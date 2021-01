All-Digital CES® 2021: Supermicro представила уникальную 64-ядерную рабочую станцию с 4 графическими процессорами двойной ширины и процессором AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO

«Возможности нового процессора AMD в сочетании с современным дизайном и архитектурой рабочих станций Supermicro меняют то, что мы называем высокой производительностью, — отметил старший вице-президент компании Supermicro Вик Мальяла (Vik Malyala). — Новая рабочая станция поддерживает до четырех полноразмерных графических процессоров двойной ширины с системами активного охлаждения. Это в два раза больше, чем могут обеспечить аналогичные системы на рынке. Кроме того, станция позволяет установить до 2 ТБ памяти формата DDR4 3200. Также у нее есть четыре слота M.2 для подключения накопителей данных по шине PCI-E NVMe четвертого поколения. Благодаря встроенной технологии 10 Gigabit Ethernet и поддержке стандартов 25/100/200G платформа быстро справляется с обработкой больших объемов данных, увеличивая скорость их передачи, что является особенно актуальным для современных создателей контента, специалистов в области глубокого обучения и инженеров».

«Процессоры AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO разработаны для повышения уровня производительности рабочих станций, — заявил вице-президент и генеральный директор по работе с клиентскими компонентами компании AMD Крис Килберн (Chris Kilburn). — Новая рабочая станция компании Supermicro, AS-5014A-TT, представляет собой мощную и гибкую платформу для максимально возможного уровня проведения компьютерных вычислений с использованием процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO».

Решения компании Supermicro на базе процессоров AMD EPYC™ второго поколения

Помимо продукции на базе процессоров AMD Ryzen Threadripper PRO, компания Supermicro предлагает множество решений с процессорами EPYC второго поколения. Среди них — серверы H12 SuperBlade® и однокомпонентные и двухгнездовые многоузловые серверы A+ Twin, линейка энергосберегающих систем ввода-вывода на базе WIO серверов A+, а также серверы со сдвоенными процессорами AMD EPYC и несколькими графическими процессорами (до 8 графических процессоров двойной ширины в форм-факторе 4U, NVIDIA HGX A100 8-GPU в 4U и 4-GPU — в 2U). Благодаря поддержке PCI-E 4.0 x16 серверы A+ обеспечивают сетевое соединение с поддержкой стандарта 200G, а также обладают большим сверхбыстрым объемом памяти на основе DDR4 с частотой 3200 мГц, демонстрируя рекордную производительность с отличными показателями TCO и TCE.

Решения для рабочих станций

Конфигурация рабочих станций компании Supermicro настраивается под нужды клиента, возможна индивидуальная разработка специально для задач в области архитектуры и строительства (AEC), проектирования и производства, дизайна и моделирования продукции, нефтегазовой отрасли, а также для медиа-и развлекательных систем (M&E) и систем глубокого обучения. Более подробная информация об ассортименте рабочих станций компании Supermicro доступна на ее веб-сайте в разделе «Рабочие станции».

Новая рабочая станция сопоставима с серверными решениями для ЦОД по своему функционалу, облегчая работу ИТ-специалистов по внедрению новых функций и техническому обслуживанию, в том числе за счет использования IPMI и Redfish API для дистанционного управления, контроля, восстановления и модернизации систем. Кроме того, в отличие от похожих решений на рынке, данная система снабжена специальным отсеком для установки дополнительной системы охлаждения, если клиенту требуются более высокие тепловые и акустические характеристики. Техническая поддержка компании Supermicro гарантирует полную интеграцию системных опций и максимальную производительность при желаемой нагрузке. Кроме того, система поддерживает доверенный платформенный модуль (TPM) для усиления безопасности.

