huit GPU double largeur en 4U, NVIDIA HGX A100 8-GPU en 4U, 4-GPU en 2U. Grâce à la prise en charge de la norme PCI-E 4.0 x16, ces serveurs A+ peuvent offrir une connectivité réseau de 200 G et disposent d'une grande capacité de stockage ultra-rapide et d'une mémoire DDR4 allant jusqu'à 3 200 MHz pour offrir des performances record avec un TCO et un TCE convaincants.

Solutions de portefeuille de postes de travail

Les systèmes Supermicro Workstation sont hautement personnalisables et peuvent être conçus spécialement pour des applications d'ingénierie et de construction architecturale (AEC), de médias et de divertissement (M&E), d'ingénierie et de fabrication, de conception et de simulation de produits, de pétrole et de gaz, et de deep learning. Pour plus d'informations sur la gamme complète des solutions Workstation de Supermicro, visitez le site Workstation.

La station de travail offre également un ensemble de fonctionnalités de gestion robuste au niveau du serveur du centre de données de Supermicro pour le déploiement et la maintenance, y compris les API IPMI et Redfish permettant aux responsables informatiques de gérer à distance, de surveiller, de restaurer et de mettre à niveau les systèmes. De plus, contrairement à des offres concurrentes similaires, le système dispose d'une chambre dédiée au refroidissement liquide optionnel pour les clients qui exigent des performances thermiques et acoustiques plus élevées. Le service et l'assistance de Supermicro assure une intégration transparente des options du système et permet de maximiser les performances pour les charges de travail souhaitées. En outre, le système prend en charge le module de plate-forme de confiance (TPM) pour une sécurité accrue.

