Supermicro versnelt de levering van HPC-clusters voor totale IT-oplossingen met een breed assortiment aan servers, opslag, AI-oplossingen en vloeibare koeling

De nieuwe universele GPU-server stelt klanten in staat om de beste CPU's, GPU's en schakelconfiguraties te kiezen voor hun toepassingen en werklasten, waaronder configuraties met een dubbele processor, met behulp van de derde generatie Intel Xeon Scalable-processor of de derde generatie AMD EPYC™-processor. Het universele GPU-systeem stelt systeembeheerders in staat om HPC/AI-systemen in hun clusters te standaardiseren voor de gewenste werklasten op een platform dat zowel veelzijdig als flexibel is. Dit unieke systeem is geoptimaliseerd voor verschillende GPU's, zoals de onlangs aangekondigde AMD Instinct TM MI200-serie accelerators en NVIDIA A100 GPU's. Supermicro-systemen, zoals de SuperBlade ® - en BigTwin ® -systemen, zijn geoptimaliseerd voor HPC-toepassingen waar dichtheid, schaalbaarheid en elektriciteitsbesparingen van cruciaal belang zijn. De universele GPU-server met AMD Instinct™, MI200-serie accelerators, zal worden tentoongesteld in de SC'21-stand van Supermicro, #1117.

"Supermicro zet zich in om complete IT-oplossingen te leveren die zijn samengesteld uit geavanceerde HPC-clusters voor klanten die de marktstandaard doorlooptijden overtreffen en onze nieuw uitgebreide productiefaciliteiten in de VS en Taiwan benutten", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "We kunnen nu grote aantallen vloeibaar gekoelde clusters leveren, die de nieuwste computertechnologieën gebruiken, waardoor klanten snel operationeel kunnen zijn, wat resulteert in lagere kosten. Met ons 'Made in the USA'-initiatief, plus andere programma's, kunnen klanten geoptimaliseerde HPC- en AI-systemen ontwerpen voor hun exacte werklasten. Bovendien zal het toekomstige universele GPU-systeem klanten een verscheidenheid aan complete systemen met een keuze uit de CPU-, GPU- en switch-technologieën bieden."

Terwijl Supermicro de meest efficiënte luchtgekoelde systemen blijft ontwerpen, is vloeibare koeling een noodzakelijke technologie voor goed presterende servers, zoals de Supermicro SuperBlade®- en GPU-servers met de nieuwste CPU's en GPU's. De nieuwe Supermicro-productiefaciliteiten zijn uitgerust om volledige, vloeibaar gekoelde clusters te produceren, op schaal getest voor verzending naar de klant.

"We blijven met Supermicro samenwerken voor een aantal van onze grootschalige HPC-systemen voor open science-projecten", aldus Matt Leininger Sr. Hoofd HPC bij Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL). "LLNL is een leider op het gebied van het onderzoeken van nieuwe computertechnologieën om de tijd voor het oplossen van numeriek intensieve toepassingen omlaag te brengen. We kijken uit naar een doorlopende relatie met Supermicro."

Van oudsher heeft Supermicro met partners ontwikkeld en samengewerkt om de meest energiezuinige HPC-systemen te creëren die vandaag de dag beschikbaar zijn. Als resultaat hiervan, is de Preferred Networks MN-3 Core Server, geoptimaliseerd voor Intel Xeon CPU's, onlangs op de Green 500-lijst op de eerste plaats gezet als het gaat om energie-efficiëntie en het bepalen welke grote systemen de beste prestaties per watt leveren.

